كَيْفَ أثرت الأزمة الأوكرانية على تفاقم ميزان تجارة تونس

قال المعهد الوطني للإحصاء فِيْ تونس، إن العجز التجاري للدولة بلغ 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار) فِيْ الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بزيادة 61٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المعهد، اليوم الاثنين، أنه فِيْ الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 بلغ 10.48 مليار دينار، بحسب رويترز.

وتضاعف العجز فِيْ ميزان الطاقة إلَّى ستة مليارات دينار هذا العام بزيادة 107 بالمئة مقارنة بـ 2.9 مليار دولار العام الماضي مدفوعا بتداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا.

قال المعهد الوطني للإحصاء فِيْ أغسطس الماضي، إن الاقتصاد التونسي سجل معدل نمو بلغ 2.8٪ فِيْ الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وأظهرت بيانات المعهد أيضا أن العجز التجاري التونسي اتسع إلَّى 13.7 مليار دينار (4.36 مليار دولار) فِيْ الأشهر السبعة الأولى من 2022 من 8.7 مليار دينار (2.77 مليار دولار) فِيْ نفس الفترة فِيْ 2022.