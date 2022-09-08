كَمْ يتكبد الاقتصاد البريطاني خلال الحداد على الملكة إليزابيث

لمدة 12 يومًا على الأقل بعد وفاة الملكة إليزابيث، ستتوقف بريطانيا عَنّْ العمل، مما قد يكلف الاقتصاد البريطاني المليارات من الأرباح المفقودة.

تنعي البلاد وفاة الملكة إليزابيث الثانية فِيْ بالمورال، الخميس، عَنّْ عمر يناهز 96 عامًا.

بعد إعلان الوفاة، هناك سؤال حول ما الذي ينتظر المملكة المتحدة الحزينة ، والذي سيؤثر على أشياء كثيرة، من التسوق إلَّى ما يعرض على التلفزيون.

ستكون هناك عطلة مصرفِيْة فِيْ يوم جنازتها – والتي من المقرر أن تتم بعد تسعة أيام من وفاتها، وسيتم إغلاق معظم الأماكن أو تغيير ساعات عملها.

مع حزن بريطانيا، سيكون هناك عدد من التغييرات فِيْ الحياة اليومية للبريطانيين. يتم وضع خطط معقدة عَنّْد وفاة الملكة إليزابيث، التي تحمل الاسم الرمزي عملية جسر لندن، والتي ستشهد اختلافات كبيرة فِيْما يتعلق بالأحداث اليومية التي تحدث خلال فترة الحداد.

إليكَمْ نظرة على الأمور التي سيتم إغلاقها أو إلغاؤها بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث

المتاجر والاقتصاد

ستكون الجنازة يومًا حدادًا وطنيًا، لكن لن يضطر أصحاب العمل إلَّى منح الموظفِيْن يومًا إجازة، ما لم يكن فِيْ عطلة نهاية الأسبوع.

ستكون هناك أيضًا عطلة للبنوك البريطانية، وستغلق المتاجر أو تفتح فقط لساعات مخفضة.

سيتم إغلاق بورصة لندن على الأقل فِيْ يوم جنازة الملكة وربما لعدة أيام بعد ذلك – مما قد يكلف الاقتصاد مليارات الدولارات.

الإضرابات

تم إلغاء عدد من الإضرابات المخطط لها، بما فِيْ ذلك إضراب صناعي يوم الجمعة من قبل عمال البريد الملكي.

كان من المقرر أن يواصل أعضاء نقابة عمال الاتصالات إضرابًا لمدة 48 ساعة بسبب نزاع حول الأجور والشروط، ولكن تم إلغاؤه الآن بعد وفاة الملكة.

وقال الأمين العام ديف وارد “بعد الأنباء المحزنة للغاية عَنّْ وفاة الملكة واحتراما لخدمتها للبلاد وعائلتها، قررت النقابة إلغاء الإضراب المخطط له غدا”.

ألغى اتحاد النقل TSSA أيضًا إضرابًا صناعيًا مخططًا لشهر سبتمبر وسيحترم فترة الحداد العام.

كان من المقرر أن يضرب أعضاء أفانتي الساحل الغربي لمدة ثلاثة أيام متتالية من 15 إلَّى 17 سبتمبر.

بينما كان من المقرر أيضًا أن يغادر أعضاء TSSA فِيْ تسعة مشغلين للقطارات والسكك الحديدية من منتصف نهار الاثنين 26 إلَّى منتصف نهار الثلاثاء 27 سبتمبر.

وكتب أفانتي على تويتر “نشعر بالحزن عَنّْدما علمنا بوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية ونشارك الأمة أحزانها”. “أفانتي ويست كوست ترسل تعاطفها إلَّى العائلة المالكة والأمة.”

توقع سلبي

أشار بنك إنجلترا أيضًا فِيْ آخر توقعاته فِيْ مايو إلَّى أنه لا يرى فعليًا أي نمو فِيْ الاقتصاد البريطاني قبل عام 2025 على أقرب تقدير.

غادرت الملكة إليزابيث فِيْ وقت صعب، تاركة المملكة المتحدة مهددة بالركود الاقتصادي، وسط واقع اقتصادي مرير وأزمات عالمية يمكن أن تضع الاقتصاد البريطاني فِيْ أسوأ مرحلة فِيْ تاريخها.