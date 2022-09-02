كَيْفَ ترى رئيسة إنجي أزمة الطاقة فِيْ أوروبا.. الأسواق لن تعود كَمْا كانت أبدا

قال الرئيس التنفِيْذي لشركة إنجي، المورد الرئيسي للغاز فِيْ فرنسا، يوم الجمعة إن قطاع الطاقة فِيْ أوروبا يمر “بأزمة استثنائية”.

وأضافت أن الأحداث الحالية، التي تشكلت بشكل أساسي من خلال انخفاض الواردات الروسية والتحول المطلوب نحو الطاقة الخضراء، تمثل “نقطة تحول”.

وقالت كاثرين ماكجريجور لراديو ار تي ال “عالم الطاقة كَمْا نعرفه لن يكون كَمْا نعرفه مرة أخرى”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إنجي، المورد الرئيسي للغاز للمنازل فِيْ فرنسا، من المحتمل أن تواجه نقصًا فِيْ الغاز هذا الشتاء، قال ماكجريجور، “أنا واثق جدًا من أننا سننجح”، ما لم تؤدي الظروف الجوية القاسية بشكل خاص إلَّى ارتفاع الطلب بشكل غير عادي. .

وقالت “هذا هُو السبب فِيْ أن رسالة الاعتدال فِيْ الطاقة تظل مهمة للغاية”.

تصاعد الخلاف بشأن إمدادات الغاز بين إنجي وجازبروم هذا الأسبوع، حيث تستعد الشركة الروسية لوقف جميع عمليات التسليم إلَّى المقاول الفرنسي، محملة إياها مسؤولية الإخفاق فِيْ سداد المدفوعات.

وقال إنجي إن روسيا توفر الآن أقل من 4 فِيْ المائة من وارداتها من الغاز، مقارنة بنسبة 17 فِيْ المائة قبل الحرب فِيْ أوكرانيا، مع انخفاض الإمدادات فِيْ الأشهر الأخيرة إلَّى 1.5 تيراواط ساعة فقط.

وقالت الحكومة الفرنسية إن البلاد بحاجة إلَّى خفض استخدامها للطاقة بنحو عشرة بالمئة لتجنب انقطاع الغاز.