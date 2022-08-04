كَمْ مبلغ قرض الأسرة بنك التسليف 1444هـ وما هى الشُروطْ للحصول على القرض

ما هُو مبلغ القرض العائلي من بنك التسليف 1444 هـ تساءل الكثير من المواطنين عن قيمة القرض العائلي من بنك التسليف لعام 1444 هـ، حيث قدم بنك التسليف بالمملكة العربية السَعُودِيْة قرضاً باسم “القرض العائلي” يمكن للأسر ذات الدخل المحدود الحصول عليه لبدء مشاريع خاصة أو لمواجهة التكاليف الصعبة الحالية، خاصة وأننا فِيْ حالة غريبة من ارتفاع الأسعار فِيْ جميع البلدان، وخاصة الدول العربية، وسنشرح لكَمْ كل ما يتعلق بالقرض وأهم شُروطْه فِيْ السطور التالية من مقالنا اليوم .
قيمة مبلغ القرض العائلي من Banco de Credito 1444 هـ
لتحديد موقع بنك الائتمان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة (بنك التنمية الاجتماعية) على قيمة قرض الأسرة الذي بلغ 100،000 ريال سعودي وتجاوزت هذه القيمة وفق تعديلات على المبلغ، وتبلغ فترة سداد الأقساط المستحقة على قرض القرض خمسة سنوات بدون مصاريف إدارية، وهناك بعض الحالات المستثناة من السداد، ويتم تدوين باقي أقساط القرض المستحقة وفق شُروطْ معينة وإخطارها فِيْ بوليصة تأمين المستفِيْد.
شُروطْ الحصول على قرض عائلي من Banco de Credito
- يجب إعادة القسط الأول من القرض العائلي بعد شهر من الحصول على القرض.
- أما المرأة فِيْمكنها التقديم إذا كانت أرملة أو مطلقة ولديها أبناء لأب سعودي.
- يشترط ألا يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض مديناً لأي من البنوك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ نفس فترة تقديم الطلب.
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عامًا، ويجب عليه تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة التي تكون بمثابة ضمان أهليته وصدقه فِيْ الطلب.
- كَمْا يشترط أن يكون هناك رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة التمويل المراد الحصول عليه، مع إبراز جميع الأوراق التي تثبت ذلك.
- يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري للأسرة 10000 ريال سعودي والدخل السنوي يجب ألا يتجاوز 120 ألف ريال سعودي.
- يحسب البنك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا كأفراد من العائلة، طالما أنهم غير موظفِيْن فِيْ أي من قطاعات المملكة العربية السَعُودِيْة وغير متزوجين أيضًا.