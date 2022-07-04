كَمْ عمر ميرنا وليد تعتبر الفنانة ميرنا وليد من أشهر الممثلات فِيْ الوطن العربي لأنها ممثلة ناجحة ومتعددة المواهب ولوحظ أدائها الإبداعي فِيْ جميع المشاريع التي شاركت فِيْها من مسلسلات وأفلام ومسرحيات، كَمْا شاركت فِيْها. بعض البرامج الإذاعية والأغاني المصورة، سنتعرف أكثر على ميرنا وليد وسيرتها الذاتية، وكذا عمرها الحقيقي، وأهم أعمالها الفنية، بالإضافة إلى ذكر رَابِطْ حسابها الرسمي على فِيْسبوك.

من هِيْ ميرنا وليد –

ميرنا وليد ممثلة مصرية، من أصل لبناني، ولدت فِيْ طرابلس، شمال لبنان، فِيْ 17 سبتمبر 1977. بعد نشأتها فِيْ لبنان، سافرت إلى مصر فِيْ سن العاشرة مع أسرتها وأكَمْلت دراستها هناك. كان أول دور لها فِيْ التمثيل فِيْ فِيْلم “A Man Trapped by Women” وكانت بدايتها الحقيقية خلال سنوات دراستها الثانوية عندما تم ترشيحها فِيْ فِيْلم Shepherd and Women الذي لعبت فِيْه دور ابنة الفنانة الراحَلْة سعاد. قرر حسني الدراسة فِيْ معهد السينما المتخصص فِيْ مجال الإخراج ثم بدأ فِيْ تقديم العديد من الأعمال الفنية، ليصبح من أهم الشخصيات فِيْ الوسط الفني.

سيرة ميرنا وليد

تتمثل سيرة ميرنا وليد بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل ميرنا وليد المصري الشعراني.

الاسم المستعار ميرنا وليد.

تاريخ الميلاد 17 سبتمبر 1977 م

مكان الميلاد طرابلس / لبنان.

الاقامة جمهُورية مصر العربية.

الجنسية مصري / لبناني.

الأصل لبناني.

الدين والإيمان اعتناق الإسلام.

العلامة الفلكية برج العذراء.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج وائل الدجوي.

عدد الاولاد ابنتان.

أسماء بنات مريم ومايا.

المهنة ممثل.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

سنوات النشاط من 1991 حتى الآن.

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كَمْ عمر ميرنا وليد

ولدت الفنانة ميرنا وليد عام 1977 م، وعمرها الحقيقي 44 سنة، وللتحديد ولدت فِيْ 17 سبتمبر 1977 م فِيْ مدينة طرابلس بلبنان، والجدير بالذكر أن والدها ووالدتها من أصل لبناني، لكن جذورها مصرية، لأن جد السراني كان مصريًا ولديها أيضًا شقيق، وبعد أن تمكنت من لعب العديد من الأدوار السينمائية المتميزة، اكتسبت شهرة كبيرة فِيْ جميع المجالات الفنية.

ميرنا وليد الفنية المسيرة

بدأت مسيرة الفنانة والمخرجة اللبنانية ميرنا وليد عام 1991 ثم توقفت لفترة حتى تخرجت من معهد السينما حيث درست الإخراج وحصل أداؤها الإبداعي على العديد من الجوائز والأوسمة لمشاركتها سنستعرض أهم الأعمال. من مسيرتها الفنية منذ البداية وحتى اليوم.

مسلسل ميرنا وليد

ومن أهم المسلسلات التلفزيونية التي شاركت فِيْها ميرنا وليد ما يلي

مبروك مبروك 1992

بعد أن تغادر

شاهد مرير.

حكاية خرافِيْة بلا بداية ونهاية 1996 م.

قِصَّة مدينة 1995.

اعترافات مصدر مسؤول 1998 م.

بعد الظلام تشرق الشمس، 1999 م

الجانب الآخر من الشاطئ، 2004 م

منزل من وحدتين، 2003 م.

زهُور الشتاء 2005 م

بنت افندينا 2004 م

لوف سبرينغز 2005 م

زهُور الشتاء 2005 م

ومضى العمر يا ابني 2006 م.

القاهرة ترحب بكَمْ، 2006 م.

ضعه على الله 2007 م.

علي مبارك 2008 م

قِصَّة الأمس، 2008.

متخافوش 2009 م

بموجب صك، 2012 م

تسجيل الأسرة، 2022.

أفلام ميرنا وليد

ومن أهم الأفلام التي شاركت فِيْها الفنانة ميرنا وليد ما يلي

رجل فِيْ فخ المرأة 1987 م.

الراعي والمرأة 1991 م

ديسكو ديسكو 1993.

اغتيال فاتن توفِيْق عام 1995.

اللحظات الضائعة 2001 م

حكاية المدينة.

لحظات حب 2001.

ومن أهم الأعمال التي شاركت فِيْها الفنانة ميرنا وليد ما يلي

الفارس والعصابة

روان واللص عام 1994.

فِيْسبوك ميرنا وليد

تمتلك الفنانة والممثلة الإبداعية ميرنا وليد حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي فِيْسبوك، تشارك من خلاله جميع أخبارها الفنية، وبعض صورها اليومية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الآراء حول بعض القضايا فِيْ الوطن العربي، يليها المزيد أكثر من 349000 متابع من مختلف أنحاء العالم العربي، يمكنهم متابعتها مباشرة على حسابها الفريد على Facebook.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على الممثلة ميرنا وليد وسيرتها الذاتية.