كَمْ عمر زوجة راغب علامة رفِيْقة الطريق الذي رافقه عقدين ونصف. كان داعمه الأول والأخير والرباط فِيْ ورطة. الفنان راغب علامة على علاقة بزوجته التي تحمل ذكريات منذ عقود، وفِيْ نفس الوقت ساعد راغب علامة فِيْ دعم زوجته فِيْ عملها حتى أصبحت رائدة أعمال. وهِيْ اهم التفاصيل التي سيتم مناقشتها فِيْ هذا المقال والتي سنتحدث عنها فِيْ سطورها الناجحة.

من هِيْ زوجة راغب علامة

زوجة راغب علامة هِيْ جيهان العلي، سيدة أعمال لبنانية فِيْ الستينيات من عمرها، حاصلة على شهادة فِيْ التصميم الجرافِيْكي من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وتعمل الآن كصياغة وصياغة مجوهرات، وهِيْ مهنة أحبتها منذ ذلك الحين. طفولتها، لكنها لم تمارسها إلا بعد تخرجها من الجامعة، وتلقت دعمًا ممتازًا من زوجها. يشار إلى أن راغب علامة كان على علاقة سابقة بامرأة فرنسية من أصل لبناني، لكنه طلقها دون إبداء الأسباب ولم يكن لديه أطفال.

كَمْ عمر زوجة راغب علامة

تبلغ جيهان العلي الآن 56 عامًا. ولد فِيْ الكويت فِيْ 13 مايو 1966، وهُو من عائلة لبنانية ميسورة الحال. والدها المرحوم الحاج فؤاد حسين العلي استاذ جامعي من مواليد برج الثور احدى علامات الارض ولها شخصية طموحة ومتفائلة وذكية تعشق وظيفتها فنجد انها لا تعرف طعم الراحة فقط بعد الانتهاء من العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.

ديانة زوجة راغب علامة

جيهان، زوجة راغب علامة، تعتنق الإسلام وهِيْ شيعية مثل زوجها. غيرت جيهان لقبها إلى جيهان علامة لتظهر مدى حبها وتعلقها بزوجها. جيهان متزوجة من راغب علامة منذ 18 يناير 1996، وأنجبت خالد (25 عامًا) من مواليد 1997 ولؤي (20 عامًا) عام 2001.

راغب علامة

راغب علامة فنان يحمل الجنسية الكندية بالإضافة إلى جنسية والدته “اللبنانية”. فِيْ الستينيات من عمره، بدأت موهبة راغب بالظهُور بعد أن استغل مهارات والده فِيْ العزف على العود كهُواية أثناء مرافقته إلى جلسات سمر. باسم المدرسة، شارك فِيْ عدة مسابقات مدرسية قبل التحاقه بقطاع الإذاعة اللبنانية، ثم التحق بصفوف المعهد اللبناني لعلوم الموسيقى، وتخرج منها بأفضل أداء فِيْ فصله.

سيرة راغب علامة

راغب علامة ينوي مؤخرًا الظهُور فِيْ أشهر البرامج الفنية كأحد أعضاء لجنة التحكيم. شارك فِيْ أكثر من برنامج موهُوب وصنع لنفسه مؤخرًا اسمًا فِيْ السياسة من خلال بوابة الحكومة. تحتوي القائمة التالية على بيانات تعريف شخصية كافِيْة

الاسم والنسبة راغب علامة بالانجليزية “راغب علامة”.

اسم الأب صبحي علامة.

اسم الأم وفِيْقة علامة.

اللقب الفني سوبرستار العرب.

تاريخ الميلاد 7 يونيو 1962 م

مكان الميلاد قرية الغبيري – قضاء بعبدا – لبنان.

مكان الاقامة الحالي بيروت – لبنان.

العمر 60 سنة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المتعاون جيهان علامة.

عدد الاطفال خالد – لؤي.

الجنسية لبنان – كندا.

الديانة مسلم.

الاسم شيعي.

المؤهلات بكالوريوس موسيقى.

ألما ماتر المعهد الموسيقي اللبناني.

اللغة الأم العربية – لهجة لبنانية.

اللغات الثانوية الفرنسية – الإنجليزية.

المهنة مطربة.

حياته المهنية بدأ مارك حياته المهنية عام 1982 – حتى اليوم.

كَمْ عمر راغب علامة

النجم اللبناني راغب علامة يبلغ من العمر ستين عاما من مواليد قرية الغبيري جنوب العاصمة فِيْ 7 حزيران 1962، بدأ الغناء وهُو فِيْ الثانية عشرة من عمره. شارك وهُو فِيْ العشرين من عمره فِيْ برنامج المواهب اللبناني Studio Art وفاز بالمركز الأول. مع مرور الوقت، اكتسب شهرة واسعة حتى أن معجبيه يطلقون عليه الآن لقب سوبرستار عربي. ينحدر راغب من عائلة شيعية وهُو الرابع بين تسعة أشقاء.

لذا؛ ما زلنا نعرف العمر الحقيقي لراغب علامة ونكَمْل هذا المقال بعنوان كَمْ عمر زوجة راغب علامة والذي التقينا فِيْه من خلال فقراته العديدة والمتنوعة شخصية النجم راغب علامة وكل المعلومات المتوفرة عن حياته الخاصة و طبيعة علاقته بزوجته الجميلة.