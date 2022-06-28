كَيْفَ تستفِيْد الدول العربية من الطاقة المتجددة.. منظمة عالمية تجيب

تستهدف الدول العربية وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر والمغرب الانتقال إلَّى الطاقة المتجددة ضمن رؤية 2030 .. كَيْفَ يمكن تحقيق ذلك

كشف تقرير منظمة بحثية، نُشرت نتائجه اليوم، أن مشاريع توليد الطاقة المتجددة فِيْ الدول العربية ستحقق، عَنّْد اكتمالها، ما يقرب من 92٪ من إجمالي أهداف المنطقة بحلول عام 2030.

حجم الإنتاج العربي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية

يبلغ إجمالي إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية فِيْ المنطقة العربية حاليًا أكثر من 12 جيجاوات، وأعلنت جامعة الدول العربية فِيْ عام 2013 عَنّْ مبادرة للطاقة النظيفة تهدف إلَّى زيادة قدرة المنطقة من مختلف أنواع الطاقة المتجددة إلَّى 80 جيجاوات بحلول عام 2030. .

أشار تقرير Global Energy Monitor، وهِيْ منظمة بحثية غير ربحية معَنّْية بمشاريع الطاقة حول العالم، إلَّى أن الدول العربية تقوم ببناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 73.4 جيجاوات، مما يعَنّْي زيادة الإنتاج الحالي للمنطقة. من الطاقة المتجددة. حوالي خمس مرات.

وقالت المنظمة إنه فِيْ حال تشغيل هذه المشاريع التي تشمل 114 محطة طاقة شمسية و 45 محطة طاقة رياح حسب جدولها الزمني، فإن إجمالي إنتاج المحطات الجديدة بالإضافة إلَّى المحطات العاملة بالفعل سيصل إلَّى حوالي 92٪ من إجمالي الهدف. بحلول عام 2030.

وأضافت أن الدول العربية الخمس الأكثر إنتاجًا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح فِيْ المنطقة هِيْ مصر التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 27) فِيْ نوفمبر المقبل، بإنتاج 3.5 جيجاوات، تليها الإمارات بإنتاج. 2.6 جيجاوات، والمغرب بإنتاج 1.9 جيجاوات، والأردن بإنتاج 1.7 جيجاوات، والمملكة العربية السعودية بإنتاج 0.78 جيجاوات.

البلدان التي تنتج أكبر قدر من الطاقة الشمسية

ومع ذلك، توقع التقرير أن تتصدر دول أخرى قائمة الدول الأكثر إنتاجًا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح فِيْ المنطقة على المدى القريب، وأولها سلطنة عمان بإنتاج متوقع يبلغ 15.3 جيجاوات، يليها المغرب بـ15.3 جيجاوات. 14.4 جيجاوات الجزائر 10 جيجاوات الكويت 9.6 جيجاوات والعراق 5.8 جيجاوات.

“تمتلك الدول العربية فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إمكانات هائلة تمكنها من بناء مشاريع الطاقة المتجددة، ومن المدهش أن نرى هذه الدول تتحول لإنتاج هذا الحجم الضخم من الطاقة المتجددة فِيْ محاولة لتقليل الاعتماد على النفط، قالت كاساندرا أوماليا، مديرة برنامج مشاريع الطاقة الشمسية فِيْ المنظمة.

ويتوقع التقرير أن يصل إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المشاريع الجديدة إلَّى 60.9 جيجاوات بحلول عام 2030، حيث يشمل إجمالي الإنتاج المتوقع أكثر من 49.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية وأكثر من 11.3 جيجاوات من طاقة الرياح.

تعد دول الخليج العربي من أكبر منتجي النفط فِيْ العالم وتعتمد ميزانياتها على صادرات النفط والغاز، وقد تأثرت بصدمة انهِيْار أسعار النفط عام 2022 على خلفِيْة إجراءات الإغلاق التي فرضتها الدول لاحتواءها. فِيْروس كورونا.

وقالت إنغريد باهرسين، مديرة شركة الرياح “فِيْ قلب الاقتصاد القائم على النفط، يوجد ازدهار الطاقة المتجددة، وهِيْ رسالة قوية للعالم مفادها أنه حتى الدول المنتجة للنفط تسعى إلَّى الاعتماد على الطاقة المتجددة كبديل”. برنامج مشاريع الطاقة فِيْ المنظمة والمؤلف المشارك للتقرير.