كَمْ عمر ايمان مؤيد رشيد وما هُو أصلها

كَمْ عمر ايمان مؤيد راشد وما اصلها انتشر اسمها فِيْ الساعات القليلة الماضية على نطاق واسع على محركات البحث بعد الإعلان عن وفاتها برصاصة خيانة أثناء وجودها فِيْ الجامعة، حيث استغرق الأمر أقل من أسبوع على مقتل فتاة المنصورة حتى نفس الجريمة. تكررت مثل الفتاة التطبيقية إيمان رشيد، ومن خلالها نتعرف على عمرها وأصلها وكل المعلومات التفصيلية عنها.

من هِيْ ايمان مؤيد رشيد –

إيمان ارشيد طالبة جامعية فلسطينية أردنية الجنسية. ولد فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية عام 2001 م. أقيمت فِيْ كلية التمريض فِيْ جامعة العلوم التطبيقية فِيْ العاصمة الأردنية عمان. لرصاصات الخيانة التي أنهت حياتها وحَلْمها فِيْ لحظة، ظهر يوم الخميس 23 يونيو 2022 م.

سيرة إيمان مؤيد راشد

إيمان ارشيد طالبة جامعية أردنية تعرضت لرصاصة كيدية أنهت حياتها. أهم المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل إيمان مؤيد راشد.

مكان الميلاد عمان / المملكة الأردنية الهاشمية.

تاريخ الميلاد 2003 م

العمر 18 سنة.

المهنة طالبة جامعية فِيْ كلية التمريض.

مكان الاقامة عمان عاصمة الاردن.

الجنسية أردني.

الأصل فلسطيني.

دين الاسلام.

رمز الإيمان أهل السنة والجماعة.

الأحكام العرفِيْة غير متزوج.

المؤهلات العلمية طالب فِيْ كلية الطب بجامعة العلوم التطبيقية الأردنية.

تاريخ الوفاة 23 يونيو 2022 م.

سبب الوفاة إصابته برصاصة فِيْ الجسم كله.

كَمْ عمر ايمان مؤيد راشد

الطالبة إيمان ارشيد تبلغ من العمر 18 عاما. ولد عام 2003 م. فِيْ العاصمة الأردنية عمان. عاش وترعرع فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية ودرس فِيْ مدارسه حتى وصل إلى الجامعة. قررت الالتحاق بكلية العلوم التطبيقية لدراسة التمريض، وانتهت حياتها أثناء تواجدها فِيْ الحرم الجامعي بعد ظهر يوم الخميس 23 يونيو، وهرب القاتل.

أصل إيمان مؤيد راشد

تنحدر إيمان راشد من دولة فلسطين، حيث هاجرت عائلتها من فلسطين واستقرت فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية وتحديداً فِيْ مدينة عمان. لبنان، والعراق، وقطر، والبحرين، وفلسطين، وسوريا وأكثر، وللأسرة أقارب فِيْ الأردن، ويتواجد عدد كبير منهم فِيْ مدينة طولكرم ويافا وقرية الحمامة الفلسطينية.

سبب وفاة إيمان راشد

تعرضت إيمان راشد لخمس رصاصات اخترقت جسدها أثناء تواجدها فِيْ الحرم الجامعي. يقال إن الطالبة المقتولة أنهت امتحاناتها الجامعية وكانت تنتظر أن يأتي شقيقها ويأخذها إلى المنزل، كَمْا قال والدها، لكن إيمان لم تستطع العودة حيث تلقت العائلة مكالمة تفِيْد بأن ابنتهم أطلقت النار. دون معرفة القاتل فِيْ البداية، ولكن مع التحقيقات والتحقيقات المستمرة، يتم الكشف عن هُوية القاتل وتبذل السلطات الأردنية قصارى جهدها لاعتقاله.

من هُو قاتل إيمان راشد

ونشر شقيق القتيل إيمان صورة للقاتل يدعى عدي خالد عبد الله حسن، مؤكدا أنه تم العثور عليه فِيْ أجزاء كثيرة من المملكة، وطلب من الشعب والحكومة الأردنية المساعدة فِيْ العثور عليه وتقديمه للعدالة وتقديمه. وجهُوه للعدالة وحاسبوه وكاميرات المراقبة تراقب القاتل وهُو يتجول فِيْ هذه الأماكن. يشتري له بعض البقالة ويذكر أن القاتل خطط للجريمة وارتكبها ثم اختبأ عن الأنظار حتى تم التعرف عليه حيث داهمت السلطات منزله ولم تجده وما زالت تبحث عنه.

تفاصيل إعدام القاتل الذي أُعدم

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “إعدام القاتل التطبيقي”، حيث تم تفعيل هذا الهاشتاغ منذ اللحظة الأولى لقتلها.

بهذا أكَمْلنا هذا المقال بعنوان كَمْ عمر إيمان راشد وما هُو أصله، حيث تناولنا معلومات عن إيمان رشيد وعمرها الحقيقي وبلدها الأصلي وكلامها بوفاتها ومن قتلها، والتفاصيل. من إعدام قاتل هاشتاغ.