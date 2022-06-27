كَمْ عمر ريكاردو سواريز عمره الحقيقي، حَقيْقَة انضمامه إلى فريق الأهلي المصري، وكَمْ راتبه فِيْ المجموعة وكل الأمور المتعلقة به.

من هُو ريكاردو سواريز –

ريكاردو سواريز لاعب كرة قدم ومدرب برتغالي. ولد ونشأ فِيْ البرتغال عام 1974 م. تم اقتراح سواريز كَمْدرب رئيسي ومحتمل للأهلي، بعد التوصل لاتفاق معهم بالتراضي، فهُو من الجيل الجديد الذي تطور فِيْ المدرسة البرتغالية، حيث يعادي ويحقق قفزة نوعية فِيْ كرة القدم.

سيرة ريكاردو سواريز

حقق ريكاردو سواريز العديد من الإنجازات الكروية ومن أهم المعلومات المتعلقة بسيرة حياته ما يلي

الاسم الكامل ريكاردو سواريز.

تاريخ الميلاد 11 نوفمبر 1974 م

العمر الحالي 47 سنة.

مكان الميلاد البرتغال.

الجنسية يحمل الجنسية البرتغالية.

المهنة مدرب كرة قدم.

المركز التنافسي مدرب.

سنوات النشاط من 1990 م – حتى اليوم.

كَمْ عمر ريكاردو سواريز

ريكاردو سواريز يبلغ من العمر 47 عامًا، ولد فِيْ 11 نوفمبر 1974 فِيْ البرتغال، نشأ فِيْ أسرة برتغالية مع أب وأم برتغاليين، أحب كرة القدم منذ أن كان طفلاً، وذهب إلى العديد من الأندية البرتغالية فِيْ الوسط. من الألعاب ليبدأ مهمته كَمْدرب للعديد من الفرق المحَلْية والأوروبية والعربية.

حَقيْقَة انضمام ريكاردو سواريز للنادي الأهلي

اتفق النادي الأهلي المصري مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز على إدارة النادي مع أجنبيين دومينجو جوميز وماوريتسيو أوليفِيْرا، لمساعدته فِيْ إدارة النادي الأحمر خلال السنوات المقبلة، وسيأتي معهم محَلْل لياقة، حيث قرر سواريز إنهاء عقده مع جيل فِيْسنتي لبدء التدريب فِيْ النادي الأهلي، بعد تسوية العقد معهم فِيْ اليومين الماضيين وتم الاتفاق على أن يكون العقد لمدة ثلاثة مواسم.

ما هُو راتب ريكاردو سواريز فِيْ الأهلي

أكدت القناة البرتغالية أن ريكاردو سواريز سيكون مدربا لنادي الأهلي المصري وكان لديه عقد براتب شهري يقارب 250 ألف يورو أي ما يعادل 5 ملايين جنيه وبالتالي فإن الراتب خلال الموسمين حوالي 3. مليون يورو، ومن هنا قرر سواريز الرحيل عن النادي البرتغالي بعد الاستمرار معهم لمدة موسمين إيجابيين، بعد قبول عرض النادي الأهلي المصري ليكون أول مدرب فِيْ فريقهم.

إنجازات ريكاردو سواريز

حقق ريكاردو سواريز العديد من الإنجازات خلال مسيرته الكروية، من أهمها ما يلي

مسيرة ريكاردو سواريز كلاعب

التحق بفريق الشباب لنادي فِيْتوريا غيماريش البرتغالي بين عامي 1990 و 1993 م.

فريق فِيْزيلا البرتغالي منذ عام 1993 م. حتى 1994 م

النادي البرتغالي ليكسا 1994 م حتى عام 1995 م

مجموعة Freymondi البرتغالية من 1995 إلى 1996 م.

مسيرة ريكاردو سواريز التدريبية

تدرب فِيْ نادي Cacadores البرتغالي من 2005 إلى 2007 م.

البرتغالية Torquatensi فِيْ عام 2007 م

ليكسا برتغالي من 2009 إلى 2011 م

البرتغالية Felgeira بين عامي 2001 و 2013 م.

ريكاردو سواريز إنستغرام

كشف بحث متواصل على الإنترنت، أن اللاعب ريكاردو سواريز ليس لديه حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة إنستجرام، وأن المواقع التي تم العثور عليها مخصصة لأشخاص يحملون نفس الاسم واللقب.

بهذا انتهِيْنا من هذا المقال بعنوان كَمْ عمر ريكاردو سواريز حيث تعاملنا مع معلومات عن ريكاردو سواريز وعمره الحقيقي وحَقيْقَة ذهابه للأهلي وما هُو راتبه فِيْ النادي واهم كرة القدم. الإنجازات.