كَمْ كلف الإرهاب أمريكا | بزنس+ مع محمد الزمزمي

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ما هُو الأثر الاقتصادي للحرب على الإرهاب كَمْ كلف الإرهاب أمريكا هِيْ محور حلقة “بزنس +” على قناة العرب اليوم نيوز.

وتتناول الحلقة موضوع الحرب التي تخوضها أمريكا ضد الإرهاب، والتي تخلف يومياً عشرات الضحايا وخسائر ملايين الدولارات، إذ إن ذات يوم فِيْ مواجهة داعش يكلف الخزانة الأمريكية 11.5 مليون دولار.

تستعرض “بيزنس +” مقال الكاتبة الأمريكية “جيسيكا كوربيت”، الذي نشر فِيْ موقع “الحلم المشترك” عام 2022، حول خسائر الحرب الأمريكية ضد الإرهاب منذ ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وحتى نهايتها. لعام 2022 والتي بلغت 6.4 تريليون دولار أمريكي.

كَمْا تسلط الحلقة الضوء على الأثر الاقتصادي السلبي لهذه الحروب الذي يمتد لسنوات عديدة وتشمل النفقات غير المباشرة لحكومات الدول التي انسحبت منها، والالتزامات المادية تجاه المحاربين القدامى وعائلاتهم، والاهتمام بالحرب. الديون والتكاليف الأخرى التي تثقل كاهل وزارة الخزانة الأمريكية.