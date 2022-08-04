كَمْ مبلغ قرض الأسرة بنك التسليف 1444هـ وما هى الشُروطْ للحصول على القرض

ما هُو مبلغ القرض العائلي من بنك التسليف 1444 هـ تساءل الكثير من المواطنين عن قيمة القرض العائلي من بنك التسليف لعام 1444 هـ، حيث قدم بنك التسليف بالمملكة العربية السَعُودِيْة قرضاً باسم “القرض العائلي” يمكن للأسر ذات الدخل المحدود الحصول عليه لبدء مشاريع خاصة أو لمواجهة التكاليف الصعبة الحالية، خاصة وأننا فِيْ حالة غريبة من ارتفاع الأسعار فِيْ جميع البلدان، وخاصة الدول العربية، وسنشرح لكَمْ كل ما يتعلق بالقرض وأهم شُروطْه فِيْ السطور التالية من مقالنا اليوم .

قيمة مبلغ القرض العائلي من Banco de Credito 1444 هـ

لتحديد موقع بنك الائتمان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة (بنك التنمية الاجتماعية) على قيمة قرض الأسرة الذي بلغ 100،000 ريال سعودي وتجاوزت هذه القيمة وفق تعديلات على المبلغ، وتبلغ فترة سداد الأقساط المستحقة على قرض القرض خمسة سنوات بدون مصاريف إدارية، وهناك بعض الحالات المستثناة من السداد، ويتم تدوين باقي أقساط القرض المستحقة وفق شُروطْ معينة وإخطارها فِيْ بوليصة تأمين المستفِيْد.

شُروطْ الحصول على قرض عائلي من Banco de Credito