كَمْ عمر هنادي مهنا هذا الفنان الشاب صاحب العديد من الأعمال الفنية الشهِيْرة، مثل مسلسل “Outside I”، الذي نال شهرة كبيرة فِيْ مختلف أنحاء العالم العربي، على منصة Instagram.

من هِيْ هنادي مهنا على

هنادي مهنا هِيْ واحدة من الفنانين المصريين الشباب الصاعدين. لعب العديد من الأدوار المختلفة فِيْ السينما والتلفزيون المصري، منذ عام 2022 م. يذكر أن هنادي مهنا هِيْ ابنة الموسيقار المصري الكبير هاني مهنا. الفتوة، مسلسل ما عدا أنا.

سيرة هنادي مهنا

فِيْما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة المصرية هنادي مهنا

الاسم الكامل هنادي هاني مهنا.

الاسم التقني هنادي مهنا.

تاريخ الميلاد من مواليد 28 يوليو 1998 م.

العمر 24 سنة.

العلامة الفلكية برج الأسد.

محَلْ الميلاد القاهرة / جمهُورية مصر العربية.

الجنسية مصري.

المؤهلات بكالوريوس إدارة أعمال.

ألما ماتر جامعة برشلونة / إسبانيا

الاقامة جمهُورية مصر العربية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج أحمد خالد صالح.

الديانة مسلم.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى هنادي تتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.

المهنة ممثل مصري.

سنوات نشاطها بدأت نشاطها الفني عام 2022 م. – حتى الآن.

كَمْ عمر هنادي مهنا

تبلغ الفنانة المصرية هنادي مهنا نحو 24 عاما، ولدت فِيْ 28 يوليو 1998 فِيْ حكومة جمهُورية مصر العربية بالقاهرة، والجدير بالذكر أن الفنانة هنادي مهنا حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ب. إسبانيا.

من هُو زوج هنادي مهنا

زوج هنادي مهنا الفنان أحمد خالد صالح. يمكن الاطلاع على أهم المعلومات المتعلقة بالفنان المصري أحمد خالد صالح فِيْ النقاط التالية

الاسم الكامل احمد خالد صالح.

الاسم بالانجليزي احمد خالد صليح.

اسم الأب خالد صالح.

تاريخ الميلاد 18 أغسطس 1992 م

العمر 28 سنة.

اسم الأم هاله زين العابدين.

محَلْ الميلاد ولد فِيْ محافظة القاهرة – مصر.

الإقامة يعيش فِيْ القاهرة، مصر.

الجنسية جمهُورية مصر العربية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

العرق عربي.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الدراسات الدرجة العلمية – قسم المسرح.

ألما ماتر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة المصرية – الإنجليزية.

المهنة فنان وممثل وممثل.

سنوات النشاط بدأت من 2017 م حتى اليوم.

عمل هنادي مهنا

تتمثل أهم أعمال الفنانة هنادي مهنا فِيْ النقاط التالية

سلسلة بركة 2022.

سلسلة زلزال 2022.

سلسلة قصتي 2022.

الجزء الثاني من سلسلة أفراح إبليس 2022.

سلسلة خيانة العهد 2022.

سلسلة سكر زيادة 2022.

سلسلة الفتاوى 2022.

فِيْلم بنات المدرسة الثانوية 2022.

فارس بدون جواز سفر سلسلة 2022.

مسلسل غيري 2022.

إنستغرام هنادي مهنا

تتمتع الفنانة الشابة هنادي مهنا بشخصية مرحة وحيوية، مما مكنها من الحصول على جمهُور كبير رغم صغر سنها، وأعمالها الفنية قليلة، حيث يتابعها على منصة إنستجرام أكثر من 4 ملايين متابع وحساب يمكنك الاتصال مباشرة لمتابعته “”.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية المقال، كَمْ عمر هنادي مهنا، التقينا من خلاله بالفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا، بالإضافة إلى من هُو زوجها وكَمْ عمرها، وتعرفنا أيضًا على أشهر أعمالها. art، بصرف النظر عن الرَابِطْ بحسابها الرسمي على منصة Instagram.