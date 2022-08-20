كَيْفَ تجاوزت المصارف العربية الجائحة دون آثار سلبية

كشف صندوق النقد العربي عَنّْ نجاح القطاع المصرفِيْ فِيْ الدول العربية فِيْ تجاوز أزمة جائحة “فِيْروس كورونا” “كوفِيْد -19”.

وأوضح الصندوق أن القطاع المصرفِيْ العربي قد تغلب على الوباء دون آثار سلبية كبيرة على مركزه المالي، حيث واصل القطاع دوره المهم فِيْ الاقتصاد العربي من خلال جذب السيولة وتوجيهها للاستثمار مما عزز النمو الاقتصادي.

وأضاف الصندوق، فِيْ تقرير “الاستقرار المالي فِيْ الدول العربية لعام 2022″، أن النظام المصرفِيْ العربي فِيْ الدول العربية مستقر وقادر بشكل عام على تحمل الصدمات رغم التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة. من 2013 إلَّى 2022.

وأوضح التقرير أن الجهاز المصرفِيْ فِيْ الدول العربية حقق مستويات جيدة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، مما يعكس سياسات وجهُود الجهات الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي وتعزيز الاستقرار المالي.

مرونة القطاع المصرفِيْ العربي

وأكد التقرير على صمود القطاع المصرفِيْ العربي وقدرته على استيعاب الصدمات المالية بشكل عام رغم التحديات والمخاطر التي تعرض لها نتيجة الوباء، إلا أن مؤشرات القوة المالية أظهرت أن القطاع يتمتع بمالية قوية ومستقرة. المواقف التي مكنتها من الصمود أمام صدمة الوباء والتحديات الأخرى.

وأشار التقرير إلَّى أن القطاع المصرفِيْ العربي اتسم بملاءة مالية عالية، أعلى من تلك المستهدفة دوليا وفق معيار “بازل 3” والبالغة 10.5٪، مما يشير إلَّى تمتع القطاع بملاءة مالية عالمية ويعزز قدرته على الاستيعاب. أي خسائر محتملة.

وبحسب تقرير صندوق النقد العربي، بلغ متوسط ​​نسبة الملاءة المالية للمصارف العربية 17.8٪ فِيْ عامي 2022 و 2022، ارتفاعا من 17.7٪ فِيْ 2022، مقارنة بـ 16.9٪ فِيْ 2022، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار التقرير إلَّى أن القطاع المصرفِيْ العربي حافظ على مستويات جيدة من مخصصات القروض نتيجة تطبيق العديد من الدول العربية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9، الأمر الذي أدى إلَّى تعزيز قوة البنوك وملاءتها المالية، وتجنب الصدمات المحتملة، وتحسين أداء البنوك. جودة أصول هذا القطاع.

الأصول السائلة

وأشار التقرير إلَّى أن البنوك العربية حافظت على مستويات جيدة فِيْ نسبة الأصول السائلة إلَّى إجمالي الأصول، تراوحت بين 27.3٪ و 34.5٪، مشيراً إلَّى أن هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تقيس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد عليها. على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع. من الأصول الأخرى.

وأشار التقرير إلَّى أن معدل العائد على الأصول فِيْ القطاع المصرفِيْ فِيْ الدول العربية قد تحسن العام الماضي، ليعود إلَّى نفس المستويات تقريبا قبل جائحة “كورونا”، حيث وصل إلَّى 1.24٪، بينما بلغ معدل العائد على الممتلكات. حققت مجالات البنوك العربية مستويات جيدة كَمْا كانت قبل الوباء، حيث بلغ متوسط ​​النسبة حوالي 11.76٪ نهاية عام 2022.

وأشار التقرير إلَّى أن استمرار معدل العائد على مجالات التملك فِيْ القطاع المصرفِيْ فِيْ الدول العربية ضمن مستويات إيجابية جيدة يشير إلَّى الأداء الجيد للمصارف وفاعليتها فِيْ استخدام رؤوس أموالها مما يعزز قدرتها على مواجهة الخسائر. التي قد تتعرض لها فِيْ المستقبل.

الاستقرار المالي

وأشار التقرير إلَّى أن فريق عمل الاستقرار المالي فِيْ الدولة العربية أجرى، خلال عام 2022، اختبارات حساسية جزئية وكاملة على عينة من البنوك العربية تمثل 80٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفِيْ العربي.

وفِيْ هذا الصدد، تمت صياغة الفرضيات فِيْ ضوء التطورات الاقتصادية المتعلقة بالوباء والتي قد تؤدي إلَّى زيادة مخاطر الائتمان ومخاطر تركز الائتمان ومخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة والسيولة.

وأظهرت النتائج فِيْ ضوء هذه الاختبارات أن القطاع المصرفِيْ العربي متين وحقق نتائج إيجابية فِيْ معظم أنواع الاختبارات.