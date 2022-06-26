كَمْ عدد سكان الهند 2022

كَمْ عدد سكان الهند عام 2022 بما أن الهند هِيْ واحدة من أكبر الدول فِيْ آسيا من حيث عدد السكان والمساحة، فهِيْ تتميز أيضًا بأنها واحدة من أقدم وأقدم الدول المتحضرة. عدد سكان ولاية الهند قبل وبعد عام 2022 وعدد المسلمين فِيْ ولاية الهند ماعدا.

الهند

أهم وأبرز المعلومات عن دولة الهند ما يلي

الإحداثيات 22 ° 48’N 83 ° 00′E.

أعلى قمة Kangchenjunga.

أدنى نقطة كوتاناد.

المساحة 3287263 كيلو متر مربع.

نسبة الماء 9.5٪.

العاصمة نيودلهِيْ.

اللغة الرسمية الهندية – الإنجليزية.

متوسط ​​العمر 70.03 سنة.

نظام الحكَمْ فِيْدرالي ديمقراطي – ديمقراطي – تمثيلي.

رئيس الهند رام ناث كوفِيْند.

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

الهِيْئة التشريعية برلمان الهند.

القضاء المحكَمْة العليا فِيْ الهند.

الفرع التنفِيْذي حكومة الهند.

تاريخ التأسيس 15 أغسطس 1947 م

معدل البطالة 4٪.

السن القانوني 18 سنة.

العملة الرسمية الروبية الهندية.

البنك المركزي Reserve Bank of India.

ما هُو عدد سكان الهند 2022

سكان الهند لعام 2022 م يقدر عدد سكانها بـ 1،409،015،611 نسمة، أي ما يعادل حوالي 17.716٪ من إجمالي سكان العالم حسب الإحصائيات الأخيرة، وتجدر الإشارة إلى أن مدينة مومباي هِيْ أكبر مدن الهند من حيث المساحة، وأكبر مدن الهند هِيْ عاصمة ولاية دلهِيْ.

عدد السكان المسلمين فِيْ الهند 2022

تعتبر ولاية الهند من الدول ذات أعلى مشاركة إسلامية، وهذا موضح فِيْ الجدول أدناه

الولاية تعداد السكان عدد المسلمين نسبة المسلمين لكشديب 64429 61.981 96.2٪ جامو وكشمير 12،548،926 8،570،916 68.3٪ آسام 31،169،272 10659891 34.2٪ ولاية البنغال الغربية 91.347.736 24663889 27.0٪ جزر أندامان ونيكوبار 379،944 31915 8.4٪ ولاية اندرا براديش، تيلانجانا 84،580،777 8128661 9.6٪ اروناتشال براديش 1،382،611 27652 2.0٪ باهار (الهند) 103،804،637 17.542.984 16.9٪ شانديغار 1،054،686 50625 4.8٪ تشهاتيسجاره 25،540،196 510804 2.0٪ دادرا وناغار هافِيْلي 342،853 13028 3.8٪ السد والثنائي 242،911 18،947 7.8٪ دلهِيْ 16،753،235 2،161،167 12.9٪

احصاءات سكان الهند قبل عام 2022

من خلال الجدول أدناه، سنناقش جدولًا يوضح إحصائية لسكان الهند قبل عام 2022

السنة تعداد السكان انخفاض معدل التغيير التصنيف العالمي 2022 1،366،417،754 1.02٪ 2 2022 1،352،642،280 1.04٪ 2 2017 1،338،676،785 1.07٪ 2 2016 1،324،517،249 1.10٪ 2 2015 1،310،152،403 1.20٪ 2 2010 1،234،281،170 1.47٪ 2

احصاءات سكان الهند بعد عام 2022

من خلال الجدول أدناه، سنناقش جدولًا يوضح إحصائية لسكان الهند بعد عام 2022

السنة تعداد السكان معدل نمو التغيير التصنيف العالمي 2025 1،445،011،620 0.92٪ 2 2030 1،503،642،322 0.80٪ 1 2035 1،553،723،810 0.66٪ 1 2040 1،592،691،513 0.50٪ 1 2045 1،620،619،200 0.35٪ 1 2050 1،639،176،033 0.23٪ 1

سكان المدن فِيْ الهند

عدد سكان المدن الرئيسية فِيْ الهند على النحو التالي

مدينة تعداد السكان بومباي 12،691،836 دلهِيْ 10927986 بنغالورو 5،104،047 كلكتا 4،631،392 تشيناي 4،328،063 أحمد آباد 3،719،710 حيدر أباد 3،597816 يقولون 2،935،744 سورت 2،894،504 كانبور 2،823،249

توزيع سكان الهند حسب الفئات العمرية

يتم عرض توزيع سكان الهند حسب الفئات العمرية فِيْ الجدول التالي

كل الأعمار 1،028،610،328 100.0 0-4 110.447.164 10.7 5 – 9 128316790 12.5 10 – 14 124،846،858 12.1 15-19 100215890 9.7 20 – 24 89.764.132 8.7 25 – 44 284،008،819 27.6 45 – 64 139166661 13.5 65 – 79 41،066،824 4.0 80+ 8،038،718 0.8 تحت 18 سنة 422،808،543 41.1 أقل من 21 سنة 492.193.906 47.9

افضل الاماكن السياحية فِيْ الهند

أفضل الوجهات السياحية فِيْ الهند هِيْ

كيرالا هِيْ ارض الله.

غوا.

تاميل نادو – المعابد.

السجادة الثلجية الأولى.

راد الصحراء

الكشمير

راجستان، بلد المهراجا.

جزيرة أندامان.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال عن تعداد سكان الهند 2022 تعرفنا من خلاله على الهند إحدى دول القارة الآسيوية، وتعرفنا أيضًا على إحصائيات عن عدد سكان الهند قبل وبعد عام 2022، فِيْ الخارج أحد أفضل الأماكن السياحية فِيْ الهند.