كَيْفَ تستعد مصر لـ COP27.. أجندة طموحة فِيْ لشبونة

صرحت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن بلادها التزمت خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالبحث عَنّْ أفضل السبل لمعالجة آثار تغير المناخ.

واستعرضت الوزيرة، خلال لقائها مع نظيرتها البرتغالية، كورديرو وزير، جهُود بلادها لمعالجة آثار تغير المناخ وخطر الظروف المناخية القاسية على المجتمعات المحلية، خاصة تلك القريبة من الساحل، حيث يعد ارتفاع مستوى سطح البحر من أكثرها. تحديات مهمة تواجه العديد من الدول، بما فِيْ ذلك مصر.

وأشارت إلَّى أن ذلك استدعى البحث عَنّْ أفضل السبل لتنفِيْذ الحلول القائمة على الطبيعة فِيْ 6 محافظات وجذب الاستثمارات اللازمة للحفاظ على استدامة نوعية الحياة لتلك المجتمعات، مؤكدة أن مصر التزمت نفسها خلال رئاستها لمجلس الوزراء. مؤتمر المناخ COP27 القادم للبحث عَنّْ أفضل السبل لمعالجة آثار تغير المناخ من خلال توحيد الجهُود متعددة الأطراف، كَمْا أطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تقوم على منظور شامل لقضية تغير المناخ، سواء كانت مسائل تقنية التخفِيْف والتكَيْفَ، أو تمويل المناخ والحوكَمْة، ودور العلم والتكنولوجيا. كَمْا قامت بتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية 2030 التي سيتم الإعلان عَنّْها قريبًا.

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد بوزيرة البيئة البرتغالية لبحث سبل التعاون الثنائي على المستويين الوطني والعالمي فِيْ مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، على هامش مشاركتها فِيْ مؤتمر الأمم المتحدة للمحطات 2022 فِيْ لشبونة والذي استضافته حكومتا البرتغال وكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلَّى 1 يوليو 2022 تحت شعار “إنقاذ محيطاتنا، وحماية مستقبلنا”.

حزمة المشاريع

وأضاف الوزير أن مصر أعدت حزمة من المشاريع المنبثقة عَنّْ الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي كَمْفتاح للطريق نحو COP27، والتي يرتكز جزء منها على رفع الطموح فِيْ مجال الطاقة المتجددة إلَّى 10 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.، وربطها بالمياه والغذاء، حيث تحرص مصر على إنشاء جمعية الطاقة والمياه. فالأغذية فِيْ صميم طريقها نحو التحول الأخضر، من خلال الاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة فِيْ الزراعة، وتطوير المحاصيل القادرة على التكَيْفَ معها. الظروف الجوية القاسية، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلَّى تحفِيْز مشاركة القطاع الخاص بإصدار الحزمة الأولى من الحوافز الاقتصادية الخضراء فِيْ 4 مجالات. القضايا ذات الأولوية هِيْ الطاقة المتجددة، والهِيْدروجين الأخضر، والنقل الكهربائي، وإدارة النفايات، وبدائل الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

إدارة المخلفات

وأشار وزير البيئة المصري إلَّى المجالات الواعدة للتعاون الثنائي مع دولة البرتغال، بما فِيْ ذلك إدارة النفايات، خاصة بعد إصدار قانون إدارة النفايات الأول فِيْ مصر ولائحته التنفِيْذية، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار.، وإتاحة الفرصة للاستثمار فِيْ جميع أنواع النفايات مثل النفايات الصلبة والطبية والإلكترونية، وتحويل النفايات إلَّى طاقة، وإشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلَّى التعاون فِيْ مجال تحلية المياه، خاصة وأن مصر يجري حاليًا البحث، بالتعاون مع القطاع الخاص، عَنّْ أفضل وأنسب التقنيات لتحلية المياه فِيْ 21 منطقة باستخدام الطاقة المتجددة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستراتيجية المساهمات الوطنية.

