كَيْفَ تنتقل الثروات فِيْ العالم عبر الأجيال.. قواعد الثراء التراكَمْي

توقعت شركة Wealth-X أن 18.3 تريليون دولار من الثروة الجماعية ستنتقل إلَّى الجيل التالي، مع أصحاب المليارات بقيمة 5 ملايين دولار أو أكثر، بحلول عام 2030.

قضايا تعزيز الثروة، والمحافظة عليها، والخلافة هِيْ مواضيع مركزية فِيْ تنظيم الأسرة للأفراد الأثرياء وأسرهم.

يمكن لأصول الثروة، سواء كانت من صنع الذات أو من خلال الميراث، أن تؤثر بشكل كبير على منظور وأولويات الجيل القادم.

وفقًا للبيانات الصادرة عَنّْ Wealth-X، سيتم نقل 18.3 تريليون دولار من الثروة الجماعية إلَّى الجيل التالي، عبر الأثرياء، بقيمة صافِيْة تبلغ 5 ملايين دولار أو أكثر بحلول عام 2030.

يمثل هذا التقدير حوالي 7 أضعاف القيمة السوقية لشركة Apple، الشركة الأكثر قيمة فِيْ العالم، عَنّْد 2.65 تريليون دولار فِيْ 10 أغسطس 2022. وسيتم نقل ما متوسطه 27 مليون دولار من الثروة عبر 680 ألف فرد فِيْ جميع أنحاء العالم، وفقًا لمجلة فوربس.

بينما كشف البحث أن 90٪ من الأشخاص الذين سينقلون ثرواتهم هم من الرجال، ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 70 و 80 عامًا. جمع ما لا يقل عَنّْ ثلث هذا العدد ثرواتهم دون الاعتماد على أي ميراث. الرياضة والعمل الخيري هِيْ المصالح الأكثر شيوعًا لهؤلاء الأثرياء العصاميين.

الأنشطة الخيرية للأثرياء

تصاعد العمل الخيري العالمي بين الأثرياء خلال العقد الماضي، من الإصلاحات الضريبية على نطاق عالمي إلَّى التوافر الواسع لأدوات الاستثمار المؤثر، مع كون التعليم هُو القضية الأكثر شيوعًا.

فِيْ المقابل، هناك التزام راسخ بالبيئة والحفاظ عليها بين جيل الشباب الأثرياء، ولكن تشير التقديرات إلَّى أن هذه المخاوف ستستغرق وقتًا لتظهر فِيْ مخططات تحويل الثروة.

توزيع الثروة التراكَمْية بين القارات

جغرافِيًْا، تشير التقديرات إلَّى أن أمريكا الشمالية تمثل حوالي 60٪ من الثروة التراكَمْية التي سيتم نقلها بحلول عام 2030، بقيمة 10.6 تريليون دولار.

أمريكا هِيْ موطن لأكبر عدد من المليارديرات فِيْ العالم، مع 735 مليارديرا، بثروة تبلغ 4.7 ​​تريليون دولار، وفقا لتقديرات فوربس فِيْ 11 مارس 2022.

فِيْ المرتبة الثانية، سيحول أثرياء أوروبا 3.6 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهُو ما يمثل 15٪ من جميع عمليات تحويل الثروات.

عائلة برنارد أرنو، الرئيس التنفِيْذي لشركة المنتجات الفاخرة (LVMH) هِيْ أغنى عائلة فِيْ العالم، بثروة بلغت 170.7 مليار دولار فِيْ 10 أغسطس 2022. الملياردير الفرنسي لديه 5 أطفال، 4 منهم يعملون فِيْ قطاعات مختلفة داخل الإمبراطورية (LVMH).

ومن المتوقع أيضًا أن تحول آسيا 2.5 تريليون دولار من الثروة لتحتل المرتبة الثالثة.

على الرغم من أن آسيا لديها عدد أكبر من الأثرياء ذوي الثروة الصافِيْة التي تزيد عَنّْ 5 ملايين دولار والأثرياء الذين تزيد ثرواتهم عَنّْ 30 مليون دولار عَنّْ أوروبا، فإن متوسط ​​عمر الأثرياء فِيْ العديد من البلدان الآسيوية أقل بكثير مما هُو عليه فِيْ معظم المناطق الأخرى.

على هذا الأساس، قد يستغرق الأمر عدة عقود، قبل أن يتم نقل حصة كبيرة من هذه الثروة إلَّى الأجيال التالية. على سبيل المثال، أضافت الصين 62 مليارديراً جديداً خلال العام الماضي، من بينهم اثنان من هُونج كونج، وهُو أكبر عدد بين الدول.

تحتل منطقة الشرق الأوسط المرتبة الرابعة بنسبة 3.3٪ من بين أكبر عمليات تحويل الثروة.

تتوقع البيانات أن حوالي 19100 فرد سينقلون حوالي 604 مليار دولار من الثروة بحلول عام 2030.

فِيْ الجزء العلوي من هرم الثروة، من المتوقع أن يقوم حوالي 1200 ملياردير بإعادة توزيع ثرواتهم بحلول عام 2030. على الرغم من أنهم لا يمثلون سوى 0.2٪ من إجمالي عدد عمليات نقل الثروة، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلَّى نقل 20٪ من صافِيْ الثروة الجماعية.