كَمْ يبلغ فارس مهدي المطرب السعودي وكاتب الأغاني والشاعر الذي أبهر الملايين بأحَلْى الألحان والكلمات. قم بتدوين المعلومات المهمة عنه والمزيد من المعلومات حول خلفِيْته وزواجه وأهم أعماله وه الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هُو فارس مهدي

فارس بن مهدي بن عبار العنزي ملحن وشاعر وكاتب ومنتج ينحدر من مدينة جدة بالمملكة العربية السَعُودِيْة. من أعظم ملحنين المملكة، وأقام العديد من الحفلات داخل المملكة وخارجها.

سيرة فارس مهدي

بعد أن قدمنا ​​لك المعلومات العامة عن فارس مهدي، نقدم لك من خلال النقاط التالية أهم معلوماته الشخصية

الاسم الكامل فارس مهدي.

اسم الأب مهدي بن عبار العنزي.

تاريخ الميلاد 1978 م

مكان الميلاد جدة – المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة المملكة العربية السَعُودِيْة – جدة.

جنسيتي سعودية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأبناء باسل، الوليد، داري، شهد، لجين، لامار.

اللغة الأم العربية (اللهجة السَعُودِيْة).

اللغات العربية (اللهجة السَعُودِيْة، اللهجة الكويتية).

التحصيل الدراسي غير معروف.

المهنة ملحن، شاعر، منتج، مغني.

سنوات من النشاط بدأ فارس مهدي نشاطه الفني عام 1993 م. – حتى الآن.

كَمْ عمر فارس مهدي

فارس مهدي يبلغ من العمر حوالي 44 سنة، ولد فِيْ اليوم السابع من نيسان (أبريل) 1978 م، ولم يقدم العنزي تفاصيل عن يوم ولادته وشهره ويقدر عمره الفني بحوالي 30 سنة. إلا أن بدايته كانت ليس بالأمر السهل، لأن والده جاء من عائلة محافظة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وكان مترددًا فِيْ أن يصبح ابنه مغنيًا فِيْ النهاية.

من هِيْ زوجة فارس مهدي

زوجة الفنان فارس مهدي، غير معروفة فِيْ وسائل الإعلام ويبدو أنها شخصية بعيدة كل البعد عن الفن والإعلام. قال فارس فِيْ أكثر من مقابلة إنه يخفِيْ أسراره الشخصية عن دائرة الضوء. اشتهر بارتباطه بأعماله ومبادئه الفنية، وأن لديه ست بنات وأبناء أكبرهم باسل وأصغرهم بنت اسمها لامار.

من اين فارس مهدي

المغني والملحن فارس مهدي هُو فِيْ الأصل من مسقط رأسه فِيْ جدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، واستقر حتى الآن. .

حَقيْقَة رحيل فارس مهدي

أعلن المطرب السعودي فارس مهدي اعتزاله الغوص الفني عام 2012، حيث كشف عبر تسجيل وعبر حساب والده الشاعر مهدي العنزي على تويتر، أن الأخير أعلن التوبة إلى الله وخروجه النهائي عن الفن، و يبدو أن فارس تقبل الضغوط الاجتماعية التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، لكنه لم يفعل. يمنعه من ممارسة مهنته فِيْ تأليف الأغاني وكتابتها، وهُو يواصل مسيرته حتى الآن.

عمل فارس مهدي

قدم فارس مهدي أروع النماذج الغنائية بصوته، أو حتى بأصوات غنائية خليجية، وقد أذهل الجمهُور بهذه الألحان مرات عديدة، ومن أهم أعمال الفنان فارس مهدي

الألبومات والأغاني البوم رشيح حدب شمس الهبة _2001. اغنية المنوى _ 2002 م حب الحصان _ 2004 م مجنون ليلى – 2004 م تاببيت _ 2005 م انتم الغلا – 2006 م نحو القمر _ 2008 م

قصائد شعرية ألفا مات. أكبر خطأي. الحب يا فتاة رحيم. الحرمان. لا ألومك. وداعا. عشاق.



الروايات الرسمية لفارس مهدي

ينشر فارس مهدي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا فِيْ عالم التكوين والتأليف، وينشر المهدي صورًا له فِيْ مقابلات تلفزيونية وأسفاره فِيْ السَعُودِيْة وخارجها، وفِيْما يلي حسابات فارس مهدي على مواقع التواصل الاجتماعي

إنستجرام فارس مهدي يتابعه أكثر من 25 ألف متابع وللوصول المباشر إلى حسابه “”.

فِيْسبوك فارس مهدي عدد متابعيه يصل إلى 60 ألفًا وللدخول إلى الحساب “”.

تويتر عدد متابعيه يقترب من ثلاثين ألفاً ويمكنك تسجيل الدخول إلى الحساب.

وبذلك نختتم هذا المقال عن عمر فارس مهدي، وتناولنا أهم المعلومات عن شخصية فارس مهدي من خلال سيرته الذاتية بالإضافة إلى التعريف بشخصية زوجته وأهم كتبه، وأخيراً الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.