كَمْ تبلغ نسرين طافش التي فجرت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بنبأ خطوبتها التي جاءت مفاجأة كبيرة لمحبيها خاصة وأن نسرين طافش تعتبر من أشهر الفنانين وأكثرهم إثارة للجدل فِيْ الوطن العربي. سيعرف أيضًا عمر نسرين طافش.

من هِيْ نسرين طافش –

نسرين طافش ممثلة ومغنية سورية من أصل فلسطيني وجزائري، ولدت فِيْ مدينة حَلْب السورية فِيْ 15 فبراير 1982، تخرجت عام 2008 من المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأت مشوارها الفني عام 2002. من خلالها شاركت نسرين فِيْ مسلسل تاريخ حولاكو، فِيْ العديد من المشاريع الفنية السورية التي حققت نجاحًا ساحقًا فِيْ الوطن العربي، ومن أشهرها مسلسلات فلسطين المغتربين، وربيع قرطبة، ومسلسل صبايا.

سيرة نسرين طافش

بناءً على الحديث عن الفنانة الشهِيْرة نسرين طافش نقدم لكَمْ أهم المعلومات التالية عنها

الاسم الكامل نسرين يوسف محمد طافش.

الجنسية سوري وفلسطيني.

تاريخ الميلاد 15 فبراير 1982 م

مكان الميلاد حَلْب – سوريا.

العمر 40 سنة.

دين الاسلام.

المهنة ممثلة ومغنية.

الحالة الاجتماعية مخطوب.

المؤهلات العلمية خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

اللغة الأم العربية

لغات أخرى الإنجليزية.

سنوات النشاط من 2002 حتى الآن.

كَمْ عمر نسرين طافش

نسرين طافش تبلغ من العمر أربعين سنة، ولدت فِيْ 15 شباط 1982، تنحدر نسرين طافش من عائلة فلسطينية، والدها هُو الشاعر الفلسطيني يوسف طافش، لكنها عاشت فِيْ سوريا معظم حياتها، ولكن بعد الأحداث السورية كان يعيش فِيْ سوريا. انتقل للعيش فِيْ الإمارات وتحديداً إمارة دبي.

خطوبة نسرين طافش

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، خبر خطوبتها، حيث نشرت عبر وضع الاستوري على إنستجرام، صورة ظهرت فِيْها وهِيْ تمسك بيد خطيبها، وظهرت خاتم الخطوبة على يدها، لنشرها. بعد ثوانٍ، نشر Instagram تعليقًا عليه قائلاً

من هِيْ خطيبة نسرين طافش

لم تكشف الفنانة السورية نسرين طافش بعد عن هُوية خطيبها الجديد، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يقترحون أنه مدرب اليوغا المصري أشرف، ورغم أن حَقيْقَة الخبر غير مؤكدة. لأن نسرين طافش لم تعلق عليه، ولم تؤكد صحته، إلا أن خطيبة نسرين طافش متأكدة من أنه يحمل الجنسية المصرية.

ما هِيْ جنسية نسرين طافش

جنسية الفنانة نسرين طافش هِيْ فلسطين، لأن والدها من أصول فلسطينية، ولدت فِيْ مدينة صفد الفلسطينية، ونسرين من أصول جزائرية من والدتها التي تحمل الجنسية الجزائرية.

أبرز أعمال نسرين طافش

العديد من أعمال الفنانة نسرين طافش التي تتمتع بموهبة فنية متميزة فِيْ تفسير الأدوار الفنية، قدمت عشرات الأعمال التي تمكنت من تحقيق نجاح كبير فِيْ الوطن العربي.

سلسلة Hulaku 2002.

سلسلة قرطبة ربيع 2003.

مسلسل أهل الحب 2006.

مسلسل بيت جدي 2009.

مسلسل صبايا الجزء الأول 2009.

سلسلة أضواء كاشفة 2010.

سلسلة دورات المرأة 2011.

مسلسل بنات العائلة 2012.

مسلسل العراب 2015.

سلسلة Windows 2017.

إنستغرام نسرين طافش

نسرين طافش لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لكنها نشطة بشكل خاص على منصة Instagram، ولديها حوالي 11 مليون متابع. Instagram، قم بزيارة الرَابِطْ التالي “”.

لاستكَمْال مقالنا التقينا بالفنانة السورية نسرين طافش ونعرف عمر نسرين طافش ومن هِيْ خطيبة نسرين طافش وتحدثنا عن أهم أعمالها وجنسيتها.