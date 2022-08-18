كَيْفَ تستثمر أموالك فِيْ زمن التضخم.. 4 قطاعات رئيسية

يأتي التضخم فِيْ مقدمة مشهد الاقتصاد العالمي، ووسط ركود يضرب الأسواق نتيجة ارتفاع الأسعار ونقص السلع، يبحث البعض عَنّْ ملاذ آمن للاستثمار.

يتساءل الكثير من الناس عَنّْ أفضل قنوات الاستثمار فِيْ فترات الأزمات، والإجابة على السؤال تقودنا إلَّى العودة للنظر فِيْ فترات الأزمات المالية العالمية وكَيْفَ تعاملت الحكومات والبنوك المركزية معها.

بحلول نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، كانت هناك ثلاث فترات من ارتفاع أسعار المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة، من عام 1968 إلَّى عام 1970، ومن عام 1973 إلَّى عام 1975، ومن عام 1978 إلَّى عام 1980، حيث بدأت كل دورة بتضخم مفاجئ أدى إلَّى حدوث تضخم مفاجئ. البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية، ثم أسعار الفائدة المرتفعة تدفع الاقتصاد إلَّى الركود.

بعد أن بلغ التضخم ذروته وبدأ فِيْ الانخفاض، خفف صانعو السياسة قبضتهم على السياسة النقدية قليلاً، وبدأت الأسعار فِيْ الارتفاع مرة أخرى، ومع كل دورة، يبلغ معدل التضخم ذروته عَنّْد مستويات أعلى متتالية.

ينصحك بنك جولدمان ساكس بامتلاك أسهم ذات قيمة

فِيْ سبعينيات القرن الماضي، عَنّْدما فقد مؤشر S&P 1500 المركب للأسهم الأمريكية 44٪ من قيمته السوقية، ظهرت أهمية “الأسْهُمْ القيمة” تلك التي كانت أسعارها منخفضة بالنسبة إلَّى الأساسيات كانت لها عوائد حقيقية إيجابية.

يفضل فِيْ أوقات الأزمات امتلاك أسهم قيمة لعدة أسباب أبرزها المكاسب الفعلية التي حققتها خلال الأزمات، لأنها تميزت فِيْ البداية بانخفاض الأسعار مقارنة ببقية السوق، وثانيًا تمتعوا بها. التقييمات المعقولة، والتي كانت مؤشرًا على أن المستثمرين قد قللوا من توقعاتهم بشأنهم، مما منحها هامش أمان ضمنيًا خلال هذا العقد المضطرب، ثالثًا، أن عوائد الأرباح المرتفعة فِيْ ذلك الوقت جعلتها أقل عرضة لارتفاع أسعار الفائدة.

كَمْا يعتقد بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” أن الأسْهُمْ قد توفر أفضل فرصة بين أدوات الاستثمار للتغلب على التضخم من حيث الأداء، كَمْا يسلط البنك الضوء بشكل خاص على الأسْهُمْ المتعلقة بالدورة الاقتصادية، أي التحرك بالتزامن مع الأداء العام الاقتصاد، مثل أسهم الشركات العاملة فِيْ قطاعات التمويل والطاقة والموارد التي يمكن أن تستفِيْد من ارتفاع الأسعار، وعادة ما تتفوق هذه الشركات فِيْ الأداء عَنّْدما يكون الاقتصاد فِيْ حالة جيدة أو يتعافى من أزمة.

قد تكون أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتي لديها إمكانات كبيرة للنمو فرصة جيدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلَّى إمكانية تحقيق عوائد كبيرة نسبيًا وامتلاك مثل هذه الشركات بقوة تسعير يمكن أن يعزز القيمة الفعلية لمحافظ المستثمرين فِيْ على المدى الطويل، ولكن بالطبع مع استعداد المستثمرين لتحمل التقلبات قصيرة الأجل التي قد تتكبدها تلك الأسْهُمْ.

الاستثمار فِيْ النفط والمعادن النفِيْسة

تشير التجارب إلَّى أن الاستثمار فِيْ السلع الأولية مثل النفط والمعادن النفِيْسة، وخاصة الذهب والفضة والبلاتين، يمثل تحوطًا جيدًا ضد التضخم، على الرغم من أنه لا يدر ربحًا مثل الأسْهُمْ.

على مر التاريخ، أظهرت الأصول المكونة من السلع الأولية درجة عالية من المرونة خلال فترات طويلة من ارتفاع التضخم، حيث تعد السلع مكونًا رئيسيًا فِيْ مؤشر أسعار المستهلك، وقد يساعد الاستثمار فِيْها فِيْ تنويع المحفظة الاستثمارية إذا تم إجراؤها بشكل أساسي حتى من الأسْهُمْ.

خلال السبعينيات، ارتفعت أسعار النفط والذهب أكثر من خمسة أضعاف، وفِيْ المقابل، قدمت أسهم شركات التعدين والطاقة، وحتى منتجي الفحم، عوائد ضخمة بمرور الوقت.

قد يكون انتقاد هذه الاستراتيجية هُو أن هذه الأصول ليست مربحة، وعَنّْدما ترتفع أسعار الفائدة، وهِيْ خطوة تلقائية لمكافحة آثار التضخم المرتفع، تقدم هذه الأصول عوائد أقل بكثير من الأدوات المالية الأخرى.

ولكن فِيْ نفس الوقت يمكن أن تركز استراتيجيتك على تخصيص مبلغ معين من محفظتك للاستثمار فِيْ السلع على المدى الطويل، يساعد التخصيص المتوسط ​​على توفِيْر مصدر قوة خلال أوقات ارتفاع الضغوط التضخمية.

أيضًا، يمكن الاستثمار فِيْ السلع الأولية من خلال عدة طرق، بما فِيْ ذلك الشراء المباشر أو التعرض غير المباشر من خلال الاستثمار فِيْ صناديق الاستثمار التي تركز على المعادن أو النفط أو الطاقة.

العقارات

يعتبر قطاع العقارات ملاذا آمنا للاستثمار مع مخاطر محدودة خلال فترة التضخم. العقارات أصل تقليدي وهِيْ وسيلة فعالة للتحوط من التضخم. ويشمل أي عقار مملوك ومدار بهدف جني قيمة اقتصادية، وهذا يختلف عَنّْ العقارات السكنية التي تستخدم أساسًا للمعيشة.

العقارات التجارية التي تشمل الشقق والمنازل والمحلات التجارية والمباني الإدارية ومراكز التسوق والمنشآت الصناعية، عادة ما تكون مرتبطة باتفاقيات الإيجار مع العملاء وبالتالي مع ارتفاع التضخم، تزداد قيمة العقار وكذلك الإيجارات الشهرية. هُو – هِيْ.

يتنوع الاستثمار فِيْ العقارات، إما بشكل مباشر من خلال الشراء والاستثمار فِيْ العقار نفسه، أو بشكل غير مباشر من خلال شراء أسهم فِيْ صناديق الاستثمار العقاري المدرجة فِيْ البورصات والصناديق الأخرى المتخصصة فِيْ هذا القطاع.

بالطبع، يعد الاستثمار فِيْ العقارات بشكل مباشر مغريًا، لكن العملية تتطلب قدرًا كبيرًا من الاستثمار مقدمًا وتتضمن نفقات رسوم المعاملات والصيانة وما إلَّى ذلك، لذا فإن امتلاك الأسْهُمْ القائمة على العقارات يتجنب هذه العيوب، مما يوفر للمستثمرين طريقة أكثر كفاءة لبناء محفظة استثمارية عقارية أكثر تنوعًا.

فوركس

يعتقد المحللون أن الاستثمار فِيْ سوق العملات (فوركس) الدولار الأمريكي يظل ملاذًا آمنًا للاستثمار، وكذلك العملات المرتبطة بالموارد، والتي تمثل وسيلة للتعرض الإيجابي للتضخم العالمي، بما فِيْ ذلك، على سبيل المثال، الدولار الأسترالي والكندي وكذلك الكرونة النرويجية.

تعتمد هذه الدول اقتصاداتها على إنتاج السلع الأولية وبالتالي تستفِيْد من ارتفاع أسعار تلك السلع فِيْ الأسواق.

يشير البعض أيضًا إلَّى الفرنك السويسري، حيث يميل البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) إلَّى عدم التدخل للحد من قيمة الفرنك، وقد تكون العملة الملاذ المفضل فِيْ حالة ارتفاع التضخم فِيْ أوروبا وتأثيره على نمو.