كَيْفَ أجاب محمد عطية على سؤال هل توافق أن تعيش أختك مع رجل دون زواج

قاد الفنان المصري المقيم فِيْ لبنان محمد عطية، الحديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهُوره التلفزيوني الأخير، والذي أثار خلاله الجدل بتصريحاته حول الزواج والمعاشرة، مما دفعه إلَّى فتح باب الأسئلة للجمهُور عبر الأستوري. تقرير على تطبيق انستجرام لشرح وجهة نظره.

عطية التي صعدت إلَّى الشهرة بعد فوزها بالنسخة الأولى من مسابقة برنامج “ستار أكاديمي” عام 2003، تلقت العديد من الأسئلة حول رأيها فِيْ الزواج والمعاشرة، خاصة أنها ذكرت أن هناك أشياء كثيرة فِيْ الدين لا يمكنك قبولها. مثل تعدد الزوجات وأنك متزوج بدون عقد (معاشرة).

هل يطبق محمد عطية أفكاره على أفراد أسرته

وسئل عطية عَنّْ رأيه هل تريد أخته العيش فِيْ “معاشرة”، وهل ستوافق أم لا، بناءً على أفكاره التي اقتنع بها، وأجاب باستنكار المعاملة التي يقدمها المجتمع للمرأة. ممتلكات الرجل. اعتقدت عطية أن هذا السؤال يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يتحدث عَنّْه، وأن النساء لديهن عقول مثل عقول الرجال، ويمكنهن اتخاذ قراراتهن الخاصة وتحمل عواقب أخطائهن.

وردا على أسئلة أكد عطية أن والدته “محجبة ومختلفة عَنّْه فكريا لكنها تقبل ذلك”، موضحا أنه “لا أحد ملزم باتباع تفكير أحد”. كل ما هُو مطلوب هُو قبول الشخص. تقبلني أمي رغم الخلاف الفكري بيننا. عقولنا ليست متشابهة، وما تراه مقنعًا، يرى الآخرون أنه تافه … فِيْ النهاية، القبول هُو أفضل حل للعيش مع كل الاختلافات على هذا الكوكب “.

محمد عطية عقد الزواج عادة اجتماعية

وبالمثل تحدث محمد عطية عَنّْ تصريحه بأنه غير مقتنع بفكرة الزواج ووصفها بـ “البدعة”، نافِيْاً تسميتها بذلك، وأكد ما قيل عَنّْ الزواج وهُو ” عَنّْ طريق الزراعة، وهذه حَقيْقَة موثقة من وجهة نظر الأنثروبولوجيا وهناك العديد من ال التاريخية. وهذا موثق بينهم، أو أشهرهم (أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة) من قبل فريدريك إنجلز.

ورأى عطية أن أصل الزواج فِيْ الأديان لم يكن فِيْ العقود، مشيراً إلَّى أنه إذا كان العقد مع الشخص السيئ، فسيستخدمه على نحو يضر به، خاصة إذا كان يسير فِيْ الطريق المدعوم من المجتمع والقانون، متسائلاً “كَمْ فتاة قاطعت حياتها بعد الزواج بسبب مشاكل الحضانة وتهديدات الزوج لها مع أطفالها كَمْ عدد النساء اللواتي عانين من معاناة مادية ونفسية بسبب أزمات العقود

ردت عطية على سؤال حول ما إذا كانت تعتبر المعاشرة زواجًا فِيْ الأيام الخوالي “مسموح، لكن القِصَّة كلها لا يوجد عقد ولا قانون”. قال فِيْ كل الأديان لم يكن عقد زواج. العقود هِيْ عادة اجتماعية. والمبدأ الأساسي فِيْ الزواج هُو العرض والقبول والدعاية، وبالتالي فإن الرفض الذي يحدث هُو الجهل بالدين والتعلق بالعادات التي يمكن أن تزعجها عمتي وخالتك وأصدقائك بتناول القهُوة “.

عَنّْدما سُئل الممثل والمغني المصري البالغ من العمر 39 عامًا عَنّْ احترام الآخرين، بما فِيْ ذلك المثليون جنسياً، أجاب “أنا شخصياً أحترم أي شخص، مهما كانت أيديولوجيته، طالما أنه لا يحاول فرض أيديولوجيته أو إذا كان هذا الفكر يتضمن العَنّْف. أو التحريض ضد أقلية ”.