كَمْا ناقشت الوزيرة مع نظيرتها التعاون الثنائي فِيْ مجال التنوع البيولوجي والوصول إلَّى أفضل السبل للحفاظ على الموارد الطبيعية، لا سيما من خلال مؤتمر المناخ COP27 القادم، حيث تعمل مصر حاليًا على تطوير إدارة المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية فِيْها. كشريك فِيْ الحفاظ على الموارد الطبيعية وتراثهم الثقافِيْ، مع توفِيْر فرص العمل لهم، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فِيْ الأنشطة داخل المحميات، وأطلقت مصر حملة وطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT.

يوم الطبيعة والتنوع البيولوجي

على المستوى الدولي، أشارت الوزيرة إلَّى تطلعها للتعاون مع البرتغال فِيْ تنفِيْذ يوم الطبيعة والتنوع البيولوجي، وهُو أحد الأيام المواضيعية لمؤتمر المناخ COP27 القادم، كنموذج لإظهار أهمية العمل الجماعي لمواجهة آثار المناخ. التغيير فِيْ المحيطات، والعمل بشكل مشترك على الدعوة التي وجهها الوزير خلال فعاليات مؤتمر المحيط لاستقطاب أفكار للاستثمار فِيْ المحيطات على أساس البعد المناخي ومجدية، لا سيما فِيْ ضوء آليات التمويل المحدودة المتاحة حول العالم فِيْ مجال المحيطات والمياه والتنوع البيولوجي وضرورة ربطها بتغير المناخ، وكذلك التعاون فِيْ المبادرة العالمية التي ستطلقها مصر لاستعادة النظام البيئي، من خلال جذب الاستثمارات اللازمة. تكامل المجتمع المحلي لضمان استدامة جودة الحياة والتعاون المصري البرتغالي استثمار نتائج مؤتمر المحيط 2022 ومنتدى الاستثمار الذي تنفذه البرتغال.

من جانبه، أعرب وزير البيئة البرتغالي عَنّْ تطلعه للتعاون مع مصر على كافة المستويات، خاصة مع تلاقي رؤى واتجاهات البلدين فِيْ مجال البيئة والمناخ. تتمثل الأهداف النهائية قدر الإمكان فِيْ تقليل عدد مدافن النفايات، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إعادة تدوير النفايات، مثل الاستفادة من النفايات العضوية فِيْ توليد الطاقة، وخاصة الغاز الحيوي، وعزل الكربون ونفايات الطاقة، واختبار الأفضل والأنسب تقنيات لذلك.

كفاءة استخدام المياه

فِيْ مجال المياه، أشار الوزير البرتغالي إلَّى أن هناك العديد من الشركات الوطنية والدولية التي تعمل لديها فِيْ مجال كفاءة استخدام المياه، وإعادة تدوير المياه، ومعالجتها وإعادة استخدامها فِيْ أكثر من شكل، لتقليل الاعتماد على موارد المياه الطبيعية. قدر الإمكان، وكذلك استخدام تكنولوجيا الغاز الحيوي فِيْ إدارة المياه للاستفادة من إعادة تدوير النفايات. وأضاف أنه فِيْ هذا المجال، تتبنى البرتغال نفس المنظور فِيْ مجال الطاقة والطاقة الخضراء.

كَمْا رحب الوزير البرتغالي بالتعاون مع الجانب المصري فِيْ مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، وهُو أمر مهم للعديد من الدول وخاصة الأفريقية والعمل على ربط سوق الكربون التطوعي بالمحافظة على الموارد الطبيعية، وجذب الاستثمارات فِيْ هذا المجال. داعمة لوجهة النظر المصرية حول الترَابِطْ بين قضايا البيئة والمناخ والتنوع. تأثيرها البيولوجي والمتبادل، الأمر الذي يتطلب آلية عمل شاملة، حيث أوضح أن البرتغال أعلنت هذا العام للحفاظ على الطبيعة، وتهتم بتقييم رأس المال الطبيعي وطرق التمويل للحفاظ عليه، وخلق قيمة مضافة وفرص حقيقية فِيْ المحميات الطبيعية، جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم إدارتها وتقوي اقتصاد مجتمعاتها المحلية وقدرتها على التكَيْفَ والتعامل مع آثار تغير المناخ.