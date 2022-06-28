كَمْ عمر ريتا حرب تنصح الفنانة ريتا حرب بالبحث عن سيرتها الذاتية وعمرها الحقيقي ومعلومات عن حادث السيارة الذي تعرضت له.

من هِيْ ريتا حرب –

ريتا حرب إعلام وممثلة وعارضة أزياء لبنانية. فِيْ ذروة مسيرتها الفنية، كانت بداية الألفِيْة عندما قدمت فِيْلم “فوازير كوابيس” الذي نال استحسان الجمهُور لمواصلة مسيرتها الفنية حتى الآن.

سيرة ريتا حرب

تعتبر الفنانة رينا حرب من الممثلات من الدرجة الأولى فِيْ الوقت الحالي، خاصة بعد دورها فِيْ مسلسل عروس بيروت، ونلخص لها أهم المعلومات من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل ريتا جورج نجيب حرب

الاسم المستعار ريتا حرب.

تاريخ الميلاد 23 أكتوبر 1979 م

مكان الميلاد بيروت عاصمة لبنان.

الحالة الاجتماعية مطلق \ مطلقة.

مكان الاقامة بيروت / الجمهُورية العربية اللبنانية.

التعليم درس فِيْ الإعلام.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية والفرنسية.

الجنسية لبناني.

عدد الأولاد ابنتان ستيفِيْ وميشال.

الدين والإيمان المسيحية.

المهنة النموذج والوسائط.

سنوات العمل من تاريخ سنة 2000 م. – حتى اليوم.

كَمْ عمر ريتا حرب

الفنانة ريتا حرب تبلغ من العمر 42 عامًا تقريبًا وستحتفل بعيد ميلادها الثالث والأربعين يوم 23 أكتوبر الجاري. فِيْ الجيل اللبناني القديم، تقدر مسيرتها فِيْ الشهرة بحوالي 35 سنة، بينما فِيْ التمثيل تبلغ حوالي 22 سنة.

من هُو زوج ريتا حرب

الفنانة ريتا حرب لا صلة لها بالموضوع حاليًا، حيث طلقت زوجها قبل نحو عشر سنوات، وهِيْ رجل مجهُول خارج مجتمع الفن والإعلام. وأضاف أنني تحملت المسؤولية فِيْ وقت مبكر، فأنا أم عزباء فِيْ الوقت الحالي أتحمل مسؤولية ابنتي فِيْ غياب والدها.

تفاصيل حادث ريتا حرب

تعرضت الممثلة ريتا حرب لحادث سير مؤسف فِيْ نوفمبر من العام الماضي أثناء تصوير إحدى مسرحياتها، وهِيْ عملية أخرى أثارت قلق معجبيها على صحتها، لكن الأخيرة خرجت للاطمئنان على صحتها بأفضل ما يمكن.

ريتا حرب انستغرام

الممثلة ريتا حرب لديها حساب على انستجرام، تجمع من خلاله معجبيها، حيث تشاركها آخر التطورات الصحية والمهنية، ويتفاعل متابعي ريتا حرب، الذين لديهم أكثر من 390 ألف متابع، مع منشوراتها. ربما كان حساب ريتا حرب يدخل على Instagram للاطلاع على آخر أخبارها وأخبارها فِيْ عالم الفن.

لذا نختتم هذا المقال بعنوان كَمْ عمر ريتا حرب، ويحَلْل الفنانة ريتا حرب وسيرتها الذاتية، بالإضافة إلى تفاصيل الحادث الذي وقع وما هُو متاح من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.