كَمْ عمر عبدالله الحمدان يعتبر اللاعب عبد الله الحمدان من أبرز الشباب فِيْ المنتخب السعودي ومن خلال تألقه كَمْهاجم نزيه مع الأندية التي لعبها نال حب كل جماهِيْر الأخضر السعودي وسوف نتعلم. المزيد عن عبدالله الحمدان وسيرته الذاتية. كَمْا سنتحدث عن عمره الحقيقي، بالإضافة إلى ذكر أهم ألقابه الرياضية والرَابِطْ الخاص بحسابه الرسمي على إنستجرام.

من هُو عبدالله الحمدان على

عبدالله الحمدان لاعب كرة قدم سعودي يلعب كَمْهاجم لفريق الهلال السعودي ويمثل أحد لاعبي المنتخب السعودي. وهُو نجل حارس مرمى الشباب السابق ومدرب حطين السابق “عبد الرحمن الحمدان”. ظهر لأول مرة مع المنتخب السعودي فِيْ المباراة ضد مالي. فِيْ 5 سبتمبر 2022، ظهر الحمدان لأول مرة فِيْ الدوري السعودي فِيْ مباراة الشباب ضد الوحدة فِيْ 15 فبراير 2022، وفِيْ 6 فبراير 2022 انضم الحمدان إلى الهلال بعقد لمدة خمس سنوات مقابل 3 ملايين. ريال سعودي.

سيرة عبدالله الحمدان

تتلخص سيرة اللاعب السعودي عبدالله الحمدان فِيْ المعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل عبد الله عبد الرحمن الحمدان.

تاريخ الميلاد 13 سبتمبر 1999 م

مكان الميلاد الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الارتفاع 1.85 م (6 قدم 1 بوصة).

المركز مركز الهجوم.

الفريق الحالي نادي الهلال السعودي.

رقم القميص رقم القميص 14.

دورة الشباب من 2013 إلى 2022.

الحياة المهنية من 2022 – حتى الآن.

المنتخب الوطني أول منتخب سعودي.

معرف اللاعب معرف اللاعب “” يمكن الوصول إليه.

عمر عبدالله الحمدان

عبد الله الحمدان 21 عاما. ولد فِيْ 13 سبتمبر 1999 م، ولد ونشأ فِيْ العاصمة السَعُودِيْة الرياض. بدأ الحمدان مسيرته الكروية بعد تخرجه من أكاديمية الشباب، وفِيْ عام 2022 كجزء من اتفاقية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والدوري الإسباني، انضم الحمدان إلى الفريق الإسباني تحت 19 عامًا سبورتنج خيخون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

الكنية عبدالله الحمدان

حقق اللاعب اللامع عبدالله الحمدان العديد من البطولات والألقاب، ومن أهم الألقاب الرسمية التي حصل عليها نذكر ما يلي

مع نادي الهلال

الدوري السعودي للمحترفِيْن لموسم 2022-21.

دوري أبطال آسيا لعام 2022.

كأس السوبر السعودي لعام 2022.

مع المملكة العربية السَعُودِيْة أقل من 20 عامًا

بطولة آسيا تحت 19 2022.

الأسماء المستعارة الفردية

أفضل لاعب شاب فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن يناير 2022.

عبدالله الحمدان انستغرام

ينشط اللاعب عبدالله الحمدان على منصة إنستجرام عبر حسابه الرسمي والفريد، حيث يشارك حمدان معظم أخباره الاحترافِيْة، إضافة إلى صوره خلال المباريات الرسمية مع المنتخب السعودي ونادي الهلال، ويتبعه أكثر من 156 ألف متابع من جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة والخليج العربي ويمكن متابعته عبر الحساب الوحيد مباشرة على انستجرام.

وها نحن نصل إلى ختام مقالنا الذي التقينا فِيْه باللاعب عبدالله الحمدان وسيرته الذاتية، حيث ذكرنا كَمْ عمر عبد الله الحمدان وأهم ألقابه، بالإضافة إلى الإشارة إلى الرَابِطْ الرسمي الخاص به. حساب فِيْ Instagram.