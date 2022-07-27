الجوازات توضح طريقة تمديد الزيارات العائلية عبر أبشر absher.sa، يمكنك الان معرفة كيفية عمل الزيارات العائلة والتمديد لها اذا كنت خارج البلاد وذلك من خلال المنصة الالاكرتونية التابعة للحكومة في المملكة العربية السعودية وهي منصة ابشر، التي تقدم الكثير من الخدمات الالكرتونية التي من شأنها توفير الوقت والجهد على المستخدمين، اذا كنت تريد معرفة كيفية عمل الزيارات العائلية وتمديدها في حالة حاجبتك الى ذلك، فاننا من خلال موقع العربي اليوم سوف نوضح كيفية تمديد الزيارات العائلية عبر منصة ابشر.

كَمْ مرة يمكن تمديد الزيارة العائلية المتعددة؟

طرحت وزارة الداخلية إمكانية تمديد الزيارة العائلية إلكترونيًا عدة مرات، على أن لا يتجاوز الوقت الإجمالي للمدة 180 يومًا، أو ستة أشهر، بشرط استبعاد السوريين من ذلك، قبل انتهاء الزيارة. حوالي أسبوع، وتستمر فترة التجديد حوالي ثلاثة أيام بعد انتهاء الفترة المحددة، لا بد من حجز مَوعِد مع الجوازات وزيارتهم فِيْ حالة رغبة الشخص فِيْ تمديد الزيارة بعد الانتهاء لفترة ليست أطول. إلى ثلاثة أيام، وعلى جميع المقيمين الإسراع فِيْ تمديد الزيارة قبل انتهاء هذه الفترة حتى لا يخضعوا لدفع غرامات التأخير فِيْ تجديد جوازات سفرهم.

تمديد الزيارة العائلية بعد انتهاء صلاحيتها

يمكن للمواطنين والمقيمين تمديد تأشيرة الزيارة عبر بوابة أبشر دون الحاجة إلى زيارة أي مكان تابع للجوازات، ولكن يجب أن يتم التمديد خلال المدة المحددة لذلك، وحجز مَوعِد لزيارة الجوازات وتقديم الإجراءات. عند الحاجة إلى التمديد، وإليك طريقة تمديد الزيارة العائلية بعد الانتهاء، وهِيْ كالتالي

أولا تذهب إلى الباب أخبار جيدة.

انقر فوق كلمة “الأشخاص” على الواجهة الرئيسية.

اختر جوازات السفر من حقل الاقتباس.

تكتب رقم DNI ويمكنك إدخال رقم الإقامة فِيْ المكان المخصص لذلك.

قمت بتحديد التقويم وإدخال تاريخ الميلاد.

يجب عليك إدخال رمز التحقق المرئي.

انقر فوق زر الذهاب لحجز مَوعِد.

بعد ذلك، انقر فوق مربع “حجز مَوعِد جديد”.

اتبع التعليمات حتى تنتهِيْ من حجز المَوعِد.

ة الشُروطْ حتى تمديد الزيارة فِيْ الوقت المحدد.

شُروطْ تمديد تأشيرة الزيارة

لكي تكون قادرًا على تمديد التأشيرة لزيارة عائلية، تحتاج إلى التعرف على الشُروطْ لمعرفة ما إذا كان يمكنك التمديد أم لا، إليك شُروطْ التمديد، وهِيْ كَمْا يلي

مدة التأشيرة لا تزيد عن 180 يومًا بعد التمديد.

يجب على الشخص الذهاب لتمديد التأشيرة قبل انتهاء صلاحيتها بحوالي أسبوع أو بعد انتهاء صلاحيتها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.

حضور حامل التأشيرة فِيْ السَعُودِيْة وعدم وجود أي مخالفة مرورية مسجلة عليه.

تغطية التأمين الطبي لفترة التمديد التي يرغب الزائر فِيْ الحصول عليها.

تجديد رسوم التمديد، وسيكون جواز السفر صالحًا بشكل مستمر.

ان منصة ابشر الالكرتونية قد سهلت على المواطنين في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات الحكومية، سواء الاستعلالم عن الخدمات، او تقديم الطلبات، فقد وضحت منصة ابسر كيف يمكن التمديد للزيارات العائلية حسب قواينن وزارة الداخلية، وتحدثنا عن الرشوط الواجب توافرها من اجل تمديد الزيارات العائلية، وكحيف يمكن التمديد بعد انتهاء الصلاحية.