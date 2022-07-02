كَمْ عمر اليوتيوبر ابو فله

كَمْ يبلغ من العمر يوتيوب أبو فلاح، الناشط الذي عاد اسمه إلى الواجهة بعد أن تصدر قوائم الأسئلة الشائعة فِيْ محرك البحث فِيْ الساعات الأخيرة بعد أن نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر ثروته الكبيرة اذن من هُو ابو فلاح و هذا ما سوف نتعلمه، والذي سيسمح به، وبدقة.

كَمْ يبلغ من العمر يوتيوب أبو فلة

يبلغ أبو فالا 23 عاما، ولد فِيْ الكويت فِيْ 18 ديسمبر 1998 م. لم يتمكن أبو فاله من متابعة دراسته الجامعية رغم تفوقه فِيْ الثانوية بسبب الظروف المالية السيئة التي مر بها. أبو فاله من مواليد برج القوس، لديه شخصية جريئة وشجاعة، صادق، مخلص، ودود اجتماعيا ومتعاطف جدا مع الآخرين، وخاصة الفقراء، لمعاناته الطويلة من الفقر المدقع فِيْ سنواته الأولى.

من هُو ابو فلة على

Aba Falla هُو لقب حسن سليمان، أحد مستخدمي YouTube من الكويت الذي يمتلك قناة يوتيوب شهِيْرة تقدم محتوى متعلق بالألعاب والترفِيْه. أنشطته الأخرى وأمواله المجانية.

سيرة ابو فلة

أصبح أبو فاله من أبرز الأسماء الداعمة للعمل الإنساني فِيْ الوطن العربي، على الرغم من عهده الأخير فِيْ عالم الثروة. يمكن تلخيص بيانات السيرة الذاتية لأبو فاله بالبيانات التالية

الاسم الحقيقي حسن سليمان – باللغة الإنجليزية “حسن سليمان”.

الأهل غير معروف.

الإسم المستعار أبو فلة.

تاريخ الميلاد 18 ديسمبر 1998 م

العلامة الفلكية ولد أبو فاله تحت علامة القوس.

مكان الميلاد الكويت.

مكان الاقامة دبي – الامارات العربية المتحدة.

العمر 23 سنة.

الجنسية الكويت.

الديانة مسلم.

الاسم غير معروف.

المؤهلات العلمية الثانوية العامة.

اللغة الرسمية العربية – لهجة كويتية.

المهنة صانع المحتوى.

سنوات العمل شركة Alo Fella تعمل منذ عام 2016 م. – حتى اليوم.

اليوتيوب أبو فلة

بدأ أبو فلة عمله فِيْ عام 2016 من خلال إنشاء قناة تسمى جيمس فلة ثم تغييرها إلى أبو فلة، وكلمة فلة هِيْ كلمة خليجية شائعة تدل على المتعة. أول إعلان لقناته كان بعنوان Clash of Clans … تصميم رائع للفِيْديو. تمكن أبو فلة من تسجيل رقم قياسي. فِيْ موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول بث، تمكن من خلاله من جمع تبرعات بقيمة 11 مليون بالدولار الذي أطلقه لهذا الغرض، تجاوز عدد المشتركين على قناته على اليوتيوب علامة 20 مليون مشترك، فِيْما تجاوزت المشاهدات حاجز الـ 3 مليارات.

من أين أبو فلة

ينحدر أبو فلة من عائلة كويتية مسلمة محافظة مقيمة فِيْ الكويت، وأبو فلة شاب طموح عارض والده عمله رغم نجاحه وهدده بالمقاطعة، لكن والدته ساعدته على تغيير رأيه للسماح لابنه. ليواصل ما بدأه ويظل صانع محتوى، يعيش اليوم فِيْ دبي بعد الثروة التي وصلت بفضل نشاطه.

هل ابو فلة متزوج

تضاربت تصريحات أبو فلة حول حَقيْقَة زواج أبو فلة، فالبعض يدعي أنه قريب والبعض الآخر يقول إنه لا يزال يعيش حياة عازبة، فِيْ حين أن تصريحات أبو فلة حول هذا الأمر تدل على أنه ليس لديه الوقت الكافِيْ للتفكير فِيْه. الزواج … واهتمامه الأساسي فِيْ مجال العمل الخيري.

من ممتلكات أبو فلة

أفادت مصادر إعلامية أن الحجم التقديري لثروة أبو فلة الصافِيْة حوالي 3 ملايين دولار، والتي تراكَمْت بالكامل من نشاطه كَمْنشئ محتوى وعودة المواد الترويجية على قناته الرسمية على يوتيوب، حيث يتقلب دخله الشهري بين 35-50 ألف دولار، وهِيْ أرباحه اليومية. يتراوح ما بين 700 دولار و 1800 دولار، وتأتي هذه الأرباح فقط من عائدات إعلانات YouTube، دون احتساب الأموال المخصصة للألعاب والتطبيقات المعلن عنها على قناتها الخاصة.

لذا؛ فِيْ ضوء معرفتنا بتفاصيل ثروة ابو فاله الحالية نختتم مقالنا بعنوان كَمْ عمر اليوتيوب ابو فاله حيث تحدثنا من خلال عدة فقرات عن شخصية الاخير واهم خصائصه المهنية والخاصة الحياة.