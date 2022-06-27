كَمْ عمر عبودي باد السؤال الأهم لمحبي العبودي عن عودته إلى عالم التواصل الاجتماعي، مقروناً بزيارته إلى قبر والدته جيجي، أخبرته فِيْه أنه يعود إلى عالم الإعلام، وفاجأ جمهُوره بـ حقيقي، ومعاناته من مرضها وانفصالها عن الحياة فِيْ الرابع عشر من رمضان، فماذا ستفعل، ومن ستعطي المعلومات التي نعرفها وما إذا كانت أم لا.

من هُو عبودي باد

عبودي باد ناشط اجتماعي سعودي فِيْ الثلاثينيات من عمره، ومن أشهر صانعي المحتوى فِيْ المملكة. الطريقة التي استثمر بها موهبته جعلته نجماً فِيْ عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

سيرة عبودي باد

بمرور الوقت، أصبح عبودي باد رمزًا للكوميديا ​​الاجتماعية الساخرة والمتعمدة، حيث يسعى الأخير إلى معالجة قضايا وقضايا الحياة اليومية بأسلوب كوميدي يقبله العالم. يمكن التعرف على شخصية العبودي فِيْ ضوء بيانات السيرة الذاتية المتوفرة على النحو التالي

الاسم والنسبة عبد الله حسن – باللغة الإنجليزية “عبد الله حسن”.

الاسم المستعار عبودي باد.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد السَعُودِيْة.

مكان الاقامة الحالي الرياض – المملكة العربية السَعُودِيْة.

العمر 29-30 سنة.

الجنسية الجنسية السَعُودِيْة.

رمز الإيمان الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

التحصيل الأكاديمي لا توجد معلومات.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سعودية.

المهنة صانع محتوى.

كَمْ عمر عبودي باد

عبودي باد يبلغ من العمر 29 – 30 سنة، ولد بالمنطقة الشرقية عام 1992 م، لأب سعودي وأم أجنبية من المملكة المصرية، اسمه الحقيقي عبد الله حسن، بحسب وسائل التواصل الاجتماعي الأخيرة. والدته فِيْ رمضان الماضي، 14 أبريل 2022 م، بعد صراع طويل مع المرض.

عيد ميلاد عبودي باد

لا يزال التاريخ الدقيق لميلاد عبودي باد غير معروف، وهُو الأمر الذي غالبًا ما يتساءل عنه معجبوه للتعرف على عيد ميلاد العبودي لمشاركة الاحتفال بهذه اللحظات الجميلة. لم يشاركها العبودي معجبيه وأحبائه، حيث أبقى جوانب من شخصيته يكتنفها الغموض كخطوة للبحث عن المزيد من الشهرة.

قبيلة عبودي باد

تفاصيل أصل عبودي باد القبلي غير معروفة بعد، لأن الأخير لم يتحدث عن تفاصيل عرقه الذي أدرجه فِيْ قائمة الأشياء الغامضة عن حياته الخاصة، وفقط ما كان متاحًا له هُو أنه من أصل وهُوية سعودية، وهُو جد لأب بحسب أقواله، وأن والدته الراحَلْة مصرية، لكن يحتمل أن يحمل الجنسية المصرية هناك بالإضافة إلى جنسية والدته.

سناب عبودي باد

يعتبر عبودي باد من أشهر تطبيقات سناب شات وحسابه مؤخرا انفصل عن جمهُوره لمدة شهر ونصف تقريبا منذ وفاة والدته، لكنه عاد مؤخرا إلى معجبيه بعد خروجه من الأجواء الصادمة التي عاشها الايام السابقة. 55 مليون مشترك ويمكن إطلاعك على منشورات الحساب الجديد من خلال زيارته إما للبحث عن المستخدم التالي “abodybad” أو مباشرة “”.

لذا؛ نختتم فقرات هذا المقال بعنوان كَمْ عمر عبودي سيء، حيث علمنا بتفاصيل جديدة عن وفاة والدته التي ودعته فِيْ رمضان الماضي، كَمْا تعرفنا على سمات شخصيته وخلفِيْته العرقية.