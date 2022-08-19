▶ “frameeborder =” 0 “allow =” التسارع ؛ تشغيل تلقائي؛ الوسائط المشفرة جيروسكوب؛ picture-in-picture “allowfullscreen title =” كَيْفَ انتقلت الصين من التقليد إلَّى الابتكار | عمل + مع محمد الزمزمي “>

من التقليد إلَّى القيادة والابتكار، تروي حلقة اليوم من “الأعمال +” مع محمد الزمزمي قِصَّة التحول الرهِيْب فِيْ مكانة الصين الصناعية.

تتناول الحلقة الثانية من البرنامج الاقتصادي “Business +” المنتجات المقلدة وتأثيرها على الاقتصادات العالمية، وفرص العمل، وانتقال الصين من الاعتماد على التقليد إلَّى الابتكار والتميز فِيْ براءات الاختراع.

تركز الحلقة على قِصَّة تحول الصين من دولة زراعية تعاني من الفقر إلَّى دولة رائدة فِيْ مجال الصناعة، حيث تمتلك اليوم ثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم بعد الولايات المتحدة.

تعتمد الحلقة على أهم مراحل التغيير والتحولات التي مرت بها الصين لتصل إلَّى ما هِيْ عليه الآن، حيث هِيْأت البيئة المناسبة لجذب عقول المهاجرين ورفع متوسط ​​الدخل الشهري للفرد، حيث أعدت نموذج المدن الصناعية. مثل “شينزين” أو “وادي السيليكون الصيني” كَمْا يطلق عليه لاحتوائه على شركات تكنولوجيا عملاقة.