كَمْ 2022، موسم الرياض الذي يقام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يعتبر من المواسم التي يتم تنظيمها كل عام بفعاليات جديدة، حيث يقوم الكثير من الأشخاص من داخل وخارج المملكة العربية السَعُودِيْة بحجز تذاكر سنوية لحضور مختلف ومن خلال ذلك سنتحدث عن عهد الرياض وكَمْ عدد زوار عصر الرياض حتى الآن فِيْ عام 2022.

موسم الرياض 2022

ينظم موسم الرياض كل عام بفعاليات جديدة تنظمها الهِيْئة العامة للترفِيْه فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حيث تقوم بإعداد حفلات موسيقية وبرامج ترفِيْهِيْة تناسب مختلف الأعمار المملكة العربية السَعُودِيْة أو فِيْ الخارج وتم تنظيم الدورة الثانية فِيْ عام 2022 تم إلغاؤها فِيْ عام 2022 بسبب انتشار وباء فِيْروس كورونا فِيْ ذلك الوقت، لتظهر فِيْ عام 2022.

كَمْ عدد زوار موسم الرياض 2022

بلغ عدد زوار موسم الرياض 2022 تسعة ملايين، بينهم نحو 600 ألف سائح من خارج المملكة العربية السَعُودِيْة، وهذا ما أكده تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر، موضحا سعادته واعتزازه بعدد الزوار.، ولعل سبب كثرة العدد أن موسم الرياض يضم عددا كبيرا. ويشمل أنشطة وبرامج ترفِيْهِيْة ورياضية وثقافِيْة، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الحفلات بمشاركة أعظم وأهم المطربين.

فعاليات موسم الرياض 2022

تقام العديد من الفعاليات خلال موسم الرياض فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عام 2022، والتي تشمل سلسلة من الحفلات بدعوة من أعظم المطربين فِيْ الوطن العربي، مع إقامة العديد من العروض المسرحية المقررة عبر موقع الموسم، بالإضافة إلى إقامة العديد من العروض المسرحية. لوجود برامج ترفِيْهِيْة وألعاب مناسبة للكبار والصغار لتتمكن من الدخول مباشرة إلى “” والاطلاع على أهم الفعاليات التي تنظم خلال موسم الرياض.

كيفِيْة التسجيل لموسم الرياض 2022

يمكن التسجيل فِيْ فعاليات موسم الرياض من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى موقع “عصر الرياض”.

حدد الحدث الذي تريده.

انظر جميع المعلومات والتفاصيل الحدث.

انقر فوق الزر “احجز الآن”.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.

حدد العدد المطلوب من التذاكر.

حدد نوع التذكرة.

اختر طريقة الدفع.

أكَمْل عملية الدفع عبر الإنترنت.

شروط مشاهدة فعاليات موسم الرياض 2022

لحضور فعاليات موسم الرياض، يجب استيفاء شروط معينة، وهِيْ كالتالي

يتطلب ربط الذاكرة بثقتنا.

يجب أن يكون الزائر قد تلقى جرعتين من لقاح الفِيْروس التاجي.

يجب اتباع جميع الإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة السَعُودِيْة.

التزم بارتداء قناع.

كن فِيْ المكان قبل نصف ساعة من المَوعِد.

يمكن استرداد أو استبدال التذاكر المحجوزة.

يجب إعادة ثمن التذكرة لمالكها فِيْ حالة إلغاء الفعالية.

موسم الرياض على تويتر

يمكنكَمْ متابعة حساب موسم الرياض الرسمي عبر منصة تويتر “” حيث يشارك الحساب أهم الأحداث ومواعيدها وأهم مواقع الفعاليات الجديدة خلال موسم الرياض، مع إمكانية طرح أسئلة حول طرق حجز التذاكر.

الموقع الرسمي لموسم الرياض

يتم الدخول مباشرة من خلال الموقع الرسمي لموسم الرياض “” والاطلاع على جميع الفعاليات المتاحة مع إمكانية معرفة أسعار كل فعالية وكيفِيْة حجز تذكرتها، والتعرف على العديد من الإرشادات والإجراءات الأخرى من خلال الموقع.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن عدد الزوار فِيْ موسم الرياض 2022 وما هُو موسم الرياض وأهم الأحداث وما هِيْ طريقة التسجيل وحجز التذاكر وشروط حضور الفعاليات. ثم قمنا بإرفاق الرَابِطْ الرسمي لموسم الرياض عبر تويتر.