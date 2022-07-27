كَيْفَ تؤثر زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على أسواق السلع العالمية

وينتظر العالم إعلان مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي)، الأربعاء، قراره بشأن أسعار الفائدة على الأموال الفِيْدرالية والدولار.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪)، مع إتاحة الفرصة لتنفِيْذ زيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ وقت لاحق من هذا العام.

يتوقع التجار أن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي برفع سعر الفائدة إلَّى 3.4٪ بحلول نهاية العام للمساعدة فِيْ إعادة التضخم إلَّى المستوى المستهدف.

يعقد مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، باجتماع اليوم، 5 اجتماعات تتعلق بقرار تغيير أسعار الفائدة خلال عام 2022، وسط توقعات بتنفِيْذ زيادة فِيْ جميع الاجتماعات المقبلة.

عادةً ما يلقي قرار زيادة سعر الفائدة على الأموال الفِيْدرالية بظلاله على الأسواق العالمية، وفِيْ هذا التقرير نوضح ببساطة تأثير قرار زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق وعلى المحفظة الشخصية للأفراد.

تأثير الفائدة على سعر الدولار والسندات

إن تشديد السياسة النقدية، وأداة رئيسية هِيْ زيادة أسعار الفائدة، سيزيد من قوة الدولار الأمريكي، وهُو عملة التجارة العالمية، منذ توقيع اتفاقية بريتون وودز، والتي أصبح الدولار بموجبها. عملة الاحتياطي الدولي منذ يوليو 1944.

وكذلك رفع عائد السندات المباعة من قبل الحكومة الأمريكية لرفع التمويل اللازم للموازنة وخطط التحفِيْز الضخمة والتي تبلغ مئات المليارات من الدولارات فِيْ كل إصدار.

علاقة الذهب بزيادة سعر الفائدة

من المعتاد أن يكون الذهب ملاذا آمنا للحفاظ على قيمته خلال فترات الأزمات رغم أنه لا يدر ربحا لكن السعر لا ينهار إلا مع تشديد السياسة النقدية وارتفاع سعر الفائدة على الدولار، يصبح العائد على السندات كبيرا ومربحا وآمنا، لأن السندات ذات عائد مضمون والمخاطر فِيْها تكاد تكون معدومة، بخلاف المخاطر العالية فِيْ أسواق الأسْهُمْ.

سيؤدي ارتفاع عائد السندات إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للذهب، حيث يبتعد المستثمرون عَنّْ هذا المعدن ويقبلون السندات للحصول على عوائد.

كَمْا أن عقود الذهب سواء كانت فورية أو آجلة مقومة بالدولار، وزيادة قيمة هذا الأخير ستزيد من تكلفة اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى، حيث يحتاجون إلَّى كَمْية أكبر من عملاتهم لشراء الدولار. لدفع ثمن حيازاتهم من الذهب، وهذا الأخير يفقد جاذبيته كلما زادت قوة العملة الأمريكية.

برميل زيت

والنفط أيضا مثل الذهب، عقوده مقومة بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع الدولار نتيجة تشديد السياسة النقدية يزيد من تكلفة التعامل مع النفط، ولهذا ينخفض ​​إقبال المستثمرين عليه، مما يضغط. على الأسعار.

بسبب التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة على معدلات النمو، ينخفض ​​الطلب على النفط، وتنخفض الأسعار.

قوة شرائية

عَنّْدما ترفع البنوك المركزية سعر الفائدة فإنها تستهدف شيئين، وهما سحب النقد من الأسواق من خلال جذب المستثمرين لإيداع أموالهم فِيْ البنوك والاستفادة من عائد الفائدة المرتفع على الودائع، والأمر الثاني هُو تقليل عمليات الاقتراض، و وبالتالي تنخفض القوة الشرائية للمستهلكين.

قروض

رفع أسعار الفائدة يعَنّْي رفع تكلفة الاقتراض، بحيث يصبح من الضروري تخصيص مبالغ أكبر لخدمته “أقساط وفوائد”، ويكون ذلك على حساب أنشطة أخرى سواء كانت استثمارية أو استهلاكية، كَمْا أنه يقلل. ميل الناس للحصول على قروض جديدة.

النمو والبطالة

بسبب دور الاهتمام العالي فِيْ خفض الاستهلاك، وحاجة الحكومات والشركات والأفراد إلَّى تخصيص المزيد من الأموال لخدمة ديونهم، والامتناع عَنّْ قروض جديدة، وبالتالي انخفاض الاستهلاك، وتباطؤ معدلات النمو، وفِيْ مراحل معينة والظروف، قد تدخل اقتصادات الدول حالة من الانكَمْاش، مما يعَنّْي زيادة فِيْ البطالة وتراجع فِيْ بقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأي اقتصاد ينكَمْش لربعين متتاليين أو أكثر يدخل فِيْ حالة ركود.

سوق الاسهم

أحدثت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة صدمة لأسواق الأسْهُمْ العالمية، حيث غذت توقعات تسارع فِيْ رفع سعر الفائدة، مما يعَنّْي ارتفاع تكلفة تمويل هذه الشركات، كَمْا ستتأثر أنشطتها سلبًا بفعل ذلك. احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلَّى إبطاء النمو الاقتصادي فِيْ مختلف دول العالم.

الأسعار

من خلال رفع أسعار الفائدة، تهدف البنوك المركزية إلَّى كبح جماح التضخم، وبالتالي خفض الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء.

لكن هذا ليس مضمونًا، بل ومن غير المحتمل، بالنسبة للبلدان التي تعتمد إلَّى حد كبير على الواردات من أجل تغطية احتياجاتها الأساسية من السلع الأساسية.

المحفظة الشخصية

هناك تأثير واضح على المحفظة الشخصية لمواطنيها، وستكون البداية المتوقعة على تكلفة الاقتراض الجديد.

لذلك، ستكون احتياجاتك التمويلية أكثر تكلفة فِيْ الوقت الحالي، خاصة القروض ذات الفائدة الثابتة، حيث إنها تنطوي على مخاطر أعلى لممولي البنوك وشركات التمويل، مع إمكانية حدوث زيادة جديدة فِيْ أسعار الفائدة.

تمامًا مثل القروض الحالية ذات معدلات الفائدة المتغيرة، سواء كانت قروضًا عقارية أو تمويل سيارة، فإنها ستشهد أيضًا زيادة، ويجب عليك ة قروضك فِيْ هذه الأوقات والتواصل مع ممول قروضك لمعرفة حجم التأثير على ميزانيتك الشخصية.

يقصد بها القروض بفوائد متغيرة “متحركة” قروض تتكون من جزأين أحدهما ثابت وهُو هامش الفائدة الذي يحصل عليه البنك الممول ويختلف من بنك لآخر وبحسب كل عميل وأهليته الائتمانية، فِيْ بالإضافة إلَّى الجزء المتغير وهُو سعر الفائدة الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.