كَمْ مبلغ الدعم الاضافِيْ حساب المواطن

ما هُو مقدار الدعم الإضافِيْ على حساب المواطن تمت إضافة دعم مالي لأصحاب حسابات المواطنين بعد صدور أوامر ملكية تتضمن تخصيص 20 مليار ريال سعودي لدعم الأسر الفقيرة فِيْ مواجهة ارتفاع الأسعار بفعل الأحداث العالمية، وسنتحدث من خلاله عن مبلغ دعم إضافِيْ فِيْ حساب المواطن.

ما هُو برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هُو أحد البرامج التي تدعم تلبية احتياجات الأسر الفقيرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال صرف راتب شهري للمستفِيْدين وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتضمن آلية تسجيل خاصة بإدخال كافة البيانات الشخصية للمستفِيْد مع ضرورة التحقق من صحتها من أجل الاستفادة من البرنامج.

كَمْ مبلغ الدعم الاضافِيْ لحساب المواطن

تم تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال سعودي لدعم المستفِيْدين من برنامج حساب المواطن، وفقا للأوامر الملكية الصادرة فِيْ 4 يوليو 2022، والتي بموجبها تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي للمعالجة. تحديات ارتفاع الأسعار والتي تم تخصيص 10 مليارات ريال منها للمستفِيْدين من برنامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن.

كَمْ هِيْ فاتورة المواطن عن كل شخص

بعد تخصيص ما يقرب من 8 مليارات ريال سعودي لدعم المستحقين فِيْ برنامج حساب المواطن، تم تحديد قيمة الدعم للفرد على النحو التالي

رب الأسرة يحصل على دعم إضافِيْ 720 ريال سعودي.

الشريك فوق سن 18 سنة تقدر قيمة الدعم الإضافِيْ بـ 360 ريال سعودي.

الشريك أقل من 18 سنة قيمة الدعم 215 ريال سعودي.

قرارات الأمر الملكي للدعم الجديد 1443

وتشمل قرارات الأمر الملكي تخصيص 20 مليار ريال سعودي للمستفِيْدين، موزعة على النحو التالي

يضاف مبلغ ثمانية مليارات ريال سعودي كدعم مالي إضافِيْ للمسجلين فِيْ برنامج حساب المواطن.

إضافة دعم 408 مليون ريال سعودي للمستفِيْدين من برنامج أصحاب الحيازات الصغيرة.

شروط الصرف على حساب المواطن 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية استيفاء الشروط التالية

الإقامة الدائمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أن يكون المستفِيْد سعودي الجنسية الأصل.

البقاء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لمدة تزيد عن 90 يومًا قبل تقديم طلب التسجيل.

تأكد من أن المستفِيْد لديه منزل منفصل بعيدًا عن الملاجئ.

خلو السجل الجنائي للمستفِيْد من الجرائم الجنائية التي تتطلب عقوبة السجن.

تحقق من صحة البيانات التي أدخلتها.

يشترط أن يكون لدى المستفِيْد بطاقة مواصلات خاصة به.

حساب تويتر الرسمي للمواطنين

يتم مراقبة برنامج حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي على منصة تويتر “” والذي من خلاله يمكن الاطلاع على أهم القرارات الجديدة وآخر التوجيهات التي تتطلب الاستخدام الكامل لبرنامج حساب المواطن، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لـ التواصل المباشر مع البرنامج من خلال الموقع.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن مقدار الدعم الإضافِيْ لحساب المواطن وما هُو برنامج حساب المواطن وأبرز القرارات الملكية المتعلقة بالدعم وشروط التسجيل لدعم حساب المواطن. أرفق الرَابِطْ الرسمي بحساب المواطن على تويتر.