كَمْ عدد زوجات حازم شومان الداعية الإسلامي الذي نشر اليوم خبر وفاة نجله خالد كَمْا أطلق عليه عظماء جمهُورية مصر العربية، وحازم شومان من أشهر أنصار وسائل الإعلام فِيْ العالم العربي. أعطته الدعوى آفاقًا أكثر، ولعل أكثر ما يطلبه جمهُور شومان هُو عدد زوجاته، خاصة أنه مفكر سلفِيْ يميل إلى تعدد الزوجات ويجيب على أسئلة حول عدد زوجاته.

من هُو حازم شومان –

حازم شومان طبيب وداعية إسلامي ترجع أصوله إلى محافظة المنصورة بجمهُورية مصر العربية. بدأت بوادر الالتزام بالظهُور عند حازم شومان، بداية دراسته فِيْ كلية الطب البشري فِيْ قِصَّة غريبة. دروس دينية وأحكام شرعية على عدة قنوات فضائية عجز سومان عن التحدث على المنابر بسبب المشاكل السياسية فِيْ جمهُورية مصر العربية.

سيرة حازم شومان

الاسم الكامل حازم يوسف عبد الفتاح شومان.

الأم غير معروفة.

اللقب حوت الدراما المصرية.

تاريخ الميلاد 10 ديسمبر 1974 م

محَلْ الميلاد المنصورة / الدقهلية / جمهُورية مصر العربية.

الاقامة الدائمة المنصورة / جمهُورية مصر العربية.

العمر 48 سنة.

الجنسية جمهُورية مصر العربية.

رمز الإيمان الإسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال غير معروف.

التعليم بكالوريوس الطب البشري.

الما الأم جامعة المنصورة – مصر.

اللغة الأم العربية الفصحى.

لغات أخرى الإنجليزية بطلاقة.

المهنة داعية إسلامي.

مؤلفاته وكتبه لا أفهم. الفتيات يصبن بالجنون بالنسبة لي. مفاتيح خزينة الله. قررت خلع الحجاب. أيام لا يمكن تعويضها. إبدأ من جديد.



كَمْ عدد زوجات حازم شومان

لم يذكر الدكتور حازم شومان عدد زوجاته مؤخرًا، وكان له لقاء قديم ذكر فِيْه أنه متزوج من امرأة واحدة فقط وأن زوجته لها نفس الفكر السلفِيْ ويعيش معها بسعادة بالغة، لكن شومان هُو أحد أفراد أسرته. محب تعدد الزوجات لها. ونشر الأخير على حسابه على تويتر صورة لعائلة سلفِيْ مكونة من عشرين شخصا، وكتب فوقها تعدد الزوجات فِيْ إشارة إلى التحريض على تعدد الزوجات. قسّم هذا المنشور أتباعه إلى مؤيدين ومنتقدين، فِيْما انتقده آخرون لتشجيعه على كسر قلوب النساء المتزوجات.

أبناء حازم شومان

العدد المعروف من أبناء حازم صومان ثلاث بنات وابن واحد. وكان سومان قد حضر بعض اللقاءات مع ابنتيه “مريم وسارة”، وذكر فِيْ نفس الاجتماع أن لديه ابنة اسمها “يمنى” وأصغرهم خالد. جدير بالذكر أن الطفل خالد توفِيْ اليوم. بعد معاناته من المرض، شارك شومان هذه الأخبار المحزنة وطلب الدعاء من أجل ابنه بالرحمة ولباقي أفراد أسرته بالصبر والراحة فِيْ حزنهم الشديد.

حساب حازم شومان على تويتر

للخطيب حازم شومان حساب كبير على تويتر يشارك من خلاله لقاءاته الدعوية والمفارقات المهمة فِيْ حياة المسلم. لمشاهدة المزيد من أخباره وكلمات حسابه مباشرة بالضغط على رَابِطْ “”.

وها نحن نصل إلى خاتمة هذا المقال عن عدد زوجات حازم شومان حيث يتناول مجموعة من الفصول الفرعية عن حياة حازم شومان للوصول إلى معلومات حول سيرته الذاتية وحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.