كَيْفَِيْن بلانك مؤسس “أندر آرمور”.. سر قاده للثراء ليودع بائع الزهُور المفلس

إحدى قصص النجاح الملهمة فِيْ مجال ريادة الأعمال والسعي لتحقيق الذات هِيْ قِصَّة كَيْفَن بلانك، الذي تعرض للإفلاس قبل أن يصبح أحد أغنى أثرياء العالم.

بعد أن نجح فِيْ تأسيس شركته الخاصة لبيع الملابس الرياضية مستخدماً مدخراته التي لم تتجاوز 20 ألف دولار.

نشأتها

ولد كَيْفَن بلانك فِيْ 13 أغسطس 1972، وكان الدافع وراء ميله لتأسيس علامة تجارية لبيع المعدات والملابس الرياضية هُو حبه للرياضة، وخاصة كرة القدم، منذ طفولته.

ولد كَيْفَن فِيْ كينسينجتون بولاية ماريلاند، إحدى ضواحي العاصمة الأمريكية، ولعب منذ طفولته لعبة كرة القدم الأمريكية، مما أدى إلَّى طرده من مدرسة جورج تاون الإعدادية.

واصل كَيْفَن متابعة طموحه الرياضي حتى تخرج من جامعة ماريلاند، والتي حصل منها على درجة البكالوريوس فِيْ إدارة الأعمال.

بداية الحياة المهنية

دفع شغفه بالتجارة كَيْفَن لبدء مسيرته المهنية مبكرًا، بينما كان لا يزال يدرس فِيْ الجامعة، حيث نجح فِيْ القيام ببعض الأعمال الصغيرة، بما فِيْ ذلك بيع الزهُور فِيْ الجامعة، وخلف هذه المشاريع الصغيرة نجح فِيْ جمع 17000 دولار.

تم لفت انتباه بلانك لاحقًا إلَّى صناعة الملابس الرياضية، التي يمكن أن تمتص العرق وتفِيْد الرياضيين، مع فكرة أنه كان أكثر زملائه تعرقًا فِيْ الملعب، وأن الملابس القطنية تحرجه أثناء لعب كرة القدم الأمريكية.

بدأ كَيْفَن رحلة بحثًا عَنّْ مواد تساعده فِيْ تصنيع ملابس رياضية يطبق فِيْها نظريته فِيْ امتصاص العرق، ويريح زملائه الرياضيين من أضرار التعرق أثناء التمرين.

تأسيس شركة “Under Armor”

فِيْ سعيه لتحقيق هذا الهدف، طلب كَيْفَن من زملائه الرياضيين تجربة قمصانه الرياضية، وأوضح لهم أنها ستساعدهم على تحسين أدائهم بشكل كبير والتخلص من أزمة التعرق فِيْ ملعب كرة القدم.

فِيْ الواقع، بدأت قمصان بلان تكتسب شعبية تدريجية، مما دفعه إلَّى تأسيس شركة الملابس الرياضية “أندر آرمور” فِيْ منزل جدته فِيْ ضواحي جورج تاون.

فِيْ عام 1999 حقق بلان نجاحه الأول والأكبر عَنّْدما تجاوزت مبيعاته علامة المليون دولار بعد أن وضع إعلانًا واحدًا فِيْ مجلة شبكة القنوات الرياضية الشهِيْرة ESPN مقابل 25 ألف دولار.

فِيْ عام 2003 أطلق أول إعلان تلفزيوني لهذه العلامة التجارية التي أصبحت من أكبر العلامات التجارية العالمية فِيْ مجال الأزياء الرياضية.