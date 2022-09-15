كَيْفَ تأثرت الديون العالمية بارتفاع سعر الدولار

كان للزيادة المطردة فِيْ سعر الفائدة على الدولار تأثير كبير على حجم الدين العالمي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سعر الفائدة 4 مرات خلال اجتماعاته الأربعة هذا العام، وبدأ فِيْ تشديد السياسة فِيْ مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو، والرابع. الوقت كان 75 نقطة أساس فِيْ يوليو تموز.

أدت قوة الدولار إلَّى خفض الدين العالمي بنحو 5.5 تريليون دولار فِيْ الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، وهُو أول انخفاض فِيْ الدين بالقيمة الدولارية منذ الربع الثالث من عام 2022، بحسب بلومبرج.

فِيْ حين أن تراجع الديون يرجع فِيْ الغالب إلَّى تراجع العملات العشر الرئيسية أمام الدولار بنسبة 12٪ هذا العام، وبالتالي تنخفض قيمة الدين عَنّْد تحديده بالعملة الأمريكية، فإن الانخفاض فِيْ إصدار الديون كان أيضًا مساهماً رئيسياً فِيْ ذلك. تراجع، بحسب تقرير صادر الأربعاء عَنّْ معهد التمويل الدولي، والذي يشمل ديون الأسر. المؤسسات المالية وغير المالية والحكومات.

تراجع الاقتراض

أدى الارتفاع السريع فِيْ تكاليف الاقتراض إلَّى تقليل شهِيْة المستثمرين للائتمان والابتعاد عَنّْ أسواق الدين الأولية هذا العام.

تراجعت الإصدارات فِيْ أسواق القروض المشتركة إلَّى حد كبير، فِيْ حين أن وتيرة إصدارات السندات طويلة الأجل من قبل الشركات غير المالية كانت الأبطأ منذ عام 2014، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

كانت وتيرة إصدار السندات الحكومية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 أقل بنحو 20٪ من نفس الفترة من عام 2022.

وفقًا للتقرير، تم تعديل حجم إصدارات السندات العالمية الآن فِيْ أدنى مستوياته فِيْ عدة سنوات، وفقًا للتضخم.

ديون العالم

وانخفضت قيمة الدين بنهاية يونيو الماضي إلَّى 300 تريليون دولار بعد أن شهدت زيادة قدرها 2.5 تريليون دولار فِيْ الربع الأول من العام الجاري، بينما انخفضت الديون فِيْ الأسواق المتقدمة بنحو 4.9 تريليون دولار إلَّى 201 تريليون دولار فِيْ الربع الثاني من عام 2022، وكانت الولايات المتحدة وكندا هما الدولتان الوحيدتان اللتان ارتفعت ديونهما خلال الربع الثاني بين الدول المتقدمة.

وكان تراجع الديون فِيْ الأسواق الناشئة أقل من نظيراتها، حيث انخفض بنحو 600 مليار دولار، ليصل إجمالي ديون هذه الأسواق إلَّى 99 تريليون دولار.

الديون فِيْ الأسواق الناشئة

سيكون مستوى الدين مختلفًا عَنّْد مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع الدين لأول مرة فِيْ الأرباع الخمسة الماضية ليصل إلَّى 350٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

كان ارتفاع الديون فِيْ الأسواق الناشئة أكبر بنسبة 3.5٪، ليبلغ 252٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهُو ما يعكس التباطؤ الحاد فِيْ نمو هذه الاقتصادات، ويشير إلَّى أن الضغوط التضخمية لم تكن كبيرة بما يكفِيْ لخفض نسبة الدين.

يتوقع معهد التمويل الدولي أن يستمر الدين فِيْ الارتفاع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2022.