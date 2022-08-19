كَيْفَ أصبحت السعودية بين الدول الأكثر تنافسية عالميا.. “الفالح” يجيب

وزير الاستثمار السعودي م. كشف خالد بن عبد العزيز الفالح أن المملكة أصبحت من خلال رؤية 2030 من أكثر الدول تنافسية على مستوى العالم.

جاء ذلك على هامش اجتماع المائدة المستديرة الذي بدأ اليوم الجمعة فِيْ جدة بالمملكة مع القطاع الخاص فِيْ المملكة.

وحضر اللقاء رئيس جمهُورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف ووزير الاستثمار السعودي م. خالد بن عبد العزيز الفالح، بمشاركة ممثلين عَنّْ القطاع الخاص ومسؤولين من البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ورحب الفالح فِيْ كلمته الافتتاحية برئيس جمهُورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف والوفد المرافق له، مؤكدا أن عقد هذا الاجتماع يأتي من منطلق أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد حرص المملكة على تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فِيْ الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة فِيْ كل من أوزبكستان والمملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تزخر بها المملكة فِيْ جميع القطاعات الاستثمارية.

وأشار إلَّى أن اجتماع الطاولة المستديرة يهدف إلَّى تعزيز التعاون بين الشركات السعودية والأوزبكية لبحث توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين فِيْ كافة القطاعات الاستثمارية.

رؤية 2030

وأشار إلَّى أن المملكة أصبحت من خلال رؤية 2030 من أكثر الدول تنافسية على مستوى العالم، وقد طورت إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتها الاستثمارية والتجارية بشكل كبير مع مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن الاجتماع يأتي فِيْ إطار جهُود البلدين لتحقيق التكامل والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي، وتعزيز استغلال الفرص الواعدة فِيْ مختلف القطاعات.