كَمْ عمر شيهانة العزاز

كَمْ عمر شحانة العزاز التي صدر اسمها فِيْ الساعات القليلة الماضية بعد المرسوم الملكي بتعيينها فِيْ منصب نائب أمين عام مجلس الوزراء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فِيْ ظل التغييرات الإدارية الجارية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن خلال هذا سنتحدث عن شحانة العزاز وكَمْ تبلغ من العمر أوضح المعلومات عنها.

من هِيْ شاهِيْنة العزاز –

شهِيْانا العزاز محامية سعودية من مواليد منطقة القصيم عام 1986 م بالمملكة العربية السَعُودِيْة، وأمين عام مجلس الوزراء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

سيرة شاهِيْنة العزاز

تتضمن سيرة شاهِيْنة العزاز النقاط التالية

الاسم الكامل الشهِيْانة بنت صالح بن عبدالله العزاز.

تاريخ الميلاد ولدت عام 1986 م.

مكان الميلاد ولد فِيْ القصيم بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة يعيش فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الدين والمعتقدات اعتناق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

لغة أخرى الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية نسبي.

المنصب نائب أمين عام مجلس الوزراء.

المؤهلات شهادة من المملكة المتحدة 2008.

كَمْ عمر شحانة العزاز

شاهِيْنة العزاز تبلغ من العمر 36 عامًا، ولدت عام 1986 فِيْ مدينة القصيم بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

عينت شاهِيْنة العزاز نائبة للأمين العام لمجلس الوزراء

فِيْ 3 يوليو 2022 صدر أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين المحامية السَعُودِيْة شاهِيْنة العزاز فِيْ منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. المشاركة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية والفاعلة داخل وخارج المملكة العربية السَعُودِيْة.

اهم انجازات شاهِيْنة العزاز

حققت شاهِيْنة العزاز العديد من الإنجازات خلال مسيرتها المهنية وسوف نذكر بعض هذه الإنجازات من خلال النقاط التالية

إدارة الأعمال فِيْ فونتينبلو، فرنسا.

المستشار القانوني لصندوق الاستثمارات العامة.

كان رئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية.

شغلت منصب مدير المعاملات التجارية فِيْ إدارة الشؤون القانونية بصندوق الاستثمارات العامة.

عمل مستشارا قانونيا للعديد من الشركات الكبرى.

تم اختياره من بين أفضل 100 رائد أعمال.

تم اختياره صانع الصفقات فِيْ عام 2016.

حصلت على جائزة المرأة فِيْ القانون التجاري عام 2022.

وجائزة الشخصية القانونية الأنثوية.

تويتر شاهِيْنة العزاز

يمكنكَمْ متابعة خبر تعيين شاهِيْنة العزاز من المملكة العربية السَعُودِيْة على منصة تويتر “” بعد أن كان اسمها يتجه فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، إثر المرسوم الملكي الذي يقضي بتعيينها رسميًا نائباً للأمين العام السعودي. مجلس الوزراء، فهِيْ أول امرأة سعودية تصل إلى مرتبة عالية فِيْ المملكة.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن عمر شحانة العزاز من هِيْ شحانة العزاز، أهم المعلومات عنها، قرار تعيينها فِيْ المنصب الجديد، وذكرنا أهم الإنجازات العملية. .