كَمْ عدد بنات الملك عبدالله الثاني ملك الأردن

كَمْ عدد بنات الملك عبد الله الثاني ملك الأردن أعلن الديوان الملكي الأردني، ظهر أمس، عن خطبة الأميرة إيمان عبد الله الثاني نجله ملك المملكة الأردنية الهاشمية “الملك عبد الله الثاني بن الحسين”. لذلك ستتعرفون على الملك عبد الله كَمْا سنناقش بالإضافة إلى عدد بناته.

من هُو الملك عبد الله الثاني –

الملك عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن الحسين بن علي الهاشمي هُو ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تولى الحكَمْ فور وفاة والده الملك حسين عام 1999، والملك عبد الله الثاني هُو تقريبا. 60 سنة إذ من مواليد 30 كانون الثاني / يناير 1962 م. فِيْ عمان، كان الابن الأول للملك حسين بن طلال من زوجته الإيطالية المولد الأميرة منى الحسين. وعمل الملك عبدالله ضابطا تدريب فِيْ القوات المسلحة ثم ترقى إلى رتبة لواء. كَمْا أنه معروف محَلْيًا وإقليميًا ودوليًا من خلال قيادته الثابتة فِيْ دولة الأردن.

سيرة الملك عبد الله الثاني

تتمثل سيرة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية فِيْ النقاط التالية

الاسم الكامل عبدالله بن الحسين بن طلال بن عبدالله بن الحسين الهاشمي القرشي.

الاسم المستعار الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي.

اللقب المعز أمير البيت النبوي.

اسم الأب الحسين بن طلال الهاشمي.

اسم الأم منى الحسين.

الأصل الهاشميون.

تاريخ الميلاد 30 يناير 1962 م

مكان الميلاد عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.

العمر 60 سنة.

الارتفاع ١٦٥ سم.

الجنسية عربي – أردني.

الإقامة قصر رغدان فِيْ الأردن.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج رانيا العبدالله.

عدد الأبناء أربعة (الحسين، سلمى، هاشم، إيمان).

الدرجات العلمية الماجستير فِيْ التخصصات العسكرية المختلفة.

الكليات والجامعات أكاديمية ساندهِيْرست العسكرية الملكية، كلية إدموند والش للعلاقات الخارجية، أكاديمية ديرفِيْلد، كلية بيمبروك ومدرسة سانت إدموند.

المهنة رجل دولة – ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

فترة الحكَمْ 1999 حتى الآن.

الرتبة العسكرية مشير.

كَمْ عدد بنات الملك عبد الله الثاني ملك الأردن

الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، له أربعة أبناء، ابنتان هما “سلمى – إيمان” وولدان “هاشم – الحسين”. الجدير بالذكر أن الابنة الكبرى لإيمان قد أُعلن بعد ظهر أمس عن خطوبتها، حيث أعلن الديوان الملكي عن الخبر على النحو التالي

من هِيْ زوجة الملك عبد الله الثاني

زوجة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن هِيْ الملكة رانيا العبدالله وأهم المعلومات المتعلقة بها نعرضها فِيْ النقاط التالية

الاسم الكامل رانيا فِيْصل صدقي الياسين.

الاسم بالانجليزي رانيا فِيْصل صدقى ياسين.

الاسم المستعار رانيا العبد الله.

مواليد 31 أغسطس 1970 م

العمر 51 سنة.

مكان الميلاد الكويت.

الإقامة قصر رغدان.

الجنسية الأردنية.

العنوان ملكة وسائل التواصل الاجتماعي – ديانا الشرق الأوسط.

دين الاسلام.

الزوج عبدالله الثاني بن الحسين.

الأبناء الحسين بن عبد الله الثاني – إيمان بنت عبد الله الثاني – سلمى بنت عبد الله الثاني – هاشم بن عبد الله الثاني.

الأب فِيْصل صدقي الياسين.

الأم إلهام الياسين.

العائلة الهاشميون.

المؤهلات العلمية بكالوريوس فِيْ إدارة الأعمال.

ألما ماتر الجامعة الأمريكية بالقاهرة – جامعة جنيف.

المهنة ملكة المملكة الأردنية الهاشمية.

نشط فِيْ التعليم وتمكين المرأة والمجتمع.

الموظف أبل.

الجوائز جائزة رئيس FIFA – جائزة Bambi – وسام أسد هُولندا – Grand Cross of the Knights of Charles III.

أبرز التكريمات التي حصل عليها الملك عبد الله الثاني

ومن أهم وأبرز التكريمات التي حصل عليها الملك عبد الله الثاني ما يلي

وسام الصليب الأكبر الخاص من وسام الاستحقاق من جمهُورية ألمانيا الاتحادية.

وسام صليب القديس أولاف، فارس جراند ماستر.

وسام الصليب الأكبر مدرج فِيْ وسام الاستحقاق من الجمهُورية الإيطالية.

وسام النجم الكبير من وسام الشرف لخدمات جمهُورية النمسا.

وسام الاستحقاق من الجمهُورية الإيطالية من وسام الصليب الأكبر.

وسام الاستحقاق من جمهُورية إنغوشيا.

وسام سيرافِيْم.

وسام الأمير ياروسلاف الحكيم من الدرجة الأولى.

طوق نيشان نجم رومانيا.

وسام فرسان العقاب الأبيض.

وسام الصليب الأكبر لدير إيزابيلا الكاثوليكي.

قلادة إيزابيلا الرهبانية الكاثوليكية.

الوسام الفِيْكتوري لقائد الفرسان.

وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الأولى.

فارس جراند كروس من جماعة الحمائم.

روايات اتصال مع الملك عبد الله الثاني

يمكن الوصول إلى حسابات الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية من خلال النقاط التالية

ملك تويتر عبدالله بن الحسين “”.

الموقع الرسمي للملك عبد الله الثاني “”.

فِيْسبوك الديوان الملكي الهاشمي “”.

الديوان الملكي الهاشمي على انستغرام “”.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال عن عدد بنات الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، تعرفنا من خلاله على الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بصرف النظر عن سيرته الذاتية، وكذلك عدد بناته. بنات.