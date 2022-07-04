كَمْ عدد حَلْقات مسلسل عيال نوف

كَمْ عدد حَلْقات مسلسل إيال نوف التي حققت نسبة مشاهدة عالية للحَلْقات التي تم بثها منذ بدايتها، خاصة بعد النجاح الكبير للفنانة هند محمد فِيْ تصوير الشخصية الرئيسية فِيْ المسرحية، فما هُو قِصَّة مسلسل إيال نوف وبطلة العمل، هِيْ ما سنتعرف عليه، والتي تسلط الضوء على عدد حَلْقات مسلسل “عيال نوف” ومواضيع الحَلْقات التي تم عرضها حتى الآن.

قِصَّة مسلسل إيال نوف

يروي مسلسل “ إيال نوف ” تفاصيل وحقائق قِصَّة مدفونة أخفتها نوف (الممثلة هند محمد) عن أبنائها لعدة سنوات، مما أجبرها على حبس أطفالها من العالم الخارجي خوفًا من أي شيء يمكن أن يضرهم. يسعى الآخرون إلى الخلاص من الأوقات المريرة التي يعيشون فِيْها، ويكتشفون سلسلة من الأسرار التي تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

كَمْ عدد حَلْقات مسلسل ايال نوف

بلغ عدد حَلْقات مسلسل إيال نوف عشر حَلْقات، المسلسل الذي لا يزال يُعرض حتى الآن، فِيْ الوقت الحالي عرض فِيْه نحو ست حَلْقات ودارت أحداثه فِيْ سياق درامي شيق. وأبناؤها الذين احتجزوا بعد هروب سمر وسرقة فهد منزل الجار وصفت الحَلْقتان الثالثة والرابعة كيف هرب فهد مرة أخرى بمساعدة جاره صمود وكيف ضل عمله لدى مهرب.

مَوعِد انطلاق مسلسل “ايال نوف”

أعلنت المنصة الإلكترونية شهِيْد عزمها عرض مسلسل ‘إيال نوف’ بمعدل حَلْقتين أسبوعياً ابتداءً من الأحد 19 يونيو الجاري، وتم بث 6 حَلْقات حتى الآن، فِيْما أفادت عدة مواقع أن مَوعِد البث هُو فِيْ مَوعِد أقصاه. الخامسة مساءً على موقع شاهد، للتكرار فِيْ Six على موقع Prestige.

برومو مسلسل “عيال نوف”

قدمت الشركة الراعية البرومو التالي الذي يتضمن أهم عناصر العمل الدرامي الذي يتميز بالإثارة والتشويق، وذلك على النحو التالي

مسلسل إيال نوف

يتناول مسلسل “إيال نوف” مشكلة اجتماعية موجودة فِيْ الواقع السعودي، كَمْا يقدم لمحة عامة عن الآليات التي من خلالها تتشابك المشاكل الأسرية مع قيود المجتمع لخلق مشاكل أكبر وأسوأ من الواقع. هِيْ أهم البيانات المتاحة للوظيفة، وهِيْ

إسم الوظيفة إيال نوف.

نوع المشروع مسلسل درامي.

التصنيف تشويق وإثارة.

البيئة الفوتوغرافِيْة المجتمع السعودي المعاصر.

بلد المنشا السَعُودِيْة.

الحَلْقات عشر حَلْقات.

مدة كل حَلْقة أربعون دقيقة.

إخراج حسام علي.

تأليف علاء حمزة.

الإنتاج مجموعة إم بي سي السَعُودِيْة.

طاقم العمل فريق من أبرز فناني المملكة.

الدور الرئيسي نوف (هند محمد الحربي).

لغة العمل العربية – اللهجة السَعُودِيْة.

بطلة مسلسل عيال نوف

مسلسل “إيال نوف” هُو أحد الأعمال التي تركزت فِيْها البطولة أو الدور الرئيسي على شخصية معينة، وهِيْ شخصية الأم نوف التي تجسدتها الممثلة السَعُودِيْة الشهِيْرة هند محمد، واسمها الحقيقي هند. محمد الحربي، 41 عاما، من مواليد 22 أبريل 1981، ميلادي، وتعتبر أول ممثلة سينمائية سعودية على خلفِيْة مشاركتها المتميزة فِيْ الفِيْلم السعودي كيف حالك بترشيح خاص من الفِيْلم. المنتج أيمن الحَلْواني ليقوم بدور البطولة.

طاقم مسلسل “ايال نوف”

يضم طاقم مسلسل إيال المجمعة بعضًا من أهم الأسماء فِيْ الدراما السَعُودِيْة والعربية، سواء من الأسماء القديرة بأعمال فنية ناجحة أو من الوجوه الجديدة والحديثة، وهِيْ كالتالي

هند محمد الحربي.

سعيد العمري.

قال قريشي.

سلطان المتعب.

رهف الحربي.

زياد القاضي.

خالد الشافِيْ.

العنود سعود.

إيدا.

غازي حمد.

سارة الحربي.

لذا؛ نظرا لمعرفتنا بأهم الأسماء المتضمنة فِيْ مسلسل إيال نوف، نختتم المقال الذي حمل عنوان كَمْ عدد حَلْقات مسلسل إيال نوف، وتعرفنا من خلال فقراته المختلفة على تفاصيل تاريخ العمل وعدد حَلْقات مسلسل إيال نوف. من الحَلْقات المعروضة وتواريخ عرضها.