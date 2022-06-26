كَمْ عمر المهندسة لبنى منصور، الشابة الأردنية التي قتلها زوجها فِيْ سلسلة من قضايا العنف ضد المرأة التي ظهرت فِيْ قضايا كبرى فِيْ الآونة الأخيرة، لذا فهِيْ مهتمة بتقديم تفاصيل لمعرفة المزيد عن عمرها الحقيقي والمزيد. تفاصيل عن مقتلها والقاتل، ومدى تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار.

ما هِيْ لبنى منصور –

لبنى منصور مهندسة تعود أصولها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. ولدت لبنى منصور فِيْ الأردن وترعرعت هناك حتى نهاية مسيرتها الجامعية. انتقلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ العام الأخير من حياتها، لبنى وهِيْ خريجة مهندسة صناعية فِيْ جامعة العلوم والتكنولوجيا ولا تزال من بين الرواد الشباب فِيْ محاكَمْ الأسرة لغرض الانفصال.

كَمْ عمر لبنى منصور

يُقدر أن عمر المهندسة فِيْ لبنى منصور 30 ​​عامًا، لكن بعض أقارب الشابة قالوا إنها كانت فِيْ الرابعة والعشرين من عمرها وأن لبنى قد أكَمْلت دراستها فِيْ الجامعة الأردنية عام 2022 وكانت مكرسة لعملها. جريمة القتل الخامسة فِيْ نفس الأسبوع بين النساء.

لبنى منصور ما جنسيتها

المهندسة لبنى منصور أردنية الجنسية، لكن أصلها من مدينة غوريش بالضفة الغربية فِيْ منطقة نابلس، لكنها تعيش فِيْ إمارة الشارقة فِيْ الإمارات العربية المتحدة منذ تخرجها من الجامعة وبسبب استقرارها مع زوجها. تعتبر لبنى منصور من أنجح الشخصيات فِيْ المجالين العلمي والعملي .. الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل مقتل المهندسة لبنى منصور

بدأت قِصَّة مقتل المهندسة لبنى منصور بعد تلقي بلاغ للجهات الأمنية فِيْ إمارة الشارقة حول وجود قتيلة فِيْ سيارتها فِيْ شوارع المدينة. وكشفت الشرطة عن تفاصيل هذه الجريمة بعد فحصها لكاميرات المراقبة لتتأكد من سقوط الأخيرة ضحية لزوجها، وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأردنية تراقب التحقيقات مع الجاني للتوصل إلى حكَمْ رادع لكل من قام بذلك. تحفِيْز أنفسهم.

سبب وفاة المهندسة لبنى منصور

قال أشخاص مقربون من المرأة المقتولة إن السبب الذي دفع زوجها لارتكاب هذه الجريمة هُو قضية الطلاق التي رفعتها أمام محكَمْة الإمارات للانفصال عن زوجها. فِيْ جسدها، ووضعها فِيْ سيارتها الخاصة والهرب، تاركة لبنى تغرق فِيْ دمائها وتلتقط أنفاسها الأخيرة.

لبنى منصور تويتر

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر مع مقتل المهندس لبنى منصور. تم الوصول إلى الحالة من خلال النقر على الرَابِطْ “”.

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