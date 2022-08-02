كَمْ مبلغ إعانة مربي المواشي وما هى خطوات التسجيل فى إعانة مربى الماشية بالسَعُودِيْة

يتساءل العديد من الفئات الفقيرة العاملة فِيْ مجال الزراعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن مقدار الدعم المقدم لمربي الماشية وكيفِيْة التسجيل للحصول على الدعم. تحب أن تبدأ مشروعها الخاص وتربية الماشية الصغيرة، وسنشرح أهم الشُروطْ التي يجب على الفرد أو الأسرة تلبيتها لجعل كَمْية تربية الماشية جديرة بالاهتمام.

ما هُو مقدار بدل مربي المواشي لعام 2022 م – 1443 هـ

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، عن قيمة المبلغ الذي تحصل عليه الأسر الريفِيْة لتربية صغار المواشي، وأوضحت أن المبلغ يتراوح بين أربعة آلاف وخمسين ألف ريال سعودي، ويتفاوت المبلغ حسب عدد رؤوس الماشية التي ستحصل عليها الأسرة ككل، حدد طريقة التسجيل للحصول على الكَمْية والشُروطْ الأكثر أهمية التي يجب أن تكون الأسرة مؤهلة للحصول عليها.

إجراءات وطريقة التسجيل فِيْ المساعدة للمزارع

من أجل التسجيل فِيْ برنامج دعم الثروة الحيوانية، تحتاج الأسرة المتقدمة إلى المرور ببضع خطوات من عملية التسجيل، وهِيْ كلها ما يلي –

انتقل مباشرة إلى رَابِطْ الموقع الرسمي دعم الماشية الصغيرة .

. بعد ذلك، سينقر مقدم الطلب على خيار “Register Application” ويبدأ فِيْ تسجيل الدخول إلى حسابه أو إنشاء حساب جديد فِيْ حال لم يكن لديه حساب.

ثم قم بقبول جميع شُروطْ وأحكام المنصة للحصول على دعم لصغار الماشية لأن هذه هِيْ عملية التسجيل الأكثر أهمية.

ابدأ فِيْ كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح فِيْ كل حقل من الحقول الموجودة فِيْ صفحة التسجيل.

قم بتحميل جميع المستندات والصور والأوراق الرسمية المطلوبة منك والتي تدعم البيانات التي أدخلتها، ثم اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

يجب أن تنتظر فترة معينة حتى يتم النظر فِيْ طلبك، وإذا تم قبوله، فسيتم الاتصال بك مباشرة عبر رقم هاتفك المحمول.

كَمْ هُو بدل المزارع

تقدم وزارة الزراعة السَعُودِيْة دعماً مالياً شهرياً لكل من يعمل فِيْ مجال تربية الماشية والأغنام لمساعدتهم على المضي قدماً بمشروعهم، ويتفاوت هذا الدعم من مزارع لآخر حسب عدد الأغنام التي يربيونها وكذلك الدخل الشهري. من الأسرة ويمكن أن تتراوح بين 4 آلاف وحتى 50 ألف ريال.