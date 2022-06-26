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كَمْ عمر فاطمه عبد الرحيم

كتب newsaفي آخر تحديث

كَمْ عمر فاطمة عبد الرحيم تعتبر الفنانة فاطمة عبد الرحيم من أشهر ممثلات منطقة الخليج. شاركت فِيْ العديد من المشاريع التي كانت ناجحة وشهِيْرة للغاية وعلى الرغم من تراجع مشاركتها التمثيلية، إلا أنها لا تزال تحافظ على سمعتها وسنعرف المزيد عن فاطمة عبد الرحيم وسيرتها الذاتية، وسنذكر أيضًا عمرها الحقيقي و. أهم أعمالها التلفزيونية.

من هِيْ فاطمة عبد الرحيم –

فاطمة عبد الرحيم ممثلة من البحرين، اشتهرت بتمثيلها المتميز، الأمر الذي ساهم فِيْ شهرتها الواسعة فِيْ منطقة الخليج العربي، حيث بدأت مسيرتها التمثيلية وهِيْ فِيْ الرابعة عشرة من عمرها، من خلال مشاركتها فِيْ التمثيل خلال هذه الفترة. عملت فِيْ عرض الأزياء وكان أول ظهُور تلفزيوني كبير لها مع المسلسل السعودي “عائلة أبو رويشد” وشاركت فِيْ بعض الأعمال السينمائية، والأهم من ذلك. ومنها “فِيْلم الزائر 2003”.

سيرة فاطمة عبد الرحيم

وتمثلت سيرة الممثلة البحرينية فاطمة عبد الرحيم بالمعلومات الموثقة التالية

  • الاسم الكامل فاطمة محمد رحيم جناحي.
  • الإسم المستعار فاطمة عبد الرحيم.
  • تاريخ الميلاد 15 أكتوبر 1975 م
  • مكان الميلاد المحرق، البحرين.
  • الجنسية بحريني الجنسية.
  • المهنة ممثل سينما وتليفزيون ومسرح.
  • الإرتفاع 1.66 متر.
  • سنوات النشاط من 1989 م – حتى اليوم.

سيرة فاطمة عبد الرحيم

كَمْ عمر فاطمة عبد الرحيم

الفنانة فاطمة عبد الرحيم تبلغ من العمر 46 عاما، ولدت فِيْ 15 أكتوبر 1975 م، ولدت فِيْ المحرق بالبحرين، ولم تكن تهدف إلى أن تصبح ممثلة، ودرست العلوم حتى توقفت عن الدراسة فِيْ ظروف غير متوقعة واستمرت فِيْ عرض الأزياء. مسيرتها فِيْ عام 1996 ظهرت لأول مرة تجاريًا فِيْ المسلسل التلفزيوني عجايب زمان، وكان أول دور بطولة لها فِيْ المسلسل السعودي عام 1998، آيلا أبو رويشد، وأدى نجاحها فِيْ ذلك إلى الظهُور فِيْ العديد من العروض الخاصة.

زوج الفنانة فاطمة عبد الرحيم

زوج الفنانة فاطمة عبد الرحيم، هُو الفنانة البحرينية المتقاعدة “مشعل الجاسر”، حيث سبق لهما أن تزوجا وأنجبا طفلين (نوح وليال)، لكن بعد فترة لم يتعايش الزوجان. ، وظهرت بعض المشاكل التي أدت إلى انفصالهم، إلا أنهم ما زالوا متفقين على أطفالهم، حتى لا تؤثر قضية الطلاق على حياة الأبناء.زوج الفنانة فاطمة عبد الرحيم

أشهر مسلسلات الفنانة فاطمة عبد الرحيم

أشهر المسلسلات التي شاركت فِيْها الفنانة فاطمة عبد الرحيم هِيْ

الاسم التسلسلي سنة الإنتاج
الأصلي 2006
كاني وماني – عرض كوميدي 2007
شخص اخر 2007
أنا وأنت والإنترنت 2007
عيون زجاجية 2007
كل ما هُو سيء 2008
السكان فِيْ قلوبنا 2008
تمام 2008
الخصائص البشرية 2008
ايوب 2008
ظل الياسمين 2008
امرأة وأخرى 2009
عطر 2009
اعتذار 2009
الحياة لها ثمن 2010
الزواج – الجزء الثاني، 2011 2010
سوالف طفاش – الجزء الثاني 2010
قبل الوقت 2014
الحب ولكن 2014
قصص ابن الحداد 2022
عين الذئب 2022

انستغرام فاطمة عبد الرحيم

تنشط الفنانة فاطمة عبد الرحيم عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، حيث تشارك معظم أخبارها الفنية عبر خدمة القصص على إنستجرام، وكذلك بعض صورها أثناء التمثيل، بالإضافة إلى بعض الصور الشخصية، وتتابع فاطمة المزيد. أكثر من 640 ألف متابع ويمكن متابعتها مباشرة عبر حسابها على انستجرام.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي التقينا فِيْه بالفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم وسيرتها الذاتية.