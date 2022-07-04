كَمْ عدد متابعين قعيد المجد تيك توك

كَمْ عدد متابعي قائد المجد تيك توك احد مواقع تيك توك الشهِيْرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة المعروف بابتسامته العفوية وقدرته المذهلة على تغيير مزاج متابعيه ونشر الفرح والسرور فِيْ وسطهم. وبحضور الأخير على مواقع التواصل يطرح سؤال عن عدد متابعيه عبر جميع حساباته ويجيب عليه من خلال المقال التالي.

من هُو الرجل المجيد فِيْ

قايد المجد هُو أحد أشهر منتجي محتوى الوسائط الاجتماعية والكوميديا ​​فِيْ تيك توك فِيْ الأصل من المملكة العربية السَعُودِيْة. يشتهر قايد المجد بعفويته وقدرته على إسعاد جمهُوره. عادة ما يصنع فِيْديوهات قصيرة بمفرده أو مع بعض المشاهِيْر، بالإضافة إلى القيام بالعروض الحية على Tik Tok، لزيادة لدى المطيري العديد من المتابعين من المملكة العربية السَعُودِيْة ودول الخليج العربي، ويعمل حاليًا على الإعلانات التجارية التي من خلالها يكسب دخله المالي.

الحمد لله

وفِيْما يلي ملخص لأهم معلومات قايد المجد من خلال النقاط

الاسم الأول والأخير يراد المطيري.

الاسم المستعار قائد المجد.

مكان الميلاد الرياض / المملكة العربية السَعُودِيْة.

مكان الاقامة يقيم قائد المجد فِيْ الرياض / المملكة العربية السَعُودِيْة.

جنسيتي سعودية.

تاريخ الميلاد من مواليد الألفِيْة الجديدة.

الأصل المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية المملكة العربية السَعُودِيْة.

الدين أو المعتقد مسلم.

الحالة الاجتماعية أعزب.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة السَعُودِيْة والإنجليزية.

المهنة ناشط، مبتكر محتوى ساخر.

كَمْ عدد المتابعين لدى كايد

يحظى قائد المجد بقاعدة جماهِيْرية ضخمة، حيث وصل ظهُوره الأول بعد غياب مشاهدي التلفاز إلى 300 ألف مشاهد، من حيث عدد متابعيه

كَمْ عدد المتابعين لديك على تيك توك

يبلغ عدد متابعي قايد على تيك توك حوالي 3.7 مليون متابع، بينما يقدر عدد الإعجابات داخل الحساب بحوالي ثمانية ملايين معجب. نهاية لهذه الغاية “”.

كَمْ عدد المتابعين لديك على سناب شات

يبلغ عدد متابعي قائد المجد على سناب شات حوالي 1.95 مليون متابع، وسرعان ما سيحتفل بأكثر من مليوني متابع على سناب شات. من خلال حسابه يعرض يومياته فِيْ الرياض أو مع أصدقائه ويجعل منه أيضًا منصة للتواصل مع متابعيه والإجابة على أسئلتهم ويمكن الوصول إلى حساب قائد على سناب “”.

كَمْ عدد المتابعين لديك على الانستقرام

يبلغ عدد متابعي قايد على انستجرام 46 ألف متابع ويحاول قايد إزالة عدد من المقاطع المضحكة فِيْ بثه المباشر ونشرها عبر حسابه على إنستجرام ويتفاعل المتابعون مع قايد تفاعلاً إيجابياً حيث يمكنكَمْ الدخول إلى الحساب للاطلاع على آخر أخباره من خلال النقر مباشرة على الرَابِطْ “”.

كَمْ عمر قائد المجد

يُقدر عمر قائد المجد فِيْ الثلاثينيات من عمره، وقد نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه ولد عام 1998 م، مما يعني أن عمره يقترب من 24 عامًا. وأن المتابعين هُو السبب الذي ينتشر الابتسامات على الوجوه.

قِصَّة سجن قائد المجد

قُدِّم قائد المجد إلى العدالة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بعد أن اعتقلته الجهات الأمنية فِيْها، وورد أن سبب هذا الإجراء القانوني هُو قيام الأخير بنشر إعلان عن عملات رقمية باسم “كوين مينا”. “. عدم علمها بأن محتوى هذا الإعلان مضلل للغاية، وأنه يتطلب معلومات شخصية عند الدخول فِيْ اليانصيب للفوز بجوائز كبيرة، وقالت الجهات الأمنية إن سبب القبض على قائد المجد هُو منع الترويج الرقمي. العملات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

لذا وصلنا إلى خاتمة هذا المقال حول عدد المتابعين لدى قائد المجد، وتناول معلومات مهمة عن قائد المجد بصرف النظر عن الروابط الخاصة بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد متابعيه، وفِيْ النهاية قِصَّة سجن قائد المجد.