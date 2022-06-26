كَمْ عدد سكان الهند 2022

كَمْ عدد سكان الهند عام 2022 بما أن الهند هِيْ واحدة من أكبر الدول فِيْ آسيا من حيث عدد السكان والمساحة، فهِيْ تتميز أيضًا بأنها واحدة من أقدم وأقدم الدول المتحضرة. عدد سكان ولاية الهند قبل وبعد عام 2022 وعدد المسلمين فِيْ ولاية الهند ماعدا.
الهند
أهم وأبرز المعلومات عن دولة الهند ما يلي
- الإحداثيات 22 ° 48’N 83 ° 00′E.
- أعلى قمة Kangchenjunga.
- أدنى نقطة كوتاناد.
- المساحة 3287263 كيلو متر مربع.
- نسبة الماء 9.5٪.
- العاصمة نيودلهِيْ.
- اللغة الرسمية الهندية – الإنجليزية.
- متوسط العمر 70.03 سنة.
- نظام الحكَمْ فِيْدرالي ديمقراطي – ديمقراطي – تمثيلي.
- رئيس الهند رام ناث كوفِيْند.
- رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
- الهِيْئة التشريعية برلمان الهند.
- القضاء المحكَمْة العليا فِيْ الهند.
- الفرع التنفِيْذي حكومة الهند.
- تاريخ التأسيس 15 أغسطس 1947 م
- معدل البطالة 4٪.
- السن القانوني 18 سنة.
- العملة الرسمية الروبية الهندية.
- البنك المركزي Reserve Bank of India.
ما هُو عدد سكان الهند 2022
سكان الهند لعام 2022 م يقدر عدد سكانها بـ 1،409،015،611 نسمة، أي ما يعادل حوالي 17.716٪ من إجمالي سكان العالم حسب الإحصائيات الأخيرة، وتجدر الإشارة إلى أن مدينة مومباي هِيْ أكبر مدن الهند من حيث المساحة، وأكبر مدن الهند هِيْ عاصمة ولاية دلهِيْ.
عدد السكان المسلمين فِيْ الهند 2022
تعتبر ولاية الهند من الدول ذات أعلى مشاركة إسلامية، وهذا موضح فِيْ الجدول أدناه
|الولاية
|تعداد السكان
|عدد المسلمين
|نسبة المسلمين
|لكشديب
|64429
|61.981
|96.2٪
|جامو وكشمير
|12،548،926
|8،570،916
|68.3٪
|آسام
|31،169،272
|10659891
|34.2٪
|ولاية البنغال الغربية
|91.347.736
|24663889
|27.0٪
|جزر أندامان ونيكوبار
|379،944
|31915
|8.4٪
|ولاية اندرا براديش، تيلانجانا
|84،580،777
|8128661
|9.6٪
|اروناتشال براديش
|1،382،611
|27652
|2.0٪
|باهار (الهند)
|103،804،637
|17.542.984
|16.9٪
|شانديغار
|1،054،686
|50625
|4.8٪
|تشهاتيسجاره
|25،540،196
|510804
|2.0٪
|دادرا وناغار هافِيْلي
|342،853
|13028
|3.8٪
|السد والثنائي
|242،911
|18،947
|7.8٪
|دلهِيْ
|16،753،235
|2،161،167
|12.9٪
احصاءات سكان الهند قبل عام 2022
من خلال الجدول أدناه، سنناقش جدولًا يوضح إحصائية لسكان الهند قبل عام 2022
|السنة
|تعداد السكان
|انخفاض معدل التغيير
|التصنيف العالمي
|2022
|1،366،417،754
|1.02٪
|2
|2022
|1،352،642،280
|1.04٪
|2
|2017
|1،338،676،785
|1.07٪
|2
|2016
|1،324،517،249
|1.10٪
|2
|2015
|1،310،152،403
|1.20٪
|2
|2010
|1،234،281،170
|1.47٪
|2
احصاءات سكان الهند بعد عام 2022
من خلال الجدول أدناه، سنناقش جدولًا يوضح إحصائية لسكان الهند بعد عام 2022
|السنة
|تعداد السكان
|معدل نمو التغيير
|التصنيف العالمي
|2025
|1،445،011،620
|0.92٪
|2
|2030
|1،503،642،322
|0.80٪
|1
|2035
|1،553،723،810
|0.66٪
|1
|2040
|1،592،691،513
|0.50٪
|1
|2045
|1،620،619،200
|0.35٪
|1
|2050
|1،639،176،033
|0.23٪
|1
سكان المدن فِيْ الهند
عدد سكان المدن الرئيسية فِيْ الهند على النحو التالي
|مدينة
|تعداد السكان
|بومباي
|12،691،836
|دلهِيْ
|10927986
|بنغالورو
|5،104،047
|كلكتا
|4،631،392
|تشيناي
|4،328،063
|أحمد آباد
|3،719،710
|حيدر أباد
|3،597816
|يقولون
|2،935،744
|سورت
|2،894،504
|كانبور
|2،823،249
توزيع سكان الهند حسب الفئات العمرية
يتم عرض توزيع سكان الهند حسب الفئات العمرية فِيْ الجدول التالي
|كل الأعمار
|1،028،610،328
|100.0
|0-4
|110.447.164
|10.7
|5 – 9
|128316790
|12.5
|10 – 14
|124،846،858
|12.1
|15-19
|100215890
|9.7
|20 – 24
|89.764.132
|8.7
|25 – 44
|284،008،819
|27.6
|45 – 64
|139166661
|13.5
|65 – 79
|41،066،824
|4.0
|80+
|8،038،718
|0.8
|تحت 18 سنة
|422،808،543
|41.1
|أقل من 21 سنة
|492.193.906
|47.9
افضل الاماكن السياحية فِيْ الهند
أفضل الوجهات السياحية فِيْ الهند هِيْ
- كيرالا هِيْ ارض الله.
- غوا.
- تاميل نادو – المعابد.
- السجادة الثلجية الأولى.
- راد الصحراء
- الكشمير
- راجستان، بلد المهراجا.
- جزيرة أندامان.
لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال عن تعداد سكان الهند 2022 تعرفنا من خلاله على الهند إحدى دول القارة الآسيوية، وتعرفنا أيضًا على إحصائيات عن عدد سكان الهند قبل وبعد عام 2022، فِيْ الخارج أحد أفضل الأماكن السياحية فِيْ الهند.