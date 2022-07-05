كَمْ يبلغ عمر خالد حازم شومان، نجل الداعية الإسلامي المصري حازم شومان، الذي ينشر عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر وفاة نجله خالد حازم شومان، داعياً الجميع إلى دعوته للرحمة والمغفرة. من خلال هذا نتحدث عن من هُو خالد حازم شومان ومن هُو والده وأهم المعلومات المتعلقة به.

من هُو خالد حازم شومان –

خالد شومان هُو نجل الداعية الإسلامي د. حازم شومان، يحمل الجنسية المصرية، ولد وترعرع فِيْ جمهُورية مصر العربية. وأعلن عن وفاته، صباح الثلاثاء 5 يوليو / تموز 2022، عبر تغريدة نشرها والده الدكتور حازم شومان على حسابه الرسمي على موقع تويتر، يطلب فِيْها الرحمة والمغفرة.

سيرة خالد حازم شومان

لم ترد أي معلومات رسمية عن السيرة الذاتية لخالد حازم شومان ولكننا سنذكر بعض المعلومات الأساسية العامة المتعلقة به

الاسم الكامل خالد حازم شومان.

اسم الأب حازم شومان.

محَلْ الميلاد ولد بجمهُورية مصر العربية.

محَلْ الإقامة عاش فِيْ جمهُورية مصر العربية.

الدين والمعتقد على الدين الإسلامي.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

اللغة الأم العربية.

اللغة الثانوية اللهجة المصرية.

تاريخ الوفاة توفِيْ فِيْ 5 يوليو 2022.

كَمْ عمر خالد حازم شومان

يرجح أن يكون خالد حازم شومان فِيْ أوائل العقد الثاني من حياته حيث لم يكشف والده عن أي معلومات شخصية عنه أو عن أسرته. طلب حسابه على تويتر من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل ولم يذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بمرضه.

من هُو والد خالد شومان

والد خالد شومان خطيب ود. حازم شومان، مصري تخرج من كلية الطب بجمهُورية مصر العربية، ولد فِيْ 10 ديسمبر 1974 م. حيث قدم عددًا من البرامج الدينية فِيْ التلفزيون وألقى عددًا من الخطب والدروس الدينية المختلفة.

سيرة حازم شومان

سيرة د. حازم شومان على المعلومات التالية

الاسم الكامل حازم شومان.

تاريخ الميلاد من مواليد 10 ديسمبر 1974 م.

مكان الميلاد مواليد المنصورة بمصر.

الاقامة جمهُورية مصر العربية.

العمر عمره 47 سنة.

الدين والمعتقد على الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

المؤهل العلمي تخرج من كلية الطب بجامعة المنصورة.

المهنة طبيب وخطيب اسلامي.

سبب وفاة خالد حازم شومان

توفِيْ خالد نجل الداعية حازم شومان متأثرا بمعاناته من المرض، حيث لم يتم الإعلان رسميا عن نوع المرض الذي كان يعاني منه والده، د. حازم شومان، نشر تغريدة واحدة فقط قال فِيْها إن ابنه خالد كان مريضًا ونام فِيْ المستشفِيْات المصرية، سائلاً الله وأتباعه الرحمة عليه. ودعاء الشفاء، على أن تنشر مرة أخرى فِيْ 5 يوليو 2022، بإعلان وفاة نجل خالد حازم شومان.

الحساب الرسمي على تويتر حازم شومان

للدكتور والخطيب حازم شومان حساب رسمي على منصة تويتر ينشر من خلاله العديد من الآراء الدينية والدروس التي تربك بشكل كبير واقع المجتمع المصري، حيث يمكن متابعة الحساب والحصول عليه بشكل مباشر.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن عمر خالد شومان وهُو خالد شومان واهم المعلومات عنه وعن والده وسبب وفاة خالد شومان نجل حازم شومان. ثم أرفقنا الرَابِطْ الرسمي للدكتور حازم شومان عبر تويتر.