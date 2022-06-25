كَمْ معدل عمر الحصان

كَمْ عمر الحصان نظرًا لأن الحصان حيوان يصنف على أنه من أكبر الثدييات الموجودة، بالإضافة إلى عمره الأطول، حيث يصل وزن الحصان أحيانًا إلى 500 كجم، وللحصان العديد من الأنواع والأنواع المختلفة، ومن خلال التعرف عليه مع حيوان الحصان، وسنتعرف على متوسط ​​عمره، بالإضافة إلى الطرق المختلفة لمعرفة العمر التقريبي للحصان، وما هِيْ أهم العوامل التي تطيل عمره.

الخيول

الحصان حيوان من بين الثدييات، ويستخدم فِيْ العديد من المجالات، مثل الزراعة والنقل والرياضة وغيرها الكثير، مثل ركوب الخيل والحرث ونقل البضائع والسفر على متن السفِيْنة. من الجدير بالذكر أن الحصان حيوان ساهم بشكل كبير فِيْ الثقافات البشرية. تنوع الحصان وأحد أهم خصائصه هُو سرعته العالية ووزنه المرتفع الذي قد يصل فِيْ بعض الأحيان إلى نصف طن، وللخيول ألوان عديدة لكنها تتميز بشكل أساسي باللون الأبيض والأسود والبني.

كَمْ عمر الحصان

يبلغ متوسط ​​عمر الحصان حوالي 33 سنة، بينما يبلغ متوسط ​​عمر الحصان البري حوالي 36 سنة، وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الأنواع التي تعيش لفترات أطول أو أقصر، وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأنواع التي تزيد عن خمسين عامًا.

كيف تعرف العمر التقريبي للحصان

يمكن معرفة العمر التقريبي للحصان بطرق مختلفة، وهذه الطرق هِيْ كالتالي

الفحص الطبي لخد الحصان هذا لأن جلد خد الحصان المرن والناعم يشير إلى أن الحصان أصغر سنا، على عكس الجلد السميك.

الفحص الطبي لأضلاع الحصان وذلك لأن اتساع المسافة بين ضلوع الحصان دليل على تقدمه فِيْ السن.

فحص ذيل الحصان مع تقدم الحصان فِيْ العمر يتقلص ذيله ويتقلص فِيْ الحجم.

الفحص الطبي لأسنان الحصان تآكل أسنان الحصان دليل على تقدمه فِيْ السن.

العوامل التي تزيد من عمر الحصان

هناك العديد من العوامل التي تزيد من عمر الحصان وتطيل عمره. يتم عرض هذه العوامل فِيْ السطور التالية

التغذية السليمة إن اتباع نظام غذائي جيد وسليم للحصان يتكون من التبن النقي وخالٍ تمامًا من العفن هُو أحد أهم العوامل التي تطيل عمر الحصان.

ترتيب الوجبات من الأفضل أن يتناول الحصان وجبات منفصلة خلال النهار، مع الانتباه إلى النظام الغذائي المذكور أعلاه، وذلك لتقليل فرص الإصابة بقرحة المعدة فِيْ الحصان.

إضافة الكربوهِيْدرات يُنصح بتضمين الحبوب الغذائية للحصان التي تحتوي على نسبة معينة من الكربوهِيْدرات لتزويده بالطاقة التي يحتاجها.

مراعاة التطعيمات ومواعيدها تعتبر الرعاية الصحية البيطرية فِيْ الحصان من أهم العوامل التي تطيل عمر الحصان، حيث لا بد من تطعيم الحصان بكافة التطعيمات التي يحتاجها بشكل دوري مثل تطعيمات الأنفلونزا .، التهاب الدماغ، داء الكلب، هربس الخيول، الكزاز، الحمى وفِيْروس الروتا، فِيْروس التهاب الشرايين والمزيد.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال عن متوسط ​​عمر الحصان تعرفنا من خلاله على حيوان الحصان، بالإضافة إلى متوسط ​​عمره، كَمْا ناقشنا الطرق المختلفة لتحديد عمر الحصان، بالإضافة إلى العديد من العوامل التي تطيل عمره.