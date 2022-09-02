كَيْفَ تعبر أوروبا شتاء 2023 المظلم.. خطط موسم التقشف والبيات الشتوي

تسعى الحكومات فِيْ جميع أنحاء أوروبا إلَّى حماية المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة، فضلاً عَنّْ اجتياز شتاء عام 2023 بأدنى حد من الخسائر.

وخصصت حتى الآن ما مجموعه حوالي 280 مليار يورو (279 مليار دولار) للمساعدة فِيْ التخفِيْف من تأثير الأزمة.

يتزايد الضغط من أجل اتخاذ إجراء مشترك بعد التخفِيْض الطوعي بنسبة 15٪ المتفق عليه فِيْ يوليو، وسيعقد الاتحاد الأوروبي قمة طارئة فِيْ 9 سبتمبر لمناقشة التدابير، بما فِيْ ذلك تحديد سقف للسعر على مستوى الكتلة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع إن الكتلة تعمل على “تدخل طارئ وإصلاح هِيْكلي لسوق الكهرباء فِيْ أوروبا”.

تشمل الخيارات تحديد سعر طارئ على مستوى الكتلة، وفصل أسعار الكهرباء بشكل أساسي عَنّْ أسعار الغاز، وهِيْ خطوة دعمها العديد من الدول الأعضاء واعتمدتها إسبانيا والبرتغال هذا الصيف كـ “استثناء”، بهدف خفض فواتير الكهرباء.

أسعار الكهرباء فِيْ أوروبا

فِيْ ظل الآلية الحالية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ترتبط أسعار الكهرباء بسعر أغلى وقود مستخدم فِيْ توليد الطاقة، وهُو الغاز الطبيعي حاليًا الذي ارتفع سعره منذ الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلَّى ارتفاع فِيْ الأسعار. أسعار الكهرباء كذلك.

ومن الأمور المشجعة أن صهاريج تخزين الغاز فِيْ القارة، والتي ستكون ضرورية للحفاظ على وفرة الكهرباء فِيْ الشتاء، وصلت إلَّى 80٪ من السعة المستهدفة للمفوضية قبل شهرين من المَوعِد المحدد، متجاوزةً بذلك إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

لكن يبدو أن الأشهر القادمة ستكون صعبة على الأرجح بالنسبة للملايين فِيْ جميع أنحاء القارة ؛ فِيْما يلي نظرة على حجم أزمة الطاقة فِيْ العديد من الدول الأوروبية

قامت فرنسا بتجميد أسعار الغاز عَنّْد مستويات أكتوبر 2022، ووضعت حدًا أقصى للزيادات فِيْ أسعار الكهرباء بنسبة 4٪ حتى نهاية العام على الأقل، ووزعت 100 يورو على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​للمساعدة فِيْ دفع فواتير الطاقة.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن أي زيادات فِيْ الأسعار العام المقبل سيتم “احتواؤها” بالمثل، دون تكاليف إضافِيْة، بينما قال المتحدث باسم الحكومة أوليفِيْيه فِيْران إن فرنسا “لن تسمح بما يحدث فِيْ المملكة المتحدة هنا”.

تعد فرنسا حاليًا مستوردًا صافًا للكهرباء، لأن العديد من المفاعلات النووية التي تولد حوالي 70 بالمائة من الكهرباء – مما يجعلها أقل اعتمادًا على الغاز الروسي – مغلقة للصيانة ولديها مشاكل تآكل.

يشكل الغاز الطبيعي، الذي يستخدم فِيْ الغالب لتدفئة المنازل الخاصة ولصناعة الطاقة، ربع إجمالي مزيج الطاقة فِيْ ألمانيا، وفِيْ بداية الحرب جاء 55 فِيْ المائة من هذا الغاز من روسيا ؛ لكن بحلول هذا الشهر، انخفض العدد إلَّى 9.5٪.

ألمانيا وخطة الطاقة القاسية

شرعت حكومة أولاف شولتز فِيْ برنامج طموح لفطم نفسها تمامًا عَنّْ الغاز الروسي، وتسابقت لبناء محطات عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتعهدت بتوسيع مزارع الرياح البرية على نطاق واسع.

تم إعادة تنشيط بعض محطات الفحم التي كان من المقرر إغلاقها، على الرغم من أن الحكومة لم تقرر بعد ما ستفعله بشأن آخر ثلاث محطات طاقة نووية متبقية، والتي من المقرر إغلاقها فِيْ نهاية العام.

تعد إيطاليا واحدة من أضعف الدول فِيْ أوروبا، حيث تعتمد 40٪ من واردات الغاز على روسيا ؛ قالت جمعيات الصناعة إنه بدون تدخل الحكومة، هناك ما يصل إلَّى 120 ألف شركة تواجه خطر الإغلاق خلال الأشهر التسعة المقبلة.

وقد ارتفعت بالفعل فواتير الكهرباء بشكل حاد، وحذر منظم الطاقة أريرا من زيادة بنسبة 100٪ على أساس سنوي بحلول الأول من أكتوبر / تشرين الأول. نشر المطاعم فواتير يبلغ مجموعها آلاف اليوروهات على وسائل التواصل الاجتماعي أو عرضها على نوافذهم.

مع مطالبة الأحزاب السياسية بإجراء سريع، قالت الحكومة إنها تدرس المزيد من الخيارات لمساعدة العائلات والشركات ؛ لكن الأزمة تفاقمت بسبب عدم الاستقرار السياسي بعد استقالة ماريو دراجي من منصب رئيس الوزراء فِيْ يوليو.

لا تعتمد إسبانيا على الغاز الروسي تقريبًا مثل بعض دول الاتحاد الأوروبي – يمثل الغاز الروسي حوالي 10 ٪ من واردات إسبانيا – لكن الحكومة الائتلافِيْة التي يقودها الاشتراكيون أدخلت مؤخرًا سلسلة من تدابير توفِيْر الطاقة التي تهدف إلَّى تقليل الاستهلاك.

إسبانيا ترشد التسخين

فِيْ الأسبوع الماضي، وافق البرلمان الإسباني على مرسوم يحد من درجات حرارة التكييف والتدفئة فِيْ المباني التجارية العامة والعامة مثل مراكز التسوق ودور السينما ومحطات السكك الحديدية والمطارات. يجب إطفاء أضواء نافذة المتجر بعد الساعة 10 مساءً.

وفرضت بولندا، وهِيْ منتج أوروبي رئيسي للفحم منخفض الجودة، والتي تصدره وتستخدمه لإشعال محطات الطاقة التي تولد حوالي 70 فِيْ المائة من الكهرباء، حظرا على الفحم الروسي فِيْ أبريل.

كان هذا مهمًا لأن البلاد تعتمد أيضًا بشكل كبير على الفحم للتدفئة المنزلية، الأمر الذي يتطلب درجة أعلى، حوالي نصفها – حوالي 5 ملايين طن – كانت بولندا تستورد بشكل أساسي من روسيا، ومع إغلاق هذا المصدر تضاعفت الأسعار ثلاث مرات.

فِيْ يونيو الماضي، حاولت الحكومة تأمين الإمدادات من خلال مطالبة الشركات المملوكة للدولة بشراء 4.5 مليون طن إضافِيْة للاستهلاك المحلي، ورفع معايير الجودة لحرق المنازل، وحاولت تحديد الأسعار دون جدوى.

هُولندا هِيْ أكبر منتج للغاز الطبيعي فِيْ الاتحاد الأوروبي، وأكبر منتج فِيْ أوروبا الغربية بعد النرويج، لكنها استوردت ما يصل إلَّى 15٪ من غازها من روسيا حيث أوقفت الإنتاج من حقل جرونينجن للغاز بسبب الزلازل.

بدأت هُولندا فِيْ تقديم دعم للطاقة لمرة واحدة للأسر ذات الدخل المنخفض بقيمة 1300 يورو، مما أدى إلَّى زيادة الحد الأدنى للأجور وخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة إلَّى 9٪.

تضاعف الحكومة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وقالت الشهر الماضي إن البلاد خفضت استهلاكها من الغاز بنسبة 33٪ فِيْ النصف الأول من العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلَّى دفء الطقس، لكنها قالت إنها لا تزال عرضة لأي غاز أوروبي أوسع. أزمة.

حتى النرويج غير المنتمية إلَّى الاتحاد الأوروبي، وهِيْ منتج ضخم للغاز الطبيعي يولد ما يقرب من 90٪ من الكهرباء من السدود الكهرومائية، شهدت ارتفاعًا فِيْ أسعار الطاقة المحلية بسبب انخفاض مستويات المياه فِيْ خزاناتها وارتفاع صادرات الكهرباء بشكل غير عادي.