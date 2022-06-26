كَمْ عمر علوي الصافِيْ الذي نقل خبر وفاته المفاجئة التي أثارت حزن الكثير من الجمهُور الذي تبعه، ونظراً للتساؤلات الكثيرة التي دارت حوله بسبب هذا الخبر، سنكتشف من خلال هُوية وشخصية علوي الصافِيْ وعمره وتفاصيل خبر وفاته، كَمْا نتعرف فِيْ المقال عن الكاتب والصحفِيْ السعودي الشهِيْر.

من هُو علوي الصافِيْ

علوي الصافِيْ كاتب وكاتب وصحفِيْ وراوي مشهُور يحمل الجنسية السَعُودِيْة، ولد ونشأ فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وما زال يعيش هناك حتى يومنا هذا. فِيْ الشرق الأوسط وليس فقط فِيْ المملكة. يذكر أن الصافِيْ تخرج فِيْ كلية الحقوق بجامعة بيروت فِيْ لبنان. ثم أكَمْل دراسته وحصل على دبلوم التربية من جامعة الجزائر.

سيرة علوي الصافِيْ

بدءاً من النقاش حول من هُو علوي الصافِيْ و، نذكر أهم المعلومات عنه فِيْ السيرة الذاتية

الاسم الكامل علوي طه الصافِيْ.

الاسم الانكليزي علوي الصافِيْ.

مكان الميلاد مواليد صبيا – جازان – المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة يعيش فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

العرق عربي.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

التعليم حاصل على إجازة جامعية – كلية الحقوق.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة السَعُودِيْة.

المهنة كاتب وروائي وصحفِيْ.

سنوات من النشاط لم تحدد بعد.

كَمْ عمر علوي الصافِيْ

عصر الكاتب والكاتب السعودي الشهِيْر علوي الصافِيْ عام 2022 م. يبلغ من العمر 78 عاما، إذ ولد عام 1944 م وهُو الموافق لعام 1363 م بالدول العربية، وبعد ذلك شارك فِيْ العديد من المهرجانات الأدبية.

مساهمات ثقافِيْة لعلوي الصافِيْ

شارك علوي الصافِيْ فِيْ العديد من الإسهامات الثقافِيْة، كان معظمها من الصحافة ومن أهم أعماله

سلسلة قصص حيوانات وطيور.

مسلسل للجميع كقِصَّة

سلسلة قصص اسلامية.

سلسلة قصص عربية.

قصص السفر.

المؤلف، زمن العجائب.

كاتب يا قلبي لا تحزن.

مؤلف امرأة تتحدث إلى ثعبان.

مجموعة قصص تطل على الداخل.

مجموعة من قصص ارزاق دنيا ارزاق.

مجموعة من القصص كنت فِيْ عملية الاختطاف.

مواقف علوي الصافِيْ

شغل علوي الصافِيْ العديد من المناصب المهمة، مما زاد من خبرته بشكل كبير، مثل

عمل نائباً لرئيس تحرير جريدة المدينة.

شغل منصب رئيس القسم السياسي بجريدة المدينة.

عمل كأخصائي اجتماعي فِيْ الضمان الاجتماعي.

عمل رئيساً لقسم الصحافة العربية فِيْ المديرية العامة للصحافة والمطبوعات بوزارة الإعلام.

عمل السكرتير الإعلامي لوزير الإعلام السابق محمد عبده يماني.

شارك كعضو فِيْ مهرجان الشعر الأول فِيْ دول الخليج العربي بالرياض.

شارك كعضو فِيْ مهرجان مرباد فِيْ العراق.

شارك كعضو فِيْ المؤتمر الإسلامي الأول للصحافة الإسلامية فِيْ قبرص.

شارك كعضو فِيْ ندوة السياحة التي أقامتها مؤسسة الأهرام فِيْ مصر.

المشاركة كعضو فِيْ برنامج التنمية بالجزائر.

كان عضوا فِيْ العديد من الجمعيات الأدبية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

تفاصيل وفاة علوي الصافِيْ

أعلنت وكالة أنباء المملكة العربية السَعُودِيْة، صباح الأحد 26 يونيو 2022 م، نبأ وفاة الكاتب والروائي والراوي السعودي الشهِيْر علوي الصافِيْ، عن عمر يناهز 78 عاما، إثر إصابته بمرض عدة سنوات. قبل ذلك لم يكشف عنه أحد من أقاربه، وتجدر الإشارة إلى أن خبر وفاته صدم الكثير من أتباعه فِيْ مختلف دول العالم العربي، حيث كان أحد أفراد أسرته، حتى أن الكثير منهم حزنوا عليه. من خلال حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وهنا وصلنا إلى خاتمة هذا المقال الذي ناقشنا فِيْه السؤال عن عمر علوي الصافِيْ. من خلال السطور السابقة، التقينا بعمره بالضبط عام 2022 م، وقمنا بإدراج أهم المعلومات عنه فِيْ سيرته الذاتية ومسيرته المهنية.