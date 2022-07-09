كَيْفَ تستعد مصر لقمة المناخ COP27 معامل لمنتجات قابلة للتحلل

أكدت نيفِيْن جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية حرص وزارتها على المساهمة فِيْ جهُود الدولة لدعم الانتقال إلَّى الاقتصاد الأخضر.

فِيْ مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، الحد من انبعاثات الكربون، ومواجهة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وتحقيق الاستدامة، خاصة فِيْ ظل الاهتمام العالمي بالبحث عَنّْ بدائل تساهم فِيْ تقليل الانبعاثات الضارة.

مؤتمر المناخ COP27 قمة المناخ

مشيرة إلَّى أن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 فِيْ نوفمبر المقبل فرصة جيدة لة هذه الجهُود التي تقوم بها الدولة، خاصة فِيْ ضوء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فِيْ مصر 2050 التي أطلقها مجلس الوزراء بهدف معالجة الآثار. وتداعيات تغير المناخ وما يترتب على ذلك من تحسن فِيْ نوعية الحياة للمواطن المصري، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على المستوى الدولي فِيْ مجال تغير المناخ.

أوضح عصام النجار رئيس الهِيْئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهِيْئة أولت اهتماما كبيرا برفع كفاءة البنية التحتية لمختبراتها وتزويدها بأحدث وأدق وأسرع الأجهزة المعملية التي تدعم الجميع. الاختبارات اللازمة للواردات والصادرات لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يدعم تنافسيتها فِيْ الأسواق العالمية، من خلال فحص واختبار المنتجات القابلة للتحلل. القياس البيولوجي، وقياس البصمة الكربونية للمنتجات المصنعة والمصدرة، واختبار واختبار الفريون، واختبارات تحسين كفاءة الطاقة، وكذلك اعتماد اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.

منتجات بلاستيكية قابلة للتحلل

وأشار النجار إلَّى أن الهِيْئة أنشأت العام الماضي معملًا لفحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وفقًا للمعايير الدولية، بما فِيْ ذلك المنظفات القابلة للتحلل والمنتجات النسيجية التي تحمل علامة بيئية، كَمْا حصلت على الاعتماد فِيْ مجال اللائحة الفنية السعودية. مشيراً إلَّى أن المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل لتشجيع دخول الصادرات المصرية إلَّى الأسواق السعودية. ستسهم هذه الخطوة فِيْ تسهِيْل دخول الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلَّى العديد من دول العالم وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأفريقية التي تسعى لإيجاد بدائل مناسبة وعالية الجودة تمكنها من التحول إلَّى اقتصاد أخضر.

وأشار رئيس الهِيْئة إلَّى أن خطة الهِيْئة للعام 2022/2023 تتضمن إنشاء معمل متخصص لإجراء اختبار التحلل الحيوي للمنتجات المصدرة من مواد منظفة ومنتجات نسيجية ومنتجات ورقية وغيرها من خلال قياس البصمة الكربونية ومطابقتها. إلَّى التشريع العالمي OECD / OCDE TG310، مشيرًا إلَّى أن الهِيْئة وبالتعاون مع وزارة البيئة وضعت 5 معاملات للرقابة الصارمة على واردات وسائط التبريد “غاز الفريون” وفقًا لبروتوكول مونتريال.

وأضاف النجار أن الهِيْئة أنشأت 8 مختبرات لفحص “بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة” وإجراء اختبارات ترشيد الطاقة للأجهزة المنزلية بجميع أنواعها مثل الغسالات والثلاجات والأفران والمصابيح والمراوح والمكَيْفَات، و المكانس الكهربائية، وتخطط الهِيْئة لإنشاء 5 مختبرات لإجراء اختبارات ترشيد الطاقة للأجهزة المنزلية فِيْ الفرع. وأشارت الهِيْئة بميناء السخنة، إلَّى أن برنامج “بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة” يختص بوضع المواصفات الخاصة بأجهزة الاختبار وقياس استهلاكها من الطاقة وتصميم ملصقات كفاءة الطاقة مما يساهم فِيْ تشجيع شراء المنتجات عالية الكفاءة وتحسينها. كفاءة الطاقة وخفض فواتير الاستهلاك.