كَيْفَ تهز قرارات الفِيْدرالي الأمريكي أقوى اقتصادات العالم

يقود بنك الاحتياطي الفِيْدرالي الحافلة، ومن ثم تضطر البلدان الأخرى إلَّى اتباع ذلك، لتجنب الآثار السلبية على اقتصاداتها وسياساتها النقدية.

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الفِيْدرالية يوم الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس، إلَّى 3.25٪ من 2.5٪، فِيْ استمرار لحزمة التضييق النقدي فِيْ محاولة لكبح التضخم العَنّْيد فِيْ البلاد.

انتظرت البنوك المركزية حول العالم القرار الحالي لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، مع نفس الاهتمام الواسع فِيْ الاجتماعات السابقة، بسبب التأثيرات الخطيرة المحتملة للقرار على الاقتصادات العالمية .. كَيْفَ ذلك

لا يوجد اقتصاد وطني أو بنك مركزي يعمل فِيْ فراغ ؛ ولكن أيضًا عَنّْدما يرفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة، يصبح التأثير عالميًا ويؤثر على غالبية البنوك المركزية، نظرًا لأن الدولار هُو عملة عالمية.

العالم كله يحاول مواجهة التضخم المرتفع. ولكن عَنّْدما يتعلق الأمر بمكافحة ارتفاع الأسعار، فإن رفع أسعار الفائدة فِيْ الولايات المتحدة له تأثير كبير، حتى على الفرد الذي يعيش فِيْ أي بلد آخر.

يقود الاحتياطي الفِيْدرالي الحافلة حقًا، ومن ثم تضطر البلدان الأخرى إلَّى اتباع ذلك لتجنب الآثار السلبية على اقتصاداتها على سياساتها النقدية.

تجذب أسعار الفائدة المرتفعة فِيْ الولايات المتحدة الاستثمار العالمي وترفع قيمة الدولار إلَّى المستويات التي وصلت إليها اليوم عَنّْد قمة 20 عامًا ؛ تساعد هذه القوة الولايات المتحدة، لكنها تضعف الاقتصادات الأخرى، مما يجعل كل شيء من سداد الديون إلَّى الواردات أكثر تكلفة.

جذب الدولار إلَّى السوق الأمريكية

عَنّْدما يرفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة – كَمْا فعل يوم الأربعاء – فإن التأثير لا يتوقف حيث يدفع مشترو المنازل فِيْ الولايات المتحدة المزيد من أجل الرهُون العقارية أو يواجه أصحاب الأعمال فِيْ الشارع الرئيسي قروض بنكية أكثر تكلفة.

يمكن الشعور بالتداعيات خارج حدود أمريكا، حيث تصيب أصحاب المتاجر فِيْ سريلانكا، والمزارعين فِيْ موزمبيق، والأسر فِيْ البلدان الفقيرة حول العالم. وتتراوح الآثار فِيْ الخارج من ارتفاع تكاليف الاقتراض إلَّى انخفاض قيمة العملة.

مع ارتفاع أسعار الفائدة فِيْ الولايات المتحدة، بدأت سندات الحكومة الأمريكية وسندات الشركات الأكثر أمانًا فِيْ الظهُور أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين حتى يتمكنوا من سحب الأموال من البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل واستثمارها فِيْ الولايات المتحدة.

أدت هذه التحولات إلَّى صعود الدولار الأمريكي ودفع العملات للانخفاض فِيْ العالم النامي، وهُو ما حدث فِيْ مصر هذا العام، من خروج الأموال الساخنة إلَّى أسواق أخرى أكثر جاذبية.

تكلفة الاستيراد

إن تراجع العملات يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة تتعلق بأسعار السلع، وهنا لا نتحدث عَنّْ دول نامية، بل حوالي 86٪ من التجارة العالمية، لأنه يتم بالدولار الأمريكي .. كَيْفَ ذلك

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة والدولار الأقوى من تكلفة دفع ثمن الأغذية المستوردة وغيرها من المنتجات لأن البلدان ستحتاج إلَّى المزيد من الأموال للحصول على الدولارات اللازمة للاستيراد.

هذا مثير للقلق بشكل خاص فِيْ وقت أدت فِيْه اختناقات سلسلة التوريد والحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى تعطيل شحنات الحبوب والأسمدة ودفعت أسعار المواد الغذائية فِيْ جميع أنحاء العالم إلَّى مستويات مثيرة للقلق، وهِيْ زيادة تضاف إلَّى الزيادة.

للدفاع عَنّْ عملاتها المتراجعة، من المرجح أن ترفع البنوك المركزية فِيْ كل من البلدان المتقدمة والنامية أسعار الفائدة، وهُو ما يحدث فِيْ العديد من الاقتصادات حول العالم، وليس فقط تلك المرتبطة بالدولار.

النمو البطيء

يمكن أن يتسبب الدولار القوي فِيْ أضرار اقتصادية. يبطئ النمو ويقضي على الوظائف ويمارس الضغط على المقترضين التجاريين ؛ كَمْا أنه يجبر الحكومات المدينة على إنفاق المزيد من ميزانياتها على مدفوعات الفائدة.

فِيْ الشهر الماضي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن 60٪ من البلدان منخفضة الدخل تعاني بالفعل أو تقترب من “أزمة ديون” – وهِيْ عتبة مقلقة وصلت إليها عَنّْدما بلغت مدفوعات ديونها نصف حجم اقتصاداتها الوطنية.