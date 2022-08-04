كَمْ كبدت الحرب الروسية الأوكرانية اقتصاد مصر.. “البنك المركزي” يفصح

كشف البنك المركزي المصري عَنّْ مدى الضرر الذي سببته الأزمة الأوكرانية للاقتصاد وخاصة ميزان المدفوعات والاستثمارات .. وإليكَمْ التفاصيل

قال البنك المركزي المصري فِيْ بيان صدر بميزان المدفوعات اليوم الخميس، إن عجز الحساب الجاري اتسع فِيْ الربع الثالث من العام المالي 2022/2022 “من يناير إلَّى مارس”، وسط زيادة فِيْ خروج الاستثمارات الأجنبية من محفظة الأوراق المالية بسبب الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

اتسع عجز الحساب الجاري إلَّى 5.79 مليار دولار من 5.67 مليار دولار فِيْ الفترة من يناير إلَّى مارس من العام السابق مع اتساع العجز التجاري، ويرجع ذلك جزئيًا إلَّى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال البنك المركزي إن الأرقام أظهرت أن صافِيْ مخارج الاستثمار من محفظة الأوراق المالية فِيْ مصر بلغ 14.75 مليار دولار فِيْ الفترة من يناير إلَّى مارس، مقارنة بصافِيْ “تدفق” قدره 5.82 مليار دولار قبل عام، بعد اندفاع الأزمة الأوكرانية إلَّى السوق. هروب المستثمرين الأجانب.

وأشار البنك المركزي إلَّى أن صافِيْ الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلَّى 4.08 مليار دولار من 1.43 مليار دولار بين يناير ومارس 2022.

واتسع العجز التجاري إلَّى 11.83 مليار دولار من 11.37 مليار دولار.

السياحة بصيص أمل

قفزت عائدات السياحة إلَّى 2.38 مليار دولار من 1.32 مليار دولار فِيْ الفترة من يناير إلَّى مارس 2022، حيث استمر السفر فِيْ التعافِيْ من آثار COVID-19 على الرغم من الانخفاض الحاد فِيْ أعداد السياح الروس والأوكرانيين بعد اندلاع أزمة أوكرانيا فِيْ أواخر فبراير. فبراير، بحسب البنك المركزي.

قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلَّى 8.05 مليار دولار فِيْ الفترة من يناير إلَّى مارس من 7.85 مليار فِيْ العام السابق، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلَّى 1.71 مليار دولار من 1.45 مليار.

التضخم العالمي ورفع أسعار الفائدة

وأضاف البنك المركزي المصري، أن التضخم نتج عَنّْ عودة النشاط الاقتصادي فِيْ العديد من القطاعات التي أغلقت بسبب جائحة كورونا، وتزامن ذلك مع الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، الأمر الذي ساهم فِيْ حدوث ارتفاع غير مسبوق فِيْ أسعار الطاقة، وكذلك أسعار السلع الأساسية.

اتبعت الدول والاقتصادات سياسات نقدية متشددة خلال الفترة الماضية فِيْ مواجهة التضخم، حيث لجأت البنوك المركزية فِيْ دول العالم إلَّى رفع أسعار الفائدة، وآخرها كان بنك إنجلترا صباح اليوم، الذي قرر رفع أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني بمقدار 50 نقطة، فِيْ أكبر زيادة فِيْ أسعار الفائدة منذ 27 عامًا فِيْ محاولة لكبح التضخم الذي من المتوقع أن يصل إلَّى 13٪ فِيْ وقت لاحق هذا العام.

حدد البنك المركزي المصري جملة من العوامل التي أثرت سلبا على الحساب الجاري، منها ارتفاع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 22٪ ليصل إلَّى 37.7 مليار دولار، فِيْ ظل ارتفاع مدفوعات الواردات السلعية، متجاوزة الحجم. من المتحصلات من الصادرات.

وبحسب التقرير، بلغت الاستثمارات الأجنبية خارج مصر 17.2 مليار دولار، على خلفِيْة الحرب الروسية الأوكرانية والسياسات النقدية المتشددة التي انتهجها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، مما ساهم فِيْ هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

وذكر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية فِيْ أدوات الدين المصرية بلغت 34.1 مليار دولار فِيْ سبتمبر الماضي، ثم انخفضت إلَّى 28.8 مليار دولار فِيْ ديسمبر الماضي، بحسب الأرقام الرسمية.

وكان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط قد أكد فِيْ وقت سابق خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية فِيْ أدوات الدين.