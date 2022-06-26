كَمْ فرع ماكدونالدز فِيْ السَعُودِيْة 2022

كَمْ عدد فروع ماكدونالدز فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 2022 وهِيْ من أكبر سلاسل مطاعم الوجبات السريعة فِيْ العالم، هذه الشركة الأمريكية التي تأسست فِيْ 15 مايو 1940 م، وسنتعرف عليها اليوم حتى عام 2022 م، وسنذكر الرقم أيضًا من فروع ماكدونالدز فِيْ الرياض وجدة بالإضافة إلى جريدة الساعة.

كَمْ عدد فروع ماكدونالدز فِيْ السَعُودِيْة

وبحسب موقع ماكدونالدز الرسمي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فقد تجاوز عدد الفروع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 300 فرع، بالإضافة إلى أكثر من 6000 موظف موزعين فِيْ جميع الفروع، والجدير بالذكر أن معظم الفروع فِيْ المناطق الوسطى والشمالية والشرقية تخضع لـ 100 ٪ الإدارة الوطنية.

أول فرع لماكدونالدز بالمملكة العربية السَعُودِيْة

استحوذت شركة الرياض العالمية للأغذية على امتياز ماكدونالدز فِيْ عام 1993 وافتتحت أول فرع لماكدونالدز فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة داخل مدينة الرياض عند تقاطع التخصص وطريف مكة فِيْ ديسمبر 1993، ثم بدأت فِيْ التوسع. جميع مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة شبه الجزيرة العربية.

كَمْ عدد فروع ماكدونالدز فِيْ جدة

تم افتتاح 41 فرعًا لماكدونالدز فِيْ جدة، ومواقع الفروع هِيْ

فرع فلسطين الإقليمي بجدة. فرع حي الرحاب طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز جدة. فرع حي المشرفة بجدة. فرع حي الحمراء بجدة. فرع حي السامر بجدة. فرع حي الصفا شارع الأمير ماجد. فرع حي الصفا شارع أم القرى. فرع حي الفِيْصلية طريق الملك فهد. فرع منطقة صناعية بمنطقة الاستاد الرياضي. فرع حي الوزيرية. فرع شارع صاري. فرع محافظة المحمدية. فرع الأمن. فرع طريق الكورنيش. فرع الحمراء بجدة. فرع حي الثغر بجدة. فرع الأندلس مول. فرع حي الربوة طريق اسماء بنت ابي بكر. شارع حراء فرع حي النزهة جدة. فرع محافظة المحمدية. فرع الأندلس مول، شارع الملك عبدالله، جدة. فرع حي التحَلْية بجدة. فرع الزهراء شارع ابو صلالة الاسلامي. فرع حي النعيم شارع حراء. فرع مطار الملك عبدالعزيز بجدة. فرع السليمانية بلازا. فرع الفِيْحاء. فرع محافظة النسيم. فرع حي البلد طريق الملك عبد العزيز. فرع حي الشرفِيْة شارع خالد بن الوليد. فرع حي الرحاب. شارع محمد بن الأزرق فرع المحمدية. فرع حي البساتين شارع اسماعيل بن كثير. فرع الحمدانية. فرع ابحر الشمالية. فرع حي طيبة. مكتب فرع الياقوت. حي الروابي فرع عزيز مول. فرع الخالدية. فرع الحمرا. فرع الكورنيش لخفر السواحَلْ.

كَمْ عدد فروع ماكدونالدز فِيْ الرياض

كَمْا يوجد 23 فرعًا رئيسيًا لماكدونالدز فِيْ الرياض ومواقع الفروع هِيْ

فرع أروبا. فرع مركز المملكة. فرع طريق الملك عبدالله. فرع السليمانية. ملحق بانوراما مول. فرع حياة مول. فرع دباب. فرع حطين، الرياض. فرع الصحافة طريق الملك فهد. فرع لافندر. فرع الرياض جاليري مول. ملحق معرض الرياض. فرع أم الحمام. فرع الراكة الرياض. فرع أركاديا. فرع قرطبة شارع الشام. فرع بدر شارع ابن تيمية. فرع النسيم الغربي. فرع النزهة طريق الامام سعود. فرع العريجاء. فرع المعذر شمال. فرع الربيع شارع بني مسعود. فرع ظهرة البديعة، الرياض.

كَمْ عدد فروع ماكدونالدز فِيْ العالم

تتواجد ماكدونالدز فِيْ أكثر من 121 دولة حول العالم ولدى ماكدونالدز أكثر من 36000 فرع حول العالم، مع أكثر من 1.9 مليون موظف. وهِيْ شركة عامة ذات ربحية محدودة وتحاول شغل أكبر عدد من المناصب فِيْ العالم من أجل تحقيق المزيد من الأرباح دون توجه سياسي أو ديني أو ثقافِيْ، بحسب الشركة الأم.

نصل هنا إلى نهاية مقالنا الذي تعلمنا فِيْه عدد فروع ماكدونالدز فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عام 2022، وتطرقنا أيضًا إلى عدد فروع ماكدونالدز فِيْ الرياض وجدة والعالم ككل.