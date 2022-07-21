كَيْفَ استعدت الجامعة العربية لقمة الجزائر

أكدت جامعة الدول العربية أهمية اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعداد ملف القمة العربية المقبلة فِيْ دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر.

وأوضحت أنها تشكل مدخلا رئيسيا للقمة وتدعم العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتعزز العملية الهادفة إلَّى تحسين حياة العرب وتأمين حياتهم فِيْ وئام أمني واجتماعي وفِيْ إطار من العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك فِيْ كلمة السفِيْرة الدكتورة هِيْفاء أبوغزاله، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، قبل الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. التي بدأت عملها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتورة دينا محمود وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية ورئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.

التداعيات على المواطن

وقال السفِيْر أبوغزاله إنه تم عقد اجتماعات لكبار مسؤولي المجلس خلال اليومين الماضيين لبحث كافة الموضوعات التي اقترحتها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة لعرضها على القمة المقبلة.

وأوضحت أن الاجتماعات بلورت الموضوعات المطروحة على الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة، للتعبير فِيْ مجملها عَنّْ أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، وتعزيز جهُود الدول الأعضاء الهادفة إلَّى التعافِيْ من جائحة كوفِيْد -19 فِيْ مصر. مختلف القطاعات ذات الصلة، وكذلك تمكين استمرار عملية التنمية العربية. وتنفِيْذ متطلبات خطة التنمية المستدامة 2030 والتي سيكون لها أثر إيجابي على المواطن العربي.

وأضافت أن الموضوعات التي أثيرت تطرقت أيضا إلَّى الظروف الاستثنائية لبعض الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تعاني من أوضاع غير مستقرة والدول التي تواجه تحديات ونزاعات مسلحة.

تحقيق التكامل الاقتصادي

ولفتت إلَّى أنه فِيْ هذا السياق يقترح بندا يشكل دعما كبيرا لدولة فلسطين الشقيقة لتأكيد وترسيخ النظر فِيْ هذا الموضوع ضمن أولويات العمل العربي المشترك، إضافة إلَّى عدد من المبادرات المهمة التي من شأنها أن نتطلع إلَّى المستقبل، مثل التعاون الفضائي العربي، والتنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي العربي.

من جانبها أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفِيْن جامع أهمية تعزيز الجهُود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وإزالة كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بما يساهم فِيْ تدفق حركة التجارة البينية. وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلَّى المنطقة العربية.

وشددت فِيْ كلمتها التي ألقتها نيابة عَنّْها الدكتورة دينا محمود وكيل وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الخروج بقرارات تتعلق بقضايا استراتيجية للعمل العربي المشترك يمكن ترجمتها إلَّى عمل ملموس على أرض الواقع. بما فِيْ ذلك الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومجال التنمية الزراعية العربية المستدامة، والاستراتيجية العربية للتقدم. عمل المرأة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي تطرح ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وأشارت إلَّى أن التحديات الأخيرة التي شهدتها الساحة العالمية، بما فِيْ ذلك المنطقة العربية، من انتشار جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ساهمت فِيْ انخفاض حجم التجارة البينية العربية، مما يؤكد أهمية اتخاذ قرارات إيجابية لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي بما يحقق الرخاء والازدهار للمواطن.

أطروحات ملحوظة

يأتي الاجتماع فِيْ إطار التحضير لمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة، وهُو أحد الموضوعات المهمة التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وفِيْ مقدمتها دعم الدول العربية المضيفة للاجئين السوريين، واستكَمْال متطلبات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإنشاء الاتحاد الجمركي العربي، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، بالإضافة إلَّى مبادرات عدد من الدول الأعضاء والمبادئ التوجيهِيْة لتخصيص أفضل للمياه للزراعة، المساهمة فِيْ الدفع الالكتروني وانجاز دراسة حول مشكلة الاقتصاد غير الرسمي والابتكار والسياحة العربية.

يتضمن الجانب الاجتماعي العديد من الموضوعات المهمة، بما فِيْ ذلك الإطار الاستراتيجي لـ “احتراف” العمل الاجتماعي العربي، والاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، واستراتيجية النهُوض بعمل المرأة فِيْ إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك “إعلان الرياض” حول الآثار المتباينة لوباء كوفِيْد -19 لرسم مسارات التعافِيْ. ودعم الفئات الضعيفة والهشة فِيْ الأوبئة والأزمات.