كَمْ عمر هِيْفاء حسين البحرينيه

كَمْ عمر هِيْفاء حسين، البحرين، كثير من الناس، وخاصة المعجبين بالفنانة الكويتية البارزة هِيْفاء حسين، التي اشتهرت بأعمالها الفنية العديدة المختلفة، حيث برعت بالفعل فِيْ أدوارها فِيْ مختلف المسلسلات الكويتية، وكَمْ عمر هِيْفاء حسين زوجة البحرين

من هِيْ هِيْفاء حسين –

هِيْفاء حسين يوسف فنانة قدمت مجموعة واسعة من الأدوار التمثيلية المختلفة، اكتسبت من خلالها شهرة كبيرة على شاشة التليفزيون، حيث استطاعت أن تشكل الأساس الديمقراطي لمهارتها العالية فِيْ العمل الفني. افتتحت مسابقات الأغاني المتعددة التي كانت فِيْ التسعينيات من القرن العشرين أول أدوار صغيرة لها وبسبب نجاحها الكبير تمكنت من الوصول إلى ما هِيْ عليه الآن.

سيرة هِيْفاء حسين

وفِيْما يلي بعض أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة البحرينية

الاسم الكامل هِيْفاء حسين يوسف.

تاريخ الميلاد 22 أكتوبر 1979 م

مكان الميلاد المحرق، مملكة البحرين.

العمر يبلغ الآن 49 سنة.

الجنسية بحريني الجنسية.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج حبيب غلوم.

الأبناء سعد، سلطان، جواهر.

المهنة فنان، ممثل.

سنوات النشاط 1999 م وحتى يومنا هذا.

اللغة الأم العربية.

اللغات لهجة البحرين.

كَمْ عمر هِيْفاء حسين فِيْ الكويت

حتى الآن تبلغ الممثلة البحرينية هِيْفاء حسين ما يقرب من 42 عامًا. تبين أنها ولدت فِيْ مدينة المحرق بمملكة البحرين فِيْ 22 أكتوبر 1979 م، دور قيادي تمكنت من خلاله من تحقيق نجاح كبير وواعد، وتدور فكرة المسلسل حول فتاة والدين مجهُولين.

من هِيْ حبيب غلوم زوجة هِيْفاء حسين

حبيب غلوم هِيْ الزوجة الثانية لهِيْفاء حسين، نوفمبر 1963، ويقيم حاليًا فِيْ دبي، وهُو مواطن إماراتي، ويُذكر أنه أكَمْل مسيرته التعليمية. حصلت على شهادة جامعية ويبلغ زوجها الآن 58 عامًا.

عمل هِيْفاء حسين

من عام 1999 حتى اليوم، لا تزال الفنانة تواصل مسيرتها الفنية بإتقان ومهارة كبيرين وتتابع مجموعة من أهم أعمالها، على النحو التالي

أزهر مريم – مسلسلات إذاعية.

حرائق.

أطفال الذئب.

قدر.

إلي من يهمه الامر.

سديم؛

السيادة البشرية.

بيتنا الكبير.

مأوى الطيور.

عمر دموع.

يوم آخر.

خذ الخل.

12.

سر الليل.

شوق شوق.

عجلة الزمن.

سؤال دنيا.

لقيط.

امراة ليست مثل القمر.

هنا وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان كَمْ عمر هِيْفاء حسين زوجة البحرين، ومن خلالها تعرفنا على مجموعة واسعة من المعلومات عن الفنانة الشهِيْرة هِيْفاء، بالإضافة إلى تسليط الضوء الفوري على أكثرها. من الأعمال الفنية الهامة التي قدمتها للفنانة خلال دورتها الفنية المستمرة.