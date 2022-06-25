كَمْ عمر ريم النجم التي تعتبر من أشهر نساء المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ الوسط الفني والإعلامي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وفِيْ جميع دول منطقة الخليج العربي. خلال دور مميز، زادت شهرتها عدة مرات، لذا سنكتشف من هِيْ ريم نجمة وكَمْ عمرها وأهم المعلومات عنها فِيْ سيرتها الذاتية.

من هِيْ ريم النجم من

ريم نجم فنانة وممثلة مشهُورة سعودية الجنسية. ولدت ونشأت فِيْ إحدى مدن المملكة العربية السَعُودِيْة وتقيم حاليًا فِيْ عاصمة المملكة العربية السَعُودِيْة، الرياض، بسبب عملها الفني والإعلامي. عملها الأساسي، من حيث دخولها البيئة الفنية والدرامية، يعود إلى موهبتها الفنية التي اكتشفتها مؤخرًا. تخرجت ريم من جامعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وعملت فِيْ مجالها وتخصصها. هِيْ معلمة فنون، لكنها لم تستطع تحمل ذلك كثيرًا فِيْ هذا المجال بسبب حبها للراديو وشغفها بالعمل معها.

سيرة ريم النجم

بدءًا من النقاش حول من هِيْ ريم نجمة ، نذكر أهم المعلومات عنها فِيْ سيرتها الذاتية

الاسم ريم نجم.

الاسم الانكليزي ريم نجم.

مكان الميلاد ولدت فِيْ السَعُودِيْة.

الإقامة يقيم فِيْ عاصمة المملكة العربية السَعُودِيْة – الرياض.

الجنسية المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

العرق عربي.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الدراسات الدرجة.

اللغة الأم العربية – اللهجة السَعُودِيْة.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة السابقة مدرس فنون.

المهنة الحالية مقدم إعلامي وتلفزيوني – فنان وممثل.

سنوات من النشاط بدأت فِيْ عام 2017 وتستمر حتى اليوم.

الحالة الاجتماعية منفصل.

كَمْ عمر ريم النجم

ريم النجم عام 2022 م تبلغ من العمر 37 عامًا، حيث ولدت فِيْ 16 أبريل 1985 م فِيْ إحدى مدن المملكة العربية السَعُودِيْة التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن. جدير بالذكر أنها تقيم حاليًا فِيْ العاصمة السَعُودِيْة الرياض، برفقة أسرتها الصغيرة المكونة من والدها وأمها وأولادها. يُقال إن ريم من أكثر الشخصيات تحفظًا فِيْ أسرارها الشخصية، لذلك لم تقدم أي معلومات عن أطفالها.

من هُو زوج ريم النجم

المنفذ الإعلامي السعودي ريم نجم غير متزوجة حاليا، لكنها تزوجت فِيْ الماضي من رجل الأعمال الكويتي الشهِيْر محمد الشمري، الذي يعتبر من أهم وأشهر رجال الأعمال العرب فِيْ منطقة الخليج العربي. الكويت ولكن سرعان ما انفصلا وطلقا فِيْ 2022 بسبب العديد من الخلافات والمشاكل الأسرية ولديهما طفلان غالا ورغد.

عمل فني لريم النجم

شاركت الفنانة السَعُودِيْة ريم نجم، فِيْ تقديم مجموعة متميزة من الأعمال الفنية المختلفة، من مسلسلات ومسرحيات درامية، وكذلك البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومن أهمها

برنامج رأيك شباب 2017 على قناة الراي.

برنامج فوانيس رمضان 2022 على قناة الراي.

البرنامج التلفزيوني Ten Eleven عام 2022 على قناة الرأي.

البرنامج التلفزيوني Saray 2022 م على قناة العدالة.

مسلسل أمينة هاف عام 2022 م.

حساب ريم النجم على انستجرام

عادة ما تهتم الفنانة السَعُودِيْة الشهِيْرة ريم النجم باستخدام جميع منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة إنستجرام، والتي تنشر من خلالها صورًا شخصية وفِيْديوهات وحالات وقصصًا يومية عن نفسها وأعمالها الفنية. الرغبة فِيْ التواصل والتفاعل بشكل دائم مع الجمهُور ومتابعيها من مختلف دول العالم العربي، حيث لديها عدد هائل من المتابعين، ويمكنك زيارة حسابها ومتابعتها “”.

وها نحن نصل إلى خاتمة هذا المقال الذي ناقشنا فِيْه مسألة عمر ريم النجم. تعرفنا من خلال السطور السابقة على هُوية وشخصية ريم النجم الفنانة والإعلامية السَعُودِيْة الشهِيْرة